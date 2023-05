Uređujete kupaonicu? Donosimo vam inspirativne ideje koje ćete poželjeti ukrasti

Smatrate da je krajnje vrijeme za obnovu kupaonice ili samo želite napraviti određene preinake? Proljeće je idealno vrijeme za kućni makeover. Zbog toga smo pripremili nekoliko odličnih ideja koje će vam pomoći da staroj kupaonici date potpuno nov sjaj.

S obzirom na to da je upravo kupaonica krucijalna prostorija u našem domu, prilikom njezina (pre)uređenja trebamo dobro razmisliti o tome kako pametno iskoristiti svaki kutak. Saznajte kako detaljima "podignuti" izgled kupaonice, što odabrati ako se dvoumite između kade i tuš kabine te na što pripaziti pri odabiru pločica.

Odredite glavni dizajn

Kad odaberete dizajn koji želite u svojoj kupaonici, to ne znači da poslije ne možete ubacivati i elemente drugih stilova. Ipak, da biste postigli balans, jedan bi stil ipak trebao biti glavni. Evo koje su karakteristike najčešćih vrsta dizajna.

Retro

Ljubitelji retro izgleda preferiraju male pločice, ponekad s uzorkom riblje kosti, kao i kombinaciju boja koja se vrti oko pastelno ružičaste ili zelene nijanse te bijele boje. U kupaonici ovog stila dominiraju vintage slavine u boji mjedi ili bakra, a podne su pločice također manjeg dizajna, najčešće s vintage i patchwork uzorkom. Često znaju imati crno-bijeli šahovski dizajn i oblik heksagona.

Moderni

Neutralne nijanse poput sive, crne, bijele i bež često su prisutne u kupaonicama modernog dizajna. Izbjegavaju se otvorene police jer se teži prema jednostavnom, urednom izgledu, i biraju se pločice velikih dimenzija. Pri odabiru kupaonskog ormarića prednost se daje minimalističkim elementima bez ručkica koji kreiraju elegantan izgled.

Klasični

Klasičari vole tople nijanse i prirodne materijale u prostoru. Zato su elementi u boji drva s rustikalnim utorima prepoznatljivi za ovaj stil. Klasični dizajn podrazumijeva kupaonski namještaj koji djeluje bezvremenski, a pri odabiru pločica prednost se daje svijetlim i neutralnim nijansama.

Glamurozni

Mramor je jedan od najčešćih materijala ili uzoraka koje preferiraju ljubitelji ovog dizajna. Uz njega, tu su detalji u zlatnoj boji, poput slavine, ogledala i rasvjete, kao i ekstravagantna dekoracija. Velika se pažnja pridaje različitim izvorima osvjetljenja jer ono pruža osjećaj glamura, a kupaonski namještaj sličan je kao u modernom stilu.

Dobro razmislite pri odabiru pločica

Sljedeći korak je odabir kupaonskih pločica, a on uvelike ovisi o tome koliko ste ih voljni čistiti i održavati. Velike bijele pločice s bijelim fugama mogu vizualno otvoriti prostor i učiniti ga većim, no pripremite se na to da će se svaka sitnica na njima vidjeti. Fuge ćete morati čistiti jedanput tjedno kako bi zadržale bjelinu jer će u suprotnom brzo požutjeti.

Odabir crnih pločica u dijelu u kojem će biti tuš nije najsretnija opcija ako tražite nešto jednostavno za održavanje jer su na njima lako vidljivi tragovi kamenca. Sitne pločice također su zahtjevnije jer s njima dolazi više fuga, koje nerijetko znaju mijenjati boju ako ih redovito ne održavate.

Dobro razmislite i o tome jesu li sjajne kupaonice koje viđate na Pinterestu i Instagramu zaista praktične za vaš dom. Naime, pločice visokog sjaja stekle su veliku popularnost u kupaonicama, no u kombinaciji s vodom nisu najbolje rješenje za pod jer znaju biti skliske, osobito kad izlazite iz tuša.

Vječna dvojba - tuš ili kada?

Opuštanje u kadi nakon napornog dana zvuči odlično, no šanse da ćete to raditi svaki dan relativno su male. Mnogi dizajneri savjetuju da razmislite o tome koliko ćete je zapravo koristiti i je li u toj situaciji tuš ipak bolja opcija. Naravno, ako raspolažete dovoljno velikim prostorom, možete imati oboje, no većina kupaonica ima manju kvadraturu, a kade zauzimaju više mjesta.

Danas su izrazito popularni walk in tuševi, koji mogu imati plitku kadicu na dnu ili su u istoj razini s ostatkom kupaonice, odnosno napravljen je strmi pad na pločicama kako bi voda otjecala prilikom tuširanja. Pritom se u walk in kabine najčešće stavljaju kišni tuševi, a tu možete birati između ugradbenog tuš seta (ruža tuša ide izravno iz zida) ili povoljnije opcije kod koje se tuš nalazi na kliznoj šipci kao što je prikazano ovdje.

Ovdje je posebno korisno odmah napraviti otvor u zidu, točnije - ugradbenu policu, na koju možete staviti kozmetičke preparate da poslije ne biste morali bušiti pločice. Ako se odlučite za walk in tuš, imajte na umu da vam treba i staklena stijena, koju, kao i sav kupaonski namještaj, možete potražiti u Pevex trgovinama.

Osigurajte mjesto za pohranu

Kad birate kupaonski ormarić, vodite računa o tome da ima dovoljno mjesta za pohranu šminke, parfema, kozmetike i ostalih stvarčica koje držimo u kupaonici. To će također smanjiti potrebu za zidnim policama koje zbog taloženja prašine znaju biti izazovne za održavanje. Ormarić ispod umivaonika neće vam biti dovoljan za sve potrepštine, pa birajte namještaj koji ima dodatni element sa strane.

Pri odabiru umivaonika obratite pažnju na njegov rub, odnosno na prostor koji služi za odlaganje sapuna, četkica za zube i slično jer vam je ovdje u interesu da on bude što širi. Ako imate veću obitelj i veći budžet, razmislite o ormariću s duplim umivaonikom jer ćete tako sačuvati živce i uštedjeti vrijeme tijekom jutarnjeg spremanja za posao, vrtić ili školu. Kad je riječ o slavini za umivaonik, visoke slavine praktičniji su odabir jer vam omogućavaju da nesmetano perete odjeću ili druge stvari u umivaoniku.

Dekoracije za finalni touch

I na kraju, dekorativni predmeti daju završni izgled vašoj kupaonici. Ne libite se unijeti svoj osobni stil u kupaonicu jer ona ne mora biti sterilna i minimalistički uređena. Zelenim biljkama unesite dašak boje i života, a elegantnim vazama, čašicom za četkice i mramornim podloškom za sapun ukrasite prostor oko umivaonika. Zanimljiva stropna lampa također može pridonijeti izgledu vaše kupaonice. Zato nemojte igrati na sigurno i birati standardnu kupaonsku rasvjetu.

A ako želite da kupaonica izgleda otmjeno, kao one hotelske, kupite crne ili bijele prazne dozatore (primjer na gornjoj fotografiji) i u njih pretočite šampon, gel za tuširanje i regenerator. Što se tiče ručnika, sigurno ste vidjeli trend u kojem se bijeli ručnici zarolaju i slože na policu. Ali, premda to izgleda lijepo, nije praktično jer čisti ručnici tako nepotrebno skupljaju prašinu. Zbog toga je u ovom slučaju bolje držati ih u zatvorenim ormarićima.