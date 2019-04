Zašto su bleisure putovanja postala toliko popularna?

Kažu da nije dobro miješati posao i zadovoljstvo, no čini se da rastući trend bleisure putovanja to opovrgava. Naime, radi se o spajanju poslovnih putovanja s razonodom (business + leisure), pa tako na poslovnom putu, koji traje dva ili tri dana, poslovnjaci ostaju još dan ili dva duže kako bi razgledali destinaciju i iskoristili priliku za kratki odmor.

Sve više tvrtki i zaposlenika danas prakticira ovakav tip putovanja, što potvrđuju podaci tvrtke SAP Concur prema kojima je u 2017. zabilježeno 2,2 milijuna bleisure putovanja što čini čak 10% svih poslovnih putovanja. Najveći broj bleisure putnika čine milenijalci (38%), a prate ih generacija X i baby boomersi (31%). Prema Forbesu, takva su putovanja učestalija ujesen, točnije u rujnu i listopadu, a povrh toga, čini se da su im određeni poslovni sektori skloniji od drugih. Primjerice, 40% od ukupnih bleisure putovanja u 2017. dolazi iz proizvodnog, tehnološkog i financijskog sektora.

Prednosti bleisure putovanja

Ako ste jedni od onih kojima su poslovna putovanja tlaka, možda je vrijeme da promijenite mišljenje. Naime, prema New York Timesu, više od 80% poslovnih ljudi smatra da su sastanci 'licem u lice' bolji za izgradnju dugoročnog povjerenja između dviju strana, a to znači da su i bolji za posao. Stoga, uz bleisure putovanja, osim što ćete obaviti posao, odnosno razgovor s klijentom ili sudjelovati na konferenciji, iskoristit ćete priliku za kratki odmor i razgledavanje mjesta u koje putujete.

Budući da se poslovni sastanci i konferencije najčešće održavaju radnim danima, za razonodu i opuštanje možete iskoristiti vikend. Zato je dobro sastanke planirati krajem ili početkom tjedna kako biste te dane mogli spojiti s vikendom, naročito ako nemate mnogo slobodnih dana za korištenje. Vaš se poslodavac zbog toga sigurno neće buniti. Štoviše, mnogi su poslodavci svjesni pozitivnog učinka koji takav kratak odmor u sklopu poslovnog putovanja ima na zaposlenike. Posao ćete odraditi, a pritom ćete imati priliku iskusiti određenu destinaciju u kojoj se nalazite te "napuniti baterije" za nadolazeće poslovne izazove. Dobitna je to kombinacija za poslodavca jer će posao biti obavljen, a zaposlenik sretan i motiviran za daljnji rad.

Mnogi na ovakva putovanja sa sobom vode i svoju obitelj, što je još jedan oblik bleisure iskustva. U današnje vrijeme, kada mnogo vremena provodimo na poslu, svaki nam je slobodan trenutak dragocjen, pa jedno kraće putovanje s obitelji u drugu zemlju može biti prava prilika za zbližavanje i stvaranje uspomena. Osim toga, dok vi sjedite na sastancima, vaša obitelj može uživati u ljepotama i atrakcijama grada u kojem se nalazite dok vi ne završite s obavezama. Naravno, podrazumijeva se da troškove slobodnih dana, kao i troškove za obitelj, plaćate sami, ali ovisno o politici tvrtke u kojoj radite, možda možete uštedjeti na smještaju ili avionskim kartama bukirate li i slobodne dane preko tvrtke. Naime, Airbnb je bleisure friendly pa rezervacijom smještaja putem njih tvrtka može uštedjeti i 49% u odnosu na obične hotele.

Popularne destinacije

Zanimljivo je da je većina najposjećenijih bleisure destinacija ujedno i među popularnim destinacijama za osobna putovanja. Tako se New York, Pariz, London, Tokyo, Singapur, Hong Kong, Doha, i Seul nalaze na tom popisu popularnih gradova što ih čini idealnima za bleisure putovanja. Putujete li primjerice u velebni Tokyo, romantični Pariz ili zapanjujući Singapur, šteta je ne iskoristiti jedinstvenu priliku za razgledavanje i uživanje u ljepotama grada koji inače možda ne biste posjetili. Ako još pritom sa sobom možete povesti obitelj, dobit ćete odmor za pamćenje.

Sve veću popularnost ovakvog koncepta putovanja prepoznao je i Qatar Airways koji je u svoju ponudu uveo novitete baš po mjeri bleisure putovanja. Ti noviteti omogućuju putovanje kao nikad do sad, a let postaje doživljaj sam po sebi. Qsuite apartman i lounge u poslovnom razredu osiguravaju do sad neviđen luksuz, komfor i privatnost, dok ekonomski razred nudi posebno fine dining iskustvo, nevjerojatno udobna sjedala te nepresušnu zabavu uz razne sadržaje za cijelu obitelj. U svakom slučaju, odlučite li se na bleisure putovanje uz Qatar Airways, na odredište ćete stići svježi i odmorni, a vaše nezaboravno iskustvo putovanja počet će samim ulaskom u avion.

Samo nemojte, uz poslovna odijela, zaboraviti ponijeti i casual kombinacije u kojima ćete provoditi slobodno vrijeme.

