Zašto vaš mali ljubimac misli da vlada stanom i kako vas zapravo vrti oko malog prsta?

Prosječna čivava, maltezer, jorkširski terijer ili pomeranac često imaju simpatičan problem s percepcijom vlastite veličine i redovito potvrđuju takozvani sindrom malog psa. No, iako su mali rastom, nevjerojatno su srčani i nemaju pojma da imaju svega nekoliko kilograma. Vlasnik misli da ima slatku "džepnu" njuškicu, no taj isti mali pas uvjeren je da je vođa čopora. On postavlja pravila u kući, brani stan od dostavljača kao da je lav, a u parku za pse prvi prilazi njemačkom ovčaru kako bi mu objasnio tko je gazda.

Ta njihova neustrašivost razlog je zbog kojeg ih toliko volimo, ali taj isti "šefovski" mentalitet najviše dolazi do izražaja na jednome mjestu: ispred zdjelice s hranom. Kupite im vrhunsku hranu, a vaš pas to jedva pogleda i demonstrativno ode. Dok vi paničarite da je bolestan i nudite mu zamjene, on strpljivo čeka jer zna da ćete u roku od pet minuta popustiti i dodati mu komadić piletine ili pršuta sa svojeg tanjura.

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Veterinari objašnjavaju da mali psi imaju drugačije biološke potrebe, a ono što veseli ljude ni u jednom slučaju nije dobra prehrana za pse. Zato je moderna veterinarska nutricionistika postavila novi standard prehrane za mini pasmine: Mixfeeding.

Što je Mixfeeding?

Iza tvrdoglavog odbijanja hrane često se krije nešto više od pukog hira. Male i mini pasmine jednostavno imaju drugačije prehrambene potrebe od većih pasa. Njihov metabolizam radi brže, a po kilogramu tjelesne mase trebaju više energije. Zato su kvaliteta i sastav svakog obroka važni za njihovo zdravlje i vitalnost.

Zbog toga sve više pozornosti privlači takozvani mixfeeding, odnosno kombinirano hranjenje koje spaja suhu i mokru hranu unutar svakodnevne prehrane psa. Dakle, nije riječ o kompromisu niti o povremenome "miješanju onoga što je pri ruci" nego o planskom pristupu prehrani koji nastoji objediniti prednosti oba tipa hrane.

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Takav model omogućuje veću fleksibilnost u prilagodbi obroka, a pritom osigurava uravnotežen unos svih potrebnih hranjivih tvari. Nadalje, zahtijeva dobro planiranje i kvalitetne, uravnotežene proizvode kako bi pas u svakom obroku dobio sve što mu je potrebno za zdrav i aktivan život. Kao idealan omjer, veterinarski nutricionisti savjetuju da bi suha hrana trebala činiti 75% obroka, a mokra hrana trebala bi dopuniti ostalih 25%.

Benefiti za male pse

Jedna od najvećih prednosti kombiniranog hranjenja jest bolja hidratacija. Mokra hrana sadrži između 70 i 80% vode, čime pridonosi ukupnom dnevnom unosu tekućine. To može biti posebno korisno za pse koji prirodno piju manje vode tijekom dana, a pritom pomaže održavanju normalnih fizioloških funkcija organizma.

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Također, mixfeeding se često pokazuje kao koristan kod izbirljivih pasa. Male pasmine poznate su po tome što ponekad vrlo jasno daju do znanja što im se sviđa, a što ne. Upravo zato stručnjaci ističu da dodavanje vlažne hrane može povećati aromatičnost i okus obroka, zbog čega ga mnogi psi lakše prihvaćaju.

Dodatna prednost ove metode je lakša prilagodba prehrane na životnu dob, razinu aktivnosti i individualne potrebe psa. Takav pristup vlasnicima daje više mogućnosti da prehranu prilagode konkretnom životnom stilu i zdravstvenom stanju ljubimca, bez odricanja od nutritivne ravnoteže.

Veterinari pritom ističu kako je kod kombiniranog hranjenja važno voditi računa o ukupnom dnevnom kalorijskom unosu te novu prehranu uvoditi postupno. Tako organizmu ostavljate dovoljno vremena za prilagodbu, a smanjujete mogućnost pojave probavnih smetnji tijekom prijelaznog razdoblja.

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Rješenja u svakodnevnoj prehrani

Naravno, kvaliteta kombinirane prehrane uvelike ovisi o odabiru proizvoda koji će činiti svakodnevni jelovnik. Male i mini pasmine imaju specifične potrebe, zbog čega se sve više pozornosti posvećuje formulama razvijenima upravo za njihovu veličinu, razinu aktivnosti i metabolizam.

Na tim je načelima razvijen i Purina PRO PLAN® Small & Mini Everyday Nutrition, suha hrana formulirana za male i mini pasmine. Kao glavni izvor bjelančevina koristi piletinu, a njezin sastav prilagođen je održavanju mišićne mase, zdravlju zglobova te potpori imunološkom sustavu pasa, koji često ne miruju ni minute. Kao dopuna suhoj hrani dostupna je i nova linija PRO PLAN® mokre hrane. Obje varijante osmišljene su kao dio uravnotežene prehrane te pružaju potporu zdravim mišićima, zglobovima i kvaliteti dlake, što ih čini idealnom kombinacijom za metodu mixfeeding.

Čak ako se i pojave probavne smetnje, u plan prehrane možete dodati i PRO PLAN® FortiFlora®, probiotik koji pomaže održavanju ravnoteže crijevne mikroflore i normalne funkcije probavnog sustava tijekom prijelaza na novu prehranu.

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Mali psi možda jesu poznati po velikom karakteru i još većem egu, ali njihove prehrambene potrebe traže pažljivo odabrana rješenja. Zato odabir hrane ne bi trebao ovisiti samo o tome što će završiti u zdjelici nego i o tome što najbolje odgovara pojedinom psu.

Za pravilnu prilagodbu prehrane na individualne potrebe psa uvijek se preporučuje savjetovanje s veterinarom.