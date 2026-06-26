Vremensko siromaštvo: Kako u pretrpanom tjednu pronaći tri sata za sebe?

Kad ste posljednji put imali osjećaj da ste nešto napravili bez žurbe? Ne računaju se godišnji odmori ni produljeni vikendi. Govorimo o sasvim običnom utorku ili srijedi. Danu u kojem ste stigli odraditi obaveze a da pritom niste jurili od točke A do točke B, vraćali se po zaboravljene stvari ili navečer pokušavali rekonstruirati kamo je nestalo cijelih nekoliko sati tog dana.

Upravo je to ono što stručnjaci nazivaju vremenskim siromaštvom. Nije riječ o tome da imamo manje vremena nego prije (dan i dalje ima 24 sata), nego o tome da ga trošimo na sve više sitnih zadataka koji se uvlače u svakodnevicu, a koje je moguće izbjeći. Odlazak u trgovinu začas se pretvori u nekoliko uzastopnih odlazaka jer smo loše planirali, nismo imali popis ni plan. Jedna obaveza povlači drugu. Sve je "usput", a navečer imamo osjećaj da smo cijeli dan bili u pokretu, ali nismo stigli do sebe.

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Simplicity za život u kontinuitetu

Posljednjih godina sve se češće govori o konceptu simplicityja. Na prvu zvuči kao još jedan lifestyle pojam, no njegova je ideja zapravo vrlo praktična: pojednostaviti svakodnevicu uklanjanjem nepotrebnih koraka. Jer problem modernog života često nije količina obaveza nego količina prijelaza između njih.

Upravo zato ne čudi da je jednostavnost postala jedna od najpoželjnijih karakteristika svakodnevice. Istraživanje koje je provedeno u suradnji s agencijom Hendal na nacionalno-reprezentativnom uzorku od 500 ispitanika pokazuje koliko su ljudima važna rješenja koja štede vrijeme i pojednostavnjuju svakodnevne zadatke. A malo je svakodnevnih zadataka koje obavljamo češće od kupnje.

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Obavi sve dok kažeš Lidl

Zamislite sasvim običnu situaciju. Krenuli ste po voće, povrće i namirnice za tjedan. Već na ulazu sjetite se da vam trebaju novi ručnici za kupaonicu. Tijekom kupnje padne vam na pamet da ste obećali sebi krenuti vježbati, pa bacite pogled na sportsku odjeću. A kod kuće vas već neko vrijeme čeka mala lista sitnica koje treba riješiti po stanu. U nekim okolnostima to bi značilo nekoliko različitih trgovina, višestruko traženje parkirnog mjesta i velik dio dana koji nestane u vožnji od jedne lokacije do druge. U Lidlu je to jedna kupnja.

Dok birate svježe voće i povrće za obiteljski ručak, nekoliko koraka dalje možete pronaći proizvode za dom, kućni tekstil, praktične dodatke za kućanstvo, alate ili sportsku opremu. Sve na jednome mjestu, u jednoj kupnji i bez dodatnog planiranja.

Upravo u tome leži ideja simplicityja. Nije samo riječ o brzini kupnje nego o osjećaju da stvari teku logično. Da ne morate razmišljati o pet sljedećih koraka jer ste već riješili ono što vam treba. Drugim riječima, obavi sve dok kažeš Lidl.

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Tom iskustvu pridonosi i aplikacija Lidl Plus, koja dodatno pojednostavnjuje kupnju kroz digitalne kupone, posebne pogodnosti i dodatne uštede. Manje traženja, manje planiranja i više osjećaja da ste jednim dolaskom riješili velik dio tjednih obaveza.

A kad se tome pridoda ono po čemu Lidlovi kupci već godinama prepoznaju brend, odličan omjer cijene i kvalitete, jasno je zašto se sve više ljudi okreće upravo takvom načinu kupnje. Jer nije riječ samo o tome da kupujete povoljnije. Riječ je o tome da za svoj novac dobivate kvalitetu, svježinu i praktičnost na jednome mjestu. A to se itekako isplati.

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Što učiniti s tri sata koja ste vratili?

Možda zvuči neobično, ali većina ljudi nema problem pronaći aktivnost za slobodno vrijeme. Problem je pronaći slobodno vrijeme. Tri sata tjedno mogu značiti tri treninga. Ili nekoliko poglavlja knjige koja mjesecima stoji na noćnom ormariću. Mogu biti vrijeme za hobi koji stalno odgađamo ili jednostavno prilika da popijemo kavu bez gledanja na sat.

Male promjene koje donose veliku razliku

Osim pojednostavnjivanja kupnje, postoje druge navike koje mogu osloboditi dragocjene minute tijekom tjedna. Priprema odjeće i osnovnih stvari prethodnu večer smanjuje jutarnji stres. Pravedna raspodjela kućanskih poslova među ukućanima rasterećuje svakodnevni raspored. A vrijeme provedeno u vožnji ili kuhanju može postati prilika za podcast, audioknjigu ili sadržaj koji vas opušta.

No zajednički nazivnik svih tih savjeta ostaje isti: pojednostaviti ono što se može pojednostaviti. Jer vrijeme ne možemo kupiti, ali možemo prestati rasipati ono koje već imamo. A kad pritom kupnju obavljamo jednostavno, praktično i uz odličan omjer cijene i kvalitete, odgovor se nameće sam. Isplati se kupovati u Lidlu.