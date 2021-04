Monte Carlo u siječnju, Finska u veljači, a sada je i Hrvatska među zemljama koje su ugostile najveće reli natjecanje u svijetu, WRC. Najveći je ovo sportski događaj u našoj povijesti, koji je po organizacijskoj i logističkoj zahtjevnosti uz bok Univerzijadi u Zagrebu ili Zimskim olimpijskim igrama u Sarajevu. Za dovođenje 68 svjetskih reli posada najzaslužniji je Danijel Šaškin, naš poznati automobilist iz Poreča, koji je i sam uspješno odvozio mnoštvo utrka i relija, a u organizaciji mu pomaže više od 1000 ljudi.

Utrke se od 22. pa do 25. travnja voze cestama Grada Zagreba, Zagrebačke (Plešivica, Žumberak), Karlovačke i Krapinsko-zagorske županije, a nas predstavlja šestorica vozača, među kojima je i Viliam Prodan, s kojim smo razgovarali uoči, kako kaže, najveće utrke u njegovoj karijeri.

S 19 ostavio nogomet i počeo voziti

Kao dijete roditelja koji se ne bave nikakvim sportom, a najmanje automobilizmom, nitko nije očekivao da će Prodan jednog dana osvojiti nekoliko naslova prvaka Hrvatske, biti pobjednik europskog Mitropa rally kupa 2013. godine, i to kao jedina hrvatska posada u povijesti kojoj je to pošlo za rukom, nastupati na nacionalnom prvenstvu Italije i na kultnome Monte Carlu, osvojiti naslov državnog prvaka na brdskim autoutrkama 2008. godine te titulu najboljeg sportaša grada Opatije.

- Kao klinac igrao sam nogomet braneći gol Nogometnoga kluba Buzet, ali s navršenih 18 godina i odlaskom na studij u Rijeku nešto se prelomilo te sam počeo baviti se automobilizmom i ta karijera traje već 15-ak godina - govori Prodan i dodaje kako je svemu ipak pridonijelo to što dolazi iz Buzeta, grada brzine i oktana. Prva utrka na kojoj je sudjelovao bila je 2006. godine u autoslalomu u Delnicama, a prvi reli vozio je 2007. godine na Kvarnerskom reliju.

Svaki sportaš ima neke životne i sportske uzore, a Prodan kaže da bi kao životne svakako naveo svoje roditelje, koji su uz njega tijekom cijele karijere.

- Sportskih uzora imam više, ali iz svog sporta moram izdvojit Sebastiena Loeba, čovjeka koji je devet puta bio prvak svijeta, a do punoljetnosti se bavio gimnastikom. Od ostalih sportaša divim se obitelji Kostelić i Luki Modriću, za mene su oni sportski heroji ovog milenija - kaže Prodan.

Za Monte Carlo doznali dva mjeseca prije

Rally Monte Carlo slovi kao najpoznatiji, najprestižniji i najteži reli na svijetu, koji ima tradiciju dugu 110 godina. U siječnju ove godine, nakon gotovo 15 godina, ponovno je nastupila jedna hrvatska posada, Prodan i njegov suvozač Zoran Raštegorac.

- Za Monte Carlo smo imali samo dva mjeseca pripreme jer smo nepunih 60 dana prije starta doznali da idemo. Bilo je sve užurbano, trebalo je oformiti i pripremiti ekipu od desetak članova, fizički i psihički pripremiti sebe i onda se još prešaltati u nešto što nikad nismo vozili, a to su promjenjivi vremenski uvjeti sa snijegom i ledom. Na kraju je ispalo vrlo dobro i slobodno mogu reći da nam je to bilo jedno veliko iskustvo u karijeri i svakako velika pomoć u svim daljnjim nastupima - kaže Prodan.

Nada se daljnjim nastupima u inozemstvu i na domaćem terenu, no sljedeći važan korak je upravo WRC Croatia Rally 2021., na kojem želi visoko mjesto u svojoj kategoriji. Kaže da je za njega WRC Croatia jedan od najiščekivanijih nastupa jer je najveća želja svakog sportaša nastup na svjetskom prvenstvu u vlastitoj domovini.

Automobilizam kod nas nije prepoznat

Prodan nam govori da je za svakog sportaša najvažnija vrlina upornost jer svaki sport ima uspona i padova, ali samo se uz upornost dolazi do cilja.

- Od početka naše karijere, kad smo još vozili brdske autoutrke, pa preko relijaških dana, uvijek su nas vukli međunarodni nastupi te želja da ponosno predstavljamo svoju domovinu Europi i svijetu. Upravo tu je naš najveći problem jer se tijekom većeg dijela karijere 'borimo' s dečkima iz europskih automobilističkih sila i velesila, a mi ipak dolazimo iz male države u kojoj automobilizam i nije najpopularniji sport - kaže Prodan.

Ističe da je upravo to razlog zbog kojeg se trude pokazati da je autosportu mjesto na mnogo višoj razini nego što je kod nas, a zahvalan je i Ini, koja mu je na tome putu iskazala podršku.

Mladi, nemojte imati predrasude

Mladima želi poručiti da se bave sportom jer je to najzdraviji način života te da ustraju u ostvarenju svojih ciljeva. Za bilo kakav ulazak u svijet autosporta, mladima preporučuje da savjete zatraže od iskusnih i etabliranih automobilista, koji će sa zadovoljstvom pomoći i svakoga uvesti u prelijepi svijet oktana.

- Ako mladi imaju želju baviti se automobilizmom, neka nemaju predrasude da je ovo skup, neizvediv i opasan sport. Automobilizam je vrlo pristupačan, dostupan i prije svega siguran sport, u kojem, osim dobrih rezultata, poznanstava i ostalih uspjeha, mladi dobivaju prijeko potrebno iskustvo i sigurnost za volanom te se samim time smanjuju prometne nezgode i tragedije, kojih, nažalost, ima mnogo - zaključuje Prodan.

Hrvatsku u kategoriji Rally4 (auotmobili na prednji pogon), uz Prodana i suvozača Raštegorca, predstavlja još pet vozača, a to su Martin Ravenščak, Krešimir Ravenščak, Ivica Siladić, Mateo Butorac i Željko Magličić. WRC Croatia 2021 utrka specifična je i po tome što se vozi isključivo na asfaltu, i to na nekoliko različitih tipova - od skliskog, ispucanog, grbavog s mnogo prijevoja do onog savršeno ispeglanog.