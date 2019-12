Kako izaći iz zone ugode i ostvariti puni potencijal

Svi smo mi u djetinjstvu imali ambiciozne snove o tome čime se želimo baviti u budućnosti. Naravno, tijekom odrastanja ti su se snovi mijenjali zajedno s nama, ali ipak, nekako se čini da rijetki od nas zaista rade ono što žele i o čemu su maštali kao djeca. Mnogi se zadovolje prosječnim i nikada zapravo ne ostvare svoj puni potencijal.

John Acuff, američki autor nekoliko bestsellera o poduzetništvu, financijama i uspjehu, smatra da je razlog tomu strah od izlaska iz zone komfora. Naime, svi koji nisu spremni riskirati i upustiti se u nešto novo, odnosno izaći iz te zone ugode, vjerojatno će i dalje živjeti prosječnim životom.

Izađite iz zone ugode i riskirajte

O tome kako ostvariti svoj puni potencijal razgovarali smo s Gordanom Frgačić, direktoricom sektora ljudskih potencijala u Pevecu, jednoj od najpropulzivnijih tvrtki na tržištu maloprodaje, koja kontinuirano bilježi rast prihoda, za što su, kako kažu, zaslužni upravo njihovi zaposlenici. - Slažem se da se većina ljudi najbolje osjeća u svojoj zoni ugode i da je to razlog zbog kojeg vrlo često ne ostvare svoje potencijale - ističe Frgačić i dodaje kako svi mi ponekad biramo zonu komfora jer nismo spremni izlagati se u bilo kojem smislu. - Važno je da nas to ne preuzme i da to ne postane stalno stanje u kojem smo skloni tražiti krivce za svoj neuspjeh umjesto da se okrenemo sebi - objašnjava.

- Na tome se može poraditi, kao i na svemu, a jedan je od dobrih načina da stavite ciljeve na papir te ih analizirate u odnosu na rok u kojem biste ih željeli postići i resurse koji su vam potrebni da biste ih ostvarili. Potom napravite plan aktivnosti i rješavajte jedan po jedan izazov. Ako pak osjetite da vam neke aktivnosti stvaraju posebnu nelagodu, umjesto da ih izbjegavate trebate ih forsirati - ističe sugovornica. Na primjer, ako se bojite javnog nastupa, koristite svaku priliku u kojoj možete držati neku prezentaciju, umjesto da ih izbjegavate.

Radite na samopouzdanju

Naravno, znamo da je lakše to reći nego učiniti. Međutim, postoji nekoliko načina da postepeno počnete izlaziti iz te zone komfora, a jedan je od njih rad na samopouzdanju. - Zona ugode je vrlo slojevita tema i manjak samopouzdanja samo je jedan od razloga zašto radije stojimo na mjestu. No samopouzdanje je vrlo važno kako bismo maksimalno iskoristili svoje potencijale - objašnjava Frgačić.

- Postoji niz tehnika kako poraditi na njemu, a za početak preporučujem vježbe ispred ogledala. Često nismo svjesni sebe i dojma koji ostavljamo na druge tj. toga kako nas drugi vide. Kako bismo to osvijestili, dobro je promatrati svoje držanje u ogledalu, a još bolje promatrati se kad govorimo ili prezentiramo pred zamišljenom publikom. Vidjet ćete koliko je važan već sam položaj ramena i koliko samopouzdanije djelujete ako se samo ispravite i podignete ramena i bradu - zaključuje Frgačić.

Budite proaktivni

Drugi način za izlaz iz zone ugode jest biti proaktivan umjesto reaktivan. Dakle, da biste napredovali na poslovnom planu i ostvarili svoje snove, trebate pokazati inicijativu. Umjesto da čekate da se nešto dogodi kako biste na to reagirali, budite proaktivni i preuzmite inicijativu, riješite određenu situaciju ili problem prije nego ju riješi netko drugi. Na primjer, reaktivna će osoba napraviti onaj dio posla koji se od nje očekuje i prilagodit će se svakoj situaciji u kojoj se nađe. Nasuprot tome, proaktivna osoba samoinicijativno će napraviti i više od onoga što se od nje očekuje, doprinijet će nekoj situaciji, iznijeti drukčije ideje ili rješenja i izaći iz "okvira" opisa posla.

Pokažite odvažnost

Za uspjeh je potrebno biti i odvažan te se zauzeti za sebe i svoje mišljenje. Uspješni ljudi iskoristit će svaku priliku za rast i napredak te neće izbjegavati "nepoznati teren", odnosno nove zadatke i odgovornosti s kojima još nisu upoznati. - Ljudi u poslu najčešće griješe kad bježe od odgovornosti ili se boje preuzeti neki novi zadatak zbog straha od neuspjeha. A unapređenje nerijetko doživljavaju jedino kao temelje za povećanje osobnih primanja zaboravljajući da uz to dolaze i veća odgovornost i izazovniji zadaci. Također nije dobro ako se ne znaju zauzeti za svoj stav i ako zbog straha od toga da će njihovo mišljenje biti različito od mišljenja njihovih nadređenih, biraju lakši put i uglavnom povlađuju svojim nadređenima, tj. jedina im je briga da usklade svoje mišljenje s njihovima - objašnjava nam Frgačić te zaključuje kako takva strategija može kratkoročno polučiti uspjeh, ali pametni poslodavci dugoročno trebaju odvažne ljude koji preuzimaju odgovornost, rješavaju izazove i ne boje se reći svoje mišljenje.

Stoga, želite li ostvariti svoje snove i napredovati na poslovnom planu, izađite iz svoje zone ugode, riskirajte i budite odvažni. - Prave stvari se u životu događaju tek kada izađete iz zone ugode. Za ostvarenje vlastitih potencijala najodgovornija osoba ste upravo vi, zato ne tražite izgovore - poruka je Gordane Frgačić, direktorice ljudskih potencijala u jednoj od najuspješnijih tvrtki u Hrvatskoj koja je uvijek u potrazi za motiviranim zaposlenicima koji žele ostvariti svoj potencijal.