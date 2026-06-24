Svi su na moru, a vi u uredu? Evo kako pobijediti ljetni pad koncentracije i preživjeti dan

Ljeto u gradu ima svoj šarm: Jutra su svjetlija, grad sporije diše, a dani se razvlače do kasnih večeri. No taj šarm brzo ishlapi kad ste zaglavljeni u uredu, a prijatelji vam s plaže šalju fotografije mora i hlada pod borovima. Dok jedni pune baterije na godišnjem, mnogi i dalje balansiraju između rokova, vrućine i osjećaja da im koncentracija klizi iz ruku.

Naime, s prvim pravim vrućinama stiže i famozni ljetni brain fog. Misli su sporije, fokus kratkotrajan, a pogled češće završava na prozoru nego na ekranu. Istraživanja pokazuju da tijekom ljetnih mjeseci produktivnost na poslu može pasti i do 20%, a razina distrakcije raste za čak 45%. Razlog nije samo maštanje o moru nego ulogu mogu odigrati i blaga, ali kronična, dehidracija te prirodni pad energije koji vrućina donosi tijelu i mozgu.

U takvim danima mnogi instinktivno posegnu za još jednom ledenom kavom, nadajući se brzom resetu. No kofein rijetko rješava stvar u korijenu. Tijelu su ljeti prije svega potrebni stabilna razina tekućine, pametno raspoređene pauze i mali rituali koji prekidaju monotoniju radnog dana. Dobra vijest je da nekoliko jednostavnih navika može napraviti primjetnu razliku.

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Pravilo 50/10

Čak i bez ljetnih vrućina, jedan od glavnih uzroka pada koncentracije jest predugo sjedenje pred ekranom bez stvarne pauze. Mozak jednostavno nije dizajniran za sate neprekidnog fokusa na isti zadatak. Negdje između petog maila i trećeg sastanka misli počnu lutati, a umjesto tipkovnice zamišljamo da u ruci držimo rashlađeni napitak na plaži. Tu na scenu stupa pravilo 50/10. Pedeset minuta fokusiranog rada, zatim deset minuta odmaka. Ključna stvar je da tih deset minuta ne postanu još jedan ekran (skrolanje po mobitelu samo dodatno umara mozak). Umjesto toga, kratko ustajanje, istezanje, šetnja hodnikom ili nekoliko minuta uz otvoren prozor mogu učiniti više nego što se čini. Takav ritam pomaže održati stabilniju razinu fokusa i smanjuje onaj osjećaj mentalne “zasićenosti” već sredinom dana.

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Kratki bijeg u najbliži hlad

Ponekad problem nije količina posla nego prostor u kojem se on odvija. Ljeti ured lako postaje zagušljiv, mentalno težak i monoton, čak i uz klimatizaciju. Dugotrajno boravljenje u istom prostoru može pojačati osjećaj umora i smanjiti sposobnost koncentracije. Zato vrijedi iskoristiti svaku priliku za kratki izlazak. Nekoliko minuta u hladu, brza šetnja do parka ili jednostavno promjena perspektive na terasi mogu iznenađujuće dobro djelovati. Taj mali “bijeg” razbija rutinu, snižava razinu stresa i olakšava povratak zadacima. Često se upravo nakon takve pauze rješenja problema pojave brže nego nakon još jednog sata sjedenja za stolom.

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Pametna hidratacija

Tijekom ljeta tijelo prirodno gubi više tekućine, a žeđ često kasni za stvarnim potrebama organizma. Rezultat je blagi ali kontinuirani pad energije, koji se lako zamijeni za umor ili manjak motivacije. Istraživanja pokazuju da već 2% gubitka tjelesne tekućine može utjecati na pažnju, raspoloženje i osjećaj mentalne svježine. Zato je važno piti redovito, u manjim količinama, umjesto čekanja da žeđ postane izražena. Pauze za hidrataciju nisu gubitak vremena, one pomažu održati stabilniji ritam energije tijekom dana i smanjuju poslijepodnevni pad koncentracije, koji je ljeti posebno izražen.

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Veća čaša, više hidratacije

U stvarnosti, većina ljudi pauze provodi vrlo slično - kratki izlazak iz ureda, nekoliko minuta hlada i nešto za osvježenje. Iako je ledena kava često prvi izbor, tijekom vrućih dana mnogima više odgovara laganija alternativa koja neće dodatno opteretiti organizam.

Tu se kao ljetna alternativa uklapa nova Cedevita, koja je nedavno dostupna u čaši od 400 ml. To je količina koja omogućuje konkretnu rehidraciju tijekom pauze, uz poznatu kombinaciju 9 vitamina. Okusi naranče i limuna posebno su osvježavajući ljeti, a vitamini C i B6 pridonose smanjenju umora i iscrpljenosti - upravo onoga što nas sredinom radnog dana najčešće muči.

Ljeto u uredu vjerojatno se neće samo od sebe pretvoriti u užitak. Vrućine ostaju, rokovi ne nestaju, a dani se ponekad čine duljima nego što jesu. No upravo zato vrijede oni mali promišljeni trenuci - nekoliko minuta bez ekrana, kratka šetnja do hlada ili osvježavajuća pauza koja prekida automatizam radnog dana.

Možda ne možete pobjeći na more čim to poželite, ali možete sebi olakšati svakodnevicu. A ponekad je upravo to dovoljno da dan ne završi s osjećajem iscrpljenosti još prije ručka nego s dojmom da ste, unatoč svemu, zadržali kontrolu nad vlastitim ritmom.