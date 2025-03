Trčanje bez izgovora: Kad motivacija padne, ovi trikovi 'dižu na noge'

Trčanje je sport, hobi, osobni izazov, ispušni ventil, odmak od realnosti te način ispitivanja vlastitih granica, istraživanja novih mjesta i upoznavanja novih ljudi. StartFragment Kao jedan od najstarijih i najpopularnijih oblika vježbanja, osim tenisica, trčanje ne zahtijeva mnogo ulaganja. Ne trebate posebnu opremu ili prostor za trening, a što je najvažnije, nećete potrošiti ni novac ni vrijeme na učenje vještine jer - svi znamo trčati!

Osim toga, benefiti redovitog trčanja za ljudsko tijelo su nevjerojatni. Od poboljšanja kondicije, snage, mentalnog blagostanja, raspoloženja i spavanja do duljeg životnog vijeka, više kvalitete života i uspostavljanja društvenih veza. Trčanje pomaže u poboljšanju kardiovaskularne kondicije, reguliranju tjelesne mase, postizanju veće gustoće kostiju i veće snage mišića te bolje koordinacije.

Znate li da trčanje najmanje 10 minuta na dan može znatno smanjiti rizik od kardiovaskularnih bolesti? Ova aktivnost može čak upola smanjiti šanse za smrt od srčanih bolesti! Uz to, smanjuje broj otkucaja srca u mirovanju, što je pokazatelj ukupnog zdravlja i kondicije.

Pa ipak, unatoč svemu ovome, nekad nam se jednostavno ne da ustati iz kreveta, obuti tenisice i izaći iz kuće. Baš kao i sve u životu, motivacija nije konstantna, ne osjećamo se stalno motivirani i spremni pokoriti svijet. Ali to nije razlog da prestanete trčati. Isprobajte ovih nekoliko trikova kad sljedeći put osjetite da vam treba doza motivacije.

Foto: Shutterstock

Vizualni znakovi za trčanje

Često na motivaciju gledamo kao na nešto intrinzično, što dolazi iz naših misli, iz nas samih, ali ona jednako tako može biti u okolini. Naime, na trčanje vas mogu motivirati mali namjerni vizualni okidači, odnosno mentalni znakovi koji oblikuju naše svakodnevne radnje, pa tako i trčanje.

Probajte staviti tenisice na ulazna vrata kao motivaciju za ranojutarnje trčanje, uključite pjesmu koja vas motivira da se pokrenete ili neka vas prizor pune košare za prljavo rublje proganja sve dok ne obavite svoj trening. Neki trkači tvrde da se čak prije spavanja odjenu u odjeću za trčanje ne bi li ujutro imali što manje isprika za odustajanje. Nije važno što odaberete, samo pronađite nešto što ćete pogledati i pomisliti: "Okej, idem sad trčati".

Postavljanje cilja

Većina onih koji se malo ozbiljnije bave trčanjem kad-tad odluči kako je vrijeme za trčanje maratona. Naravno, to nije nimalo lak pothvat i za njega je potrebno pripremati se. Ovisno o iskustvu, kondiciji, godinama, kilaži i slično, trkačima u prosjeku treba od 16 do 20 tjedana da se dobro pripreme za maraton. Ovaj vremenski okvir omogućuje postupno povećanje kilometraže i priliku za izgradnju izdržljivosti uz smanjenje rizika od ozljeda.

Foto: Shutterstock

"Pretrčati maraton" odličan je cilj za jednog trkača, koji može poslužiti kao snažna motivacija za redoviti trening. Međutim, ne moraju svi željeti trčati maraton, sasvim je u redu i ako imate "skromnije ciljeve", primjerice "trčat ću dok ne dođe vrijeme za kupnju novih tenisica" ili "trčat ću dok tempo ne spustim ispod 6 minuta po kilometru". Kad god postignete bilo koji od postavljenih ciljeva, nemojte zaboraviti proslaviti postignuća - bez obzira na to koliko ona bila mala ili velika!

Brojevi kao motivacija

Prve dobrobiti možete osjetiti nakon tri ili četiri tjedna redovitog trčanja. Naravno, mnogi čimbenici utječu na to i nekome će možda trebati više vremena da uoči prve rezultate, što može biti izrazito demotivirajuće. Oslonite se zato na brojeve - oni su konkretni pokazatelji koji mogu poslužiti kao dokaz da se vaš trud isplatio. Pratite koliko kilometara pretrčite, koliki vam je broj otkucaja srca u minuti, koliko koraka napravite, koliko kalorija potrošite, koliko ste se poboljšali od posljednjeg puta…

Sve to možete najlakše bilježiti uz adidas Running, jednu od najpopularnijih aplikacija za trčanje, koja također nudi mogućnosti postavljanja osobnih ciljeva, pridruživanja zajednicama trkača te sudjelovanja u izazovima. Kao sportski brend, adidas je u aplikaciju dodao i jedinstvenu funkciju: praćenje kilometara koji su pretrčale tenisice, kako bi korisnik aplikacije znao kad je vrijeme za nove!

Foto: adidas

Male nagrade za velike korake

Nagrade i poticaji moćni su alati za poboljšanje samodiscipline i motivacije. A kako biste se mogli što češće nagrađivati, odredite sebi više manjih ciljeva za koje ćete dati sebi male nagrade. Ta se praksa zove mikronagrađivanje i, za razliku od uobičajenog nagrađivanja - kad se nagradimo nakon teško postignutog cilja za koji smo se trudili mjesecima - ono djeluje brže, pružajući trenutačno zadovoljstvo.

Pronađite nešto maleno, ali ugodno, što možete učiniti za sebe. Bilo da je to izlazak na večeru, kupnja odjeće ili odlazak na masažu, svejedno je, važno je samo da vas motivira. Što je nagrada neposrednija, to će vas učinkovitije navikavati na to da trčanju pristupite kao nečemu čemu se možete veseliti, a ne kao nečemu što jedva podnosite.

Osobna mantra

Pri trčanju mnogi od nas razmišljaju o tome koliko je nevjerojatno što naše noge, pluća i mišići mogu podnijeti, ali pritom zanemaruju organ koji je zapravo odgovoran za tu izdržljivost, a to je mozak. Svaki trkački uspjeh ovisi više o misaonim obrascima, mentalnoj kondiciji i psihi nego o fizičkim vještinama.

Foto: Shutterstock

Mnogim se trkačima kao najučinkovitija vježba za um pokazalo ponavljanje osobne mantre u mislima, primjerice "Mogu ja to" ili "Što je to za mene?!". Mantra za trčanje oblik je pozitivnoga govora sa samim sobom, za koji su studije dokazale da uvelike utječe na naše misli, osjećaje i ponašanje. Razgovor sa samim sobom također može poboljšati samopouzdanje i smanjiti tjeskobu.

Pravo društvo

Kad ništa što učinite da biste se motivirali na trčanje ne funkcionira, pridružite se trkačkoj zajednici poput adidas Runners Zagreb ili se dogovorite s prijateljima da zajedno trčite. Treniranje s partnerom ili na grupnim treninzima potiče odgovornost (manje je vjerojatno da ćete preskočiti trening ako netko ovisi o tome da se pojavite), podršku (ako imate nekoga tko vas bodri i dijeli trud s vama, odmah je lakše) i zabavu (trčanje može postati socijalna aktivnost).

Dapače, jedno istraživanje iz 2019. godine otkrilo je kako su ispitanici koji su vježbali s društvom imali 32% veću vjerojatnost da će postići dovoljnu tjelesnu aktivnost i 45% veću vjerojatnost da će imati dobro mentalno zdravlje od onih koji su vježbali samostalno. Zato, ako se osjećate demotivirani, nemojte čekati više ni trenutka nego dogovorite jedno trkačko druženje već ovog vikenda!