Uzmite stvar u svoje ruke: ovo je 8 koraka do vašeg uspjeha

Ako započinjete s nekim biznisom ili širite postojeći, bilo bi poželjno da napišete poslovni plan jer je on temeljna okosnica planiranja, pokretanja, financiranja, organiziranja, vođenja, razvijanja i kontrole poduzetničkog pothvata tijekom njegova cjelokupnog vijeka trajanja. Zadnjih nekoliko godina statistike pokazuju da su tvrtke koje su imale sjajnu početnu ideju od koje su krenule, kasnije posustale, odustale i zatvorile se, a upravo zato što poslovni plan nije bio dovoljno dobro razrađen. Štoviše, prema pisanju Entrepreneura samo jedna od deset start-up tvrtki opstane nakon 5 godina.

Loša usluga, loše upravljanje troškovima i neadekvatni proizvodi samo su neki od faktora koji pridonose poslovnom krahu, ali najveći problem je neimanje poslovnog plana koji pomaže u definiranju i ostvarivanju ciljeva. Zato, ako planirate otvoriti firmu i započeti svoj poslovni put ili se planirate proširiti, prvo uzmite vremena i napišite poslovni plan kojim ćete odrediti konkretne i ostvarive ciljeve. U tome smo vam odlučili pomoći s nekoliko važnih i neizostavnih koraka.

Definirajte misiju i viziju

Svatko kada krene s poslom ima jasnu viziju što od svega toga na kraju želi postići, ali nakon nekog vremena ta jasnoća nestane te počnete zaboravljati neke sjajne ideje koje ste imali. Zato ih je najbolje zapisati odmah na početku, kako bi vam kasnije bilo jednostavnije te iste ideje realizirati. Jasno određena misija i vizija na papiru bit će vam dobar početak i jasna smjernica u kojem cilju pisanje poslovnog plana treba ići.

Odredite ciljeve

Nikada nemojte krenuti od toga da vaši ciljevi moraju biti mali jer ste u nekom polju limitirani u njihovu ostvarivanju. Umjesto toga odredite kratkoročne, srednjoročne i dugoročne ciljeve. Kratkoročni ciljevi su oni ciljevi koje želite ostvariti u prvih godinu dana poslovanja, srednjoročni u 2 do 3 godine, a dugoročni nakon 5 godina. U ovom segmentu također navedite strategije i taktike kako te ciljeve mislite ostvariti.

Foto: Pexels

Odredite strukturu poslovanja

U ovom djelu trebate odrediti pravnu strukturu tvrtke te njene ključne zaposlenike (upravitelj, partneri). Ovaj dio poslovnog plana također treba sadržavati postotak vlasništva koji svaki vlasnik ima u firmi te opseg sudjelovanja svakog vlasnika u poslovanju.

Napravite financijski proračun

Došli ste do faze poslovnog plana u kojoj trebate opisati i odrediti koja su vaša ukupna ulaganja u proizvodnju proizvoda ili pružanje usluge te objasniti koji ćete dio financirati iz vlastitih sredstava, a koji iz kredita - ako tražite financiranje od strane banke. U ovom dijelu također trebate specificirati ulaganja u stalna sredstva, poput računala, namještaja, strojeva i slično te obrtna sredstva (zalihe sirovina i materijala). Programom kreditiranja malih i srednjih poduzeća HBOR-a predviđeno je da iznos kredita namijenjen ulaganju u trajna obrtna sredstva može iznositi do 30% iznosa kredita.

Stavite tvrtku u kontekst tržišta

Sigurno vam se dogodilo da imate briljantnu ideju, ali je neka druga osoba već započela svoj biznis sa sličnim planom. Ali, nedajte da vas to obeshrabri. Primjerice, postoji nekoliko benzinskih postaja na istom području, ali sve opstaju jer je potražnja za gorivom velika. Zato trebate poznavati svoje tržište. Istražite koliko konkurenata imate, koju uslugu oni pružaju te koji su trenutni i budući trendovi industrije u kojoj želite započeti svoju biznis. I ono najvažnije - morate uzeti u obzir zakon ponude i potražnje te postoji li uopće potreba na tržištu za vašim proizvodima i uslugama!

Foto: Pexels

Definirajte jedinstvenu prodajnu taktiku

Ovdje morate istaknuti što je ono što vas čini drugačijim od ostalih tvrtki na tržištu, odnosno po čemu se vaši proizvodi razlikuju od proizvoda konkurencije. Sve od dodatnih usluga i personalizirane korisničke podrške može vas izdvojiti od ostalih.

Saznajte što žele vaši kupci

Kupci su razmaženi kad je riječ o izboru jer ispred sebe imaju stotine opcija kad je riječ o kupnji nekog proizvoda. Zato, ako želite da kupe baš vaš proizvod morate znati što vaš idealan kupac želi. Tu je važno odrediti tko je vaša ciljna skupina te istražiti njihove svakodnevne navike. Kada razumijete potrošačevu motivaciju iza akcije, odnosno kupnje nekog proizvoda, na putu ste prema uspješnom biznisu. Stavite se u njihove cipele i razmislite o tome što trebate imati kako bi vas odabrali unatoč konkurenciji te zapišite ideje i ubacite ih u poslovni plan.

Postavite marketinške ciljeve

Došao je trenutak da objasnite i razradite vašu marketinšku strategiju: kako namjeravate uvjeriti kupce u kupnju vaših proizvoda i usluga te kako ćete dobiti njihovo povjerenje i lojalnost. Navedite koje načine oglašavanja planirate provesti i iznos koji za to planirate izdvojiti.

Kako će vaš proizvod izgledati?

Koliko će koštati?

Kako ćete ga distribuirati?

Kako ćete ga promovirati?

Koliko proizvoda trebate proizvesti, prodati i po kojoj cijeni kako bi ostvarili novčanu zaradu?

Sve su to pitanja koja zahtijevaju odgovore i koja će biti glavna okosnica vašeg poslovanja i kreiranja učinkovitog poslovnog plana. Zato nemojte žuriti i strpljivo razradite sve detalje kako bi plan zaista funkcionirao onako kako ste vi to zamislili. No, zapamtite da uloga izrade poslovnog plana nije samo za ishođenje kredita, već je svako ulaganje i poduzetnički pothvat potrebno potkrijepiti poslovnim planom. Ako se planom utvrdi da su potrebna kreditna sredstava, poduzetnicima na raspolaganju stoji više opcija među kojima je jedna od najpovoljnijih ona HBOR-a.