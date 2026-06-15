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Foto: shutterstock
(NE)POZNATO O HRVATSKOM NOGOMETU

Sve je počelo 1873. u Rijeci, a u stvaranju povijesti sudjelovao je i jedan kazališni redatelj

Piše 24ContentHaus,

Priča o hrvatskom nogometu počinje u vremenima u kojima se igra tek oblikovala, mnogo prije nego što su službene statistike uopće počele bilježiti naše uspjehe. Ono što danas gledamo na ekranima samo je kruna tradicije duge više od stoljeća

Sadržaj donosi SuperSport

Hrvatska nogometna reprezentacija neosporno je jedna od najuspješnijih u povijesti nogometa. Osobito kad uzmemo u obzir da se službene statistike vode tek od 1990. godine, kad su naši "vatreni" prvi put u svojim prepoznatljivim dresovima prijateljski istrčali na teren na Maksimiru, protiv reprezentacije SAD-a. I pobijedili 2-1. Prvi gol u povijesti naše nogometne reprezentacije zabio je Aljoša Asanović u 29. minuti. Drugi je uslijedio pet minuta nakon toga, kad je poentirao Ivan Cvjetković.

No priča o hrvatskom nogometu zapravo počinje mnogo prije toga - cijelo stoljeće prije modernih uspjeha. Nogometna povijest na našim prostorima kreće još 1873. godine u Rijeci, kad su nam engleski inženjeri iz tvornice torpeda prvi demonstrirali kako se "ganja lopta". Samo sedam godina poslije toga nogomet je zaživio i u Županji zahvaljujući engleskim radnicima u tamošnjoj tvornici tanina, a prva kožnata lopta iz tog doba još se čuva. Krovni je savez osnovan 1912. godine, a zanimljiv je i manje poznat podatak da je među pionirima domaće nogometne organizacije, kao ugledni sudac i dužnosnik, bio i naš znameniti kazališni redatelj Branko Gavella!

Iako službeni izvori početak reprezentacije povezuju s osamostaljenjem RH, prva neslužbena utakmica selekcije hrvatskih igrača zabilježena je u Pragu 23. lipnja 1907. protiv tad moćne Slavije. Pa ipak, iz vremena bivše države vjerojatno je najzanimljiviji jedan jedini izolirani nastup selekcije Socijalističke Republike Hrvatske iz 1956. godine. Naši su dečki tad igrali protiv Indonezije te pobijedili 5-2. Za sve kvizaše, upravo je na toj utakmici zaigrao i legendarni Svemir Delić, koji je ostao upisan kao jedan od najzanimljivijih debitanata te povijesne i jedinstvene generacije.

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U nastavku slijede najzanimljiviji trenuci iz naše nogometne povijesti.

Foto: 24ContentHaus
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Sadržaj donosi SuperSport

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