Zagrebački plesnjak koji spaja generacije: Petkom i subotom svi putevi vode na Zrinjevac

Neki znaju svaki korak, neki ih tek uče, a neki su samo zastali poslušati glazbu pa se zadržali dulje nego što su planirali. Plesnjak na Zrinjevcu već je u punom jeku, a sve do 29. kolovoza petak i subota rezervirani su za glazbu, ples i onu dobru zagrebačku naviku – druženje u gradu.

Pedesetih, šezdesetih i sedamdesetih plesnjaci su bili važan dio gradskog života. Na njih se nije dolazilo samo zbog glazbe i plesa, nego i zbog društva, novih poznanstava i simpatija koje su se rađale na plesnom podiju. Vremena su se promijenila, ali želja za takvim druženjem očito nije.

- Uz zagrebačke plesnjake odrastale su generacije, a glazba, ples i druženje desetljećima su bili važan dio gradskog života. Tu tradiciju danas nastavlja Plesnjak na Zrinjevcu, spajajući je s današnjim načinom druženja na otvorenom. Posebno nas veseli što okuplja različite generacije, Zagrepčane i posjetitelje grada te još jednom potvrđuje koliko su ovakvi programi važan dio prepoznatljivog ljetnog identiteta Zagreba, istaknula je Martina Bienenfeld, direktorica Turističke zajednice grada Zagreba.

Ples pod otvorenim nebom i danas je dio ljeta u mnogim europskim gradovima – od berlinskog Monbijouparka do pariškog Bassin de la Villette. Zagreb pritom ne slijedi tuđi trend - svoju tradiciju plesnjaka ima već desetljećima.

Ne morate znati plesati da biste zaplesali

Program počinje već u 17 sati, a od 18 sati održavaju se besplatne plesne radionice pod vodstvom Plesnog centra Zagreb by Nicolas.

Svaki je put na redu nešto drugo – cha-cha-cha, rumba, salsa, bachata, tango, jive, discofox, engleski ili bečki valcer. I nema veze jeste li posljednji put plesali na maturalnoj prije dvadeset godina ili ste prošli tjedan bili na plesnom tečaju.

Radionice su otvorene svima, od iskusnih plesača do onih koji tek žele naučiti prve korake. A možda baš oni koji tvrde da „ne znaju plesati“ otkriju da to i nije toliko važno. Ponekad je dovoljno uhvatiti ritam i prepustiti se glazbi.

Zagrebački štih uz glazbu uživo

Od 20 sati Glazbeni paviljon preuzimaju glazbenici, a koraci s radionica sele na pravi plesnjak. Iz vikenda u vikend izmjenjuju se swing, jazz, rock'n'roll, blues, pop i šlageri - glazba uz koju su plesale različite generacije Zagrepčanki i Zagrepčana.

Živa svirka daje cijeloj priči poseban karakter, ali i vraća Glazbenom paviljonu njegovu staru ulogu. Još od 1891. godine, kada je postavljen na Zrinjevcu, paviljon je mjesto koncerata i gradskih susreta, a ovih se večeri ispred njega ponovno ne dolazi samo slušati glazbu - nego i plesati.

Možda će najljepši trenutak večeri ipak biti onaj kojeg nema u programu. Pjesma koju netko prepozna nakon prvih nekoliko taktova. Ruka pružena za ples. Par koji već godinama zna svoje korake pokraj nekoga tko ih je naučio prije sat vremena. Ili poznata melodija zbog koje se na trenutak zaboravi koliko je sati.

Jer neke dobre gradske navike ipak ne treba zaboraviti.

U organizaciji Turističke zajednice grada Zagreba (TZGZ), Plesnjak na Zrinjevcu traje do 29. kolovoza, a svakog petka i subote donosi besplatne plesne radionice i koncerte uživo. Program počinje u 17 sati, plesne radionice u 18, a koncerti u 20 sati. Ulaz je besplatan. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta program se, ovisno o mogućnostima, može održati u nedjelju.

Program Plesnjaka dostupan je na infozagreb.hr.