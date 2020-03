Vremena se mijenjaju: Što danas čini 'pravog' muškarca? Danas će jednostavno pitanje kao - Što čini 'pravog' muškarca? - izazvati lavinu rasprava, i to kod oba spola. Jesu li to brada, kosa, odjeća ili karakter? Je li to pitanje za žene ili muškarce? Smijemo li uopće govoriti o tome?