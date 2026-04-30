Sve tajne sezonskog rada i kako osigurati da vam staž teče i kad niste u radnom odnosu

Uoči ljetne sezone deseci tisuća građana kreću u potragu za sezonskim poslom, najčešće na obali, gdje turizam svake godine otvara mnogo radnih mjesta. Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, tijekom 2025. poslodavci su prijavili 18.435 potreba za sezonskim radnicima, od kojih je zaposleno 13.528 ljudi, najviše u djelatnostima smještaja te pripreme i usluživanja hrane.

No, dok mnogi razmišljaju o zaradi, rjeđe se postavlja pitanje što takav rad znači za budućnost - računa li se u mirovinski staž i kako utječe na visinu mirovine. Stručnjak Dinko Lukač, viši savjetnik u tvrtki TEB Poslovno savjetovanje d.o.o., otkriva sve zamke i pravila koja svaki sezonac mora znati prije nego što potpiše ugovor.

Koje ugovore najčešće potpisuju sezonci?

Sezonski rad najčešće se obavlja putem ugovora o radu, i to na određeno ili neodređeno vrijeme, ovisno o potrebama poslodavca, a može trajati najdulje devet mjeseci u tijeku kalendarske godine.

- Riječ je o tzv. stalnim sezonskim poslovima, koji su vezani za djelatnosti poput turizma, ugostiteljstva ili poljoprivrede, u kojima potražnja za radom ovisi o godišnjem dobu - objašnjava Lukač.

U poljoprivredi postoji poseban oblik sezonskog rada na dnevnoj razini. Radnik i poslodavac potpisuju ugovor za svaki dan rada, pri čemu se doprinosi plaćaju putem vrijednosnih kupona, koji se predaju i evidentiraju na propisanom obrascu. Takav rad mogu obavljati nezaposlene osobe, umirovljenici ili tražitelji posla, a ukupno može trajati najdulje 90 dana godišnje i ne mora biti u kontinuitetu.

Sezonski rad može se odvijati i putem studentskih ugovora. Doprinosi za mirovinsko osiguranje plaćaju se samo ako je ostvaren oporezivi drugi dohodak i u tim slučajevima dio uplate računa se u mirovinski staž. Student može preko studentskog ugovora bez oporezivanja zaraditi do 12.000 eura u 2026. godini. Oporezivi drugi dohodak studenta ostvareni je primitak iznad 12.000 eura na razini godine.

Doprinosi za mirovinsko - što trebate znati

Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, svi radnici, uključujući sezonce u poljoprivredi, obvezno su osigurani. Poslodavac obračunava i plaća doprinose iz plaće, koji se dijele na:

I. stup – generacijska solidarnost: 15%, odnosno 20% (ako je samo u prvom stupu)

– generacijska solidarnost: 15%, odnosno 20% (ako je samo u prvom stupu) II. stup – individualna kapitalizirana štednja: 5%

Za sezonske radnike u poljoprivredi doprinosi se obračunavaju prema dnevnoj osnovici (26,57 € za 2026. godinu). REGOS povlači sredstva za II. stup iz državnog proračuna i evidentira ih na osobnim računima do 15. veljače za prethodnu godinu.

Sezonski radnici mogu se osigurati i na produljeno mirovinsko osiguranje do 12 mjeseci nakon prestanka ugovora, čime se osigurava kontinuitet doprinosa i staža. Međusobna prava i obveze poslodavca i radnika ovise o tome je li riječ o ugovoru na neodređeno ili na određeno vrijeme.

Doprinos za mirovinsko plaćaju i studenti i učenici na temelju oporezivog drugog dohotka, kako smo već naveli, a plaćeni doprinosi na temelju njega ulaze u mirovinski staž.

Na što sezonci moraju paziti

Za stalne sezonske poslove poslodavac može sklopiti ugovor o radu na određeno ili neodređeno vrijeme. Ugovor mora biti pisan i sadržavati osnovne podatke: mjesto i datum početka rada, vrstu ugovora, bruto plaću i trajanje radnog dana ili tjedna.

Ako je ugovor na neodređeno vrijeme, ugovorne strane mogu dogovoriti što se događa u razdobljima u kojima posla nema - radnik ne radi, poslodavac ne isplaćuje plaću, ali doprinose za mirovinsko osiguranje i dalje obračunava i uplaćuje, ili može doći do mirovanja radnog odnosa, pa radnik tad može raditi kod drugog poslodavca.

Ugovor na određeno vrijeme mora sadržavati i dodatne informacije - kad poslodavac obračunava i uplaćuje doprinose za produljeno mirovinsko osiguranje, kad nudi posao za iduću sezonu, rok u kojem se radnik mora izjasniti te eventualne troškove smještaja. Ako radnik odbije ponudu za iduću sezonu, poslodavac može tražiti povrat uplaćenih doprinosa ako su uplaćeni u skladu s ugovorom.

- Svaki od ovih oblika ugovora siguran je ako poslodavac postupa u skladu sa zakonom i pravilno uplaćuje sve doprinose i poreze - zaključuje Lukač.

Treći stup – vaš 'tajni adut' za mirovinu

Pored obveznog mirovinskog osiguranja, sezonskim je radnicima dostupna i dobrovoljna mirovinska štednja, poznata kao treći stup.

Ova je štednja zanimljiva sezoncima jer su uplate fleksibilne - može se uplaćivati kad i koliko se želi, ovisno o potrebama. Ako se prestane s uplatama, sredstva se i dalje kapitaliziraju kao svim ostalim članovima, a može se nastaviti s uplatama u bilo kojem trenutku.

Ključna prednost trećeg stupa su državna poticajna sredstva od 15 % na ukupnu godišnju uplatu (do maksimalnih 99,54 eura), a poslodavci koji uplaćuju za svoje zaposlenike ostvaruju porezne olakšice do 67 eura mjesečno, odnosno do 804 eura godišnje.

Važno je istaknuti da je riječ o namjenskoj dugoročnoj štednji kojoj se može pristupiti s navršenih 55 godina života. Sredstva na osobnom računu privatno su vlasništvo te su nasljedna. Sukladno zakonskim odredbama, nisu podložna ovrsi dok su na osobnom računu člana u fondu, što osiguranicima pruža dodatnu razinu financijske zaštite. Prilikom isplate dobrovoljne mirovinske štednje ne plaća se porez na korištenu poreznu olakšicu tj. uplate koje je uplatio poslodavac.

