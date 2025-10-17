Topli obroci koji nas griju i pune energijom tijekom hladnih dana

Dok jesen odolijeva pred tihim naletima zime, naše tijelo intuitivno traži toplinu, i to ne samo količinom slojeva odjeće nego i uz pomoć obroka bogatih nutrijentima, teksturama te aromama. Tople guste juhe, mirisna i hranjiva variva, kao i sporo kuhana mesna jela, vraćaju snagu i podižu raspoloženje.

No užurbanim radnim danima nemamo uvijek vremena za duge pripreme. Upravo zato tražimo rješenja koja spajaju kvalitetu, jednostavnost i brzinu. A jedno od takvih dolazi nam iz Lidla – kuhinjski uređaj Monsieur Cuisine.

Ne, to nije još jedan aparat koji će sakupljati prašinu na vašoj radnoj plohi - on je čitava tiha kuhinja u jednom uređaju. Zamjenjuje desetke kuhinjskih pomagala: kuha, prži, kuha na pari, sjecka, miksa, gnječi, miješa, usitnjava - sve u jednom. Zahvaljujući snažnim funkcijama i intuitivnom upravljanju, s lakoćom priprema juhe, mesna i riblja jela, povrće, tjesteninu, umake i smoothieje, a sve to brzo, precizno i s minimalnim naporom.

Zbog toga smo, inspirirani sezonom i prirodnim ritmom, ali i uz neprocjenjivu pomoć ovoga kuhinjskog asistenta, osmislili tri recepta koji odgovaraju na sve naše zimske potrebe za toplinom i ušuškavanjem te na kojima će nam naše tijelo (ali i duh) biti zahvalni.

Varivo od leće i batata

U svijetu brzih zalogaja varivo je naš podsjetnik na sporost koju volimo, prisutnost i pažnju. Leća i batat savršen su spoj: biljni proteini i vlakna, nježna slatkoća i vitamini.

Sastojci (za 4 osobe)

250 g crvene leće

2 srednja batata, oguljena i narezana na kockice

1 srednja mrkva, narezana

1 luk, sitno nasjeckan

nekoliko listova svježega kelja

2 češnja češnjaka, zgnječena

1 žličica kumina

½ žličice kurkume

sol, svježe mljeveni papar

maslinovo ulje

povrtni temeljac

Postupak

U Monsieur Cuisine dodajte maslinovo ulje, luk i češnjak, programirajte pirjanje dok luk ne postane mekan. Dodajte leću, batat, mrkvu, kelj, začine i temeljac te pustite da se sve kuha uz miješanje. Ako volite gušće varivo, programirajte kratko blendanje ili funkciju "pulse". Po potrebi dodajte sol i papar. Rezultat je kremasto i aromatično varivo, koje će, osim topline, vratiti boju vašem jesenskom danu.

Krem juha od tikvica

Ova juha oda je jednostavnosti koja naoko običnu tikvicu pretvara u pravu kraljicu jeseni. Za mali twist dodajte joj i komadiće žute rog paprike.

Sastojci (za 4 osobe)

3 tikvice, narezane

1 manji krumpir, narezan na kockice

1 luk, nasjeckan

2 češnja češnjaka

1 žuta rog paprika

listići bio rukole

600 ml povrtnog temeljca

Maslinovo ulje

Po želji: malo kremastog vrhnja

Svježi začini: vlasac, peršin

Postupak

U uređaju Monsieur Cuisine pirjajte luk i češnjak na maslinovu ulju dok ne postanu staklasti. Dodajte tikvicu, krumpir, papriku i temeljac te postavite program kuhanja. Nakon što povrće omekša, pokrenite funkciju blendanja do željene gustoće. Poslije toga lagano umiješajte vrhnje, pospite svježim peršinom ili vlascem pa servirajte uz nekoliko listića rukole.

3. Grčki gulaš stifado

Kad zima zatraži nešto jače, konkretnije, ali vrlo, vrlo ukusno - odgovor je stifado. Ovo jelo, pripremljeno sa svježom telećom koljenicom, lukom, začinima i crnim vinom, sporo se kuha do savršenstva.

Sastojci (za 4–5 osoba)

600 g mesa (teleća koljenica), narezano na kocke

4–5 manjih glavica crvenog luka, cijele ili prepolovljene

2–3 češnja češnjaka

400 ml pelata ili svježih rajčica

200 ml crnog vina

2 klinčića

1 štapić cimeta

2 lovorova lista

maslinovo ulje

Sol, papar

Postupak

U Monsieur Cuisineu aktivirajte funkciju pirjanja: zagrijte ulje, kratko zapecite meso da dobije boju pa ga izvadite. Na istoj funkciji pirjanja karamelizirajte luk i češnjak. Vratite meso, dodajte rajčicu, vino i začine. Programirajte sporo kuhanje (stew/slow cook) jer stifado zahtijeva vrijeme. Meso kuhajte dok se ne počne raspadati - okus će biti intenzivan, a miris zadivljujući.

Kuhinja u ritmu zime

U sezoni u kojoj priroda miruje okrećemo se unutarnjem ritmu. U tome nam, uz svježe i kvalitetne namirnice, pomaže i Monsieur Cuisine. Tako priprema postaje jednostavna, iskustvo blagovanja bogato, a vrijeme pripreme znatno skraćeno.

Drugim riječima, ovaj dragocjeni kuhinjski pomagač daruje vam vrijeme za vas i obitelj. Njegov Cooking Pilot na velikom vas ekranu vodi korak po korak kroz više od 600 instaliranih recepata, uključujući videoupute i Wi-Fi povezanost za redovita ažuriranja. Tu je i bogat set dodataka perivih u perilici. A možda je najugodnije iznenađenje njegova cijena! Monsieur Cuisine dostupan je u Lidlu za 399 eura. I to je ulaganje koje se višestruko vraća svakog dana.