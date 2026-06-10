Zašto neki ljudi spavaju mirno, a drugi stalno odgađaju? Sve se svodi na jednu naviku

Dan rijetko počne idejom da bi se mogao zakomplicirati. Ujutro sve izgleda uredno, pa i pomalo idilično: termini u kalendaru, pomno raspoređene obaveze, vrijeme za sebe... A onda se dogodi život. Poziv iz banke da za stambeni kredit trebaš životno osiguranje - i odjednom shvatiš da nisi razmišljao dalje od prve rate. Poruka da test za trudnoću pokazuje dva plusa - i odjednom se budućnost mjeri u sasvim drugim kategorijama. Nalaz koji zahtijeva dodatne pretrage - i sve što je do jučer bilo „jednog dana" postaje „odmah". Razgovor koji završi spoznajom da dalje nastavljate odvojeno - i da financijska sigurnost djece odjednom ovisi o tebi samom. Zapravo ništa što se ne događa tisućama ljudi svaki dan, ali dovoljno da se promijeni cijeli životni ritam.

Većina ljudi prepozna taj trenutak, onaj u kojem više ne upravljaš danom nego on počne upravljati tobom.

Foto: Croatia osiguranje

Kad isti trenutak ne izgleda isto u glavi

Postoje ljudi koji u takvoj situaciji odmah krenu u glavi "vrtjeti film": Što ako ovo nije sve? Što ako se zakomplicira? Što ako slijedi još nešto? I prije nego što se išta stvarno dogodi, stres je već učinio svoje.

A ima i onih drugih. Dobiju isti nalaz, istu vijest, isti neplanirani trošak. Pogledaju. Udahnu. I krenu dalje. Ne zato što ih nije briga nego zato što ne daju da im glava unaprijed napiše scenarij.

Psiholozi taj drugi pristup opisuju kao praktični optimizam. Ne misliš da će sve biti idealno, ne ignoriraš problem – jednostavno ne trošiš energiju na scenarije koji se možda nikad neće dogoditi. Reagiraš na ono što se stvarno događa. I tu se javlja osjećaj kontrole. Ne nad svime nego nad sljedećim korakom.

Foto: Croatia osiguranje

Lijepo je biti optimist - ali još je bolje biti pripremljen

Jer postoji i treća kategorija ljudi. Oni koji su se za sve ove scenarije već pripremili. Ne zato što su ih očekivali, nego zato što su u nekom mirnom trenutku – dok je sve još bilo u redu – donijeli odluku koja im danas daje prostor da razmišljaju o rješenju umjesto o problemu. Njihova navika nije komplicirana. Krenuli su od jednog jednostavnog pitanja: što i koga želim zaštititi? Ne od izračuna, ne od sitnih slova u ugovoru, ne od straha – nego od ljudi do kojih im je stalo. Kad su si to razjasnili, ponuda je prestala biti zbunjujuća i postala logična.

U praksi se to vidi u trenucima koji nisu mali, ali ne moraju biti ni katastrofalni. Kad ti banka kaže da za kredit trebaš policu osiguranja, a ti umjesto panike shvatiš da zapravo imaš priliku posložiti širu financijsku sliku. Kad postaneš roditelj i umjesto beskonačnog „što ako nam se nešto dogodi" sjedneš i napraviš plan koji obitelj čini sigurnijom. Kad ti se brak raspadne, ali znaš da su djeca financijski zaštićena jer si to riješio dok je sve još bilo u redu. Ili kad liječnik kaže „moramo napraviti dodatne pretrage", a ti možeš razmišljati o oporavku umjesto o tome tko će pokriti troškove.

Ništa od toga nije spektakularno ni revolucionarno, no sve zajedno čini razliku između osjećaja da ti se život događa i osjećaja da si korak ispred.

Foto: Croatia osiguranje

Generacija koja živi brzo, ali traži stabilno

Kod generacije Z i milenijalaca ta potreba za osjećajem kontrole posebno je izražena. Život im se odvija u tempu koji ne ostavlja mnogo prostora za sigurnost "po defaultu". Poslovi se mijenjaju brzo, projekti dolaze i odlaze, planovi se revidiraju u hodu, a privatni i poslovni život često se preklapaju u istom inboxu.

Prema najnovijem globalnom istraživanju konzultantske kuće Deloitte, jedne od najvećih svjetskih tvrtki za poslovno savjetovanje i analizu trendova, više od 80 posto pripadnika generacije Z i milenijalaca financije i budućnost vide kao jedan od glavnih izvora stresa. No istodobno i prilično paradoksalno, upravo te generacije najviše traže stabilnost. Ne savršen život nego osjećaj da nešto drži okvir kad sve ostalo postane fleksibilno i upitno.

Jedna odluka u mirnom trenutku koja mijenja sve kad se zakomplicira

Zato se mijenja i način razmišljanja o budućnosti. Sve manje se pitamo "Što ako se nešto (loše) dogodi?", a sve više "Koliko se mogu osjećati mirno dok živim normalno?". U tom kontekstu životno osiguranje postaje dio šire slike planiranja života, osobito kod generacije Z i milenijalaca. Ne kao tema koja se otvara samo u ozbiljnim trenucima nego kao odluka koja olakšava svakodnevicu. A kod različitih ljudi različito funkcioniraju i rješenja.

Kupuješ stan na kredit? Polica životnog osiguranja ionako ti je potrebna za banku – ali može biti i puno više od formalnosti. Mješovito osiguranje istovremeno štiti kredit i funkcionira kao štednja koju dobiješ po isteku police. Stigla je beba? Riziko osiguranje znači da je obitelj financijski zaštićena ako se roditelju nešto dogodi, a uz mješovito osiguranje ostvaruješ i naknadu za rođenje djeteta. Pokrećeš vlastiti posao ili si jedini izvor prihoda u obitelji? Uz dopunsko pokriće za teško bolesna stanja ili nezgodu, polica postaje i osobni sigurnosni okvir za situacije koje ti privremeno oduzmu mogućnost rada.

Postoje i fleksibilna rješenja koja se mogu prilagođavati kroz vrijeme, kako se mijenjaju životne faze, prioriteti i ritam života. Premium Plus je oblik životnog osiguranja koji kombinira jednokratnu i višekratnu uplatu premije.

- Premium Plus osmišljen je tako da polica radi za osiguranika i dok traje, ne samo po isteku. Po isteku se isplaćuje osigurani iznos – dakle, radi se i o štednji. Za vrijeme trajanja mogu se ugovoriti dopunska pokrića za 12 teško bolesnih stanja, kod kojih se osigurani iznos isplaćuje nakon potvrđene dijagnoze, kao i pokriće od posljedica nezgode. A ako se dogodi ono najgore zbog nezgode ili prometne nesreće, obitelj je financijski zbrinuta jer se isplaćuje dvostruki ili trostruki osigurani iznos, pojašnjava Nataša Vejinović, zastupnica u osiguranju u Croatia osiguranju.

Foto: Croatia osiguranje

Za one koji vole ideju da dio odluka radi i "u pozadini", dok se istodobno gradi sigurnosni okvir, postoje modeli koji kombiniraju dugoročnu štednju i zaštitu. Tu su i jednostavniji pristupi koji su fokusirani isključivo na zaštitu. Zamišljeni su kao financijska sigurnosna mreža u situacijama koje se ne mogu planirati, ali mogu imati velik utjecaj na obitelj ili bliske ljude. A postoje i fleksibilnija rješenja koja se mogu prilagođavati kroz vrijeme, kako se mijenjaju životne faze, prioriteti i ritam života. Zajednička im nije forma nego ideja da ne moraš kretati od nule ako se dogodi nešto nepredviđeno.

Na kraju dana, ljudi se ne razlikuju po tome tko ima više ili manje izazova nego po tome koliko će se brzo svatko od nas vratiti u svoj ritam kad nešto ne ide po planu. Jer život neće postati predvidljiviji. Niti uredniji. Niti manje „random". Kredit koji zahtijeva više od potpisa. Dijagnoza koja dolazi bez najave. Obitelj koja se presloži u novom obliku. To su stvari koje neće nestati. Ali ono što se može promijeniti je koliko nas te situacije zateknu nepripremljene. I možda je u tome cijela poanta. Ne u tome da se život dovede u savršeni red nego u tome da svaki njegov nered ne mora nužno postati kriza – ako smo jedan korak ranije donijeli odluku koja nam danas daje mir.