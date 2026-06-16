Zavirili smo u Ledovu tvornicu: Evo kako nastaje novi sladoled Sorbet od samo 72 kalorije
Posjetili smo proizvodni pogon i iz prve ruke otkrili kako nastaje novi voćni hit sezone. Imali smo priliku vidjeti cijeli put stvaranja Sorbeta - baršunasto kremaste poslastice s visokim udjel voća i sa samo 72 kalorije
Ljeto je praktički pred vratima, temperature su već prešle 30 stupnjeva, a potraga za osvježenjem postala je dio svakodnevice. Klima-uređaji rade u domovima i na poslu, a mnogi spas od vrućina traže u dobro rashlađenom sladoledu. Zato ne čudi što su ledene škrinje nezaobilazna stanica nakon posla ili šetnje gradom. Među proizvodima koji su posebno privukli pažnju našao se novi Sorbet iz Leda – voćni sladoled od samo 72 kalorije koji je u kratkom roku postao vrlo popularan i na društvenim mrežama. A jeste li se ikad zapitali kako zapravo izgleda njegov put od ideje do škrinje? Kako nastaje proizvod koji će vam barem na nekoliko minuta pomoći zaboraviti sparinu i užareni beton?
Odgovor smo potražili iza zatvorenih vrata tvrtke Ledo Plus, gdje smo imali priliku obići proizvodni pogon i iz prve ruke vidjeti kako nastaje njihov novi ljetni hit – Sorbet sa samo 72 kalorije.
Priča ravno iz proizvodnje
Prije obilaska morali smo proći sigurnosne procedure, odjenuti zaštitna odijela i staviti zaštitne kape. Mobiteli tijekom obilaska nisu dopušteni, a vrlo brzo postaje jasno da ondje ionako ne biste mogli normalno razgovarati. U proizvodnim halama dominira konstantna buka strojeva koji rade gotovo bez prestanka.
Kroz cijeli nas je pogon proveo Patris Mrša, glavni manager u proizvodnji, koji u Ledu radi već 31 godinu. I upravo se po načinu na koji govori o proizvodnji vidi koliko dobro poznaje svaki dio procesa.
- Ja sam krenuo kao tehnolog. Radio sam sve, od operatera i voditelja smjene do rukovođenja pogonima. Smatrao sam da moram proći svaki posao kako bih znao kako proizvodnja stvarno funkcionira i koliko je taj posao zahtjevan - govori nam Mrša dok prolazimo između velikih proizvodnih linija Sorbeta. Tijekom tri desetljeća rada prošao je gotovo sve segmente proizvodnje – od sladoleda do zamrznute hrane, tijesta, gotovih jela i povrća. Posljednjih sedam godina ponovno je u sektoru sladoleda.
- Nadam se do kraja - dodaje kroz smijeh.
Dok obilazimo pogon, objašnjava kako proizvodnja sladoleda izgleda mnogo kompleksnije nego što većina ljudi zamišlja. Sve počinje u velikim vertikalnim mikserima, gdje se miješaju osnovni sastojci ovisno o kojem sladoledu se radi. Nakon toga smjesa odlazi na pasterizaciju, a svaki korak procesa strogo je kontroliran, a iza pasterizacije dolazi i do same proizvodnje, odnosno prolaska smjese kroz različite proizvodne strojeve u oblicima i okusima koji su unaprijed definirani.
Posao iz snova
No posljednjih mjeseci glavna zvijezda proizvodnje postao je Sorbet – voćni sladoled koji je vrlo brzo nakon lansiranja preplavio društvene mreže. Razlog? Samo 72 kalorije, visok udio voća i potpuno drugačija tekstura od onoga što ljudi obično očekuju od sorbeta. U Ledu kažu da je ideja nastala nakon što su primijetili koliko se mijenjaju navike potrošača.
- Ljudi danas žele laganije proizvode, više voća, manje kalorija i osvježenje. Htjeli smo napraviti nešto drugačije, nešto što će biti kremasto, egzotično i prilagođeno odrasloj publici – objašnjavaju iz odjela marketinga.
Prije nego što proizvod uopće dođe do proizvodne linije, mjesecima se analiziraju tržišni trendovi, navike kupaca i potencijalni okusi.
Tek tad razvojni timovi počinju testirati recepture.
- Kolege iz odjela razvoja prolaze kroz velik broj uzoraka i degustacija dok ne dođu do finalne formule, a nakon toga slijedi završno kušanje proizvoda i priprema svih koraka kako bi proizvod bio spreman za lansiranje na tržište – kažu iz marketinga.
Na kraju su odabrali kombinaciju manga, marakuje, breskve i jabuke. No upravo je velika količina voća predstavljala najveći izazov tijekom proizvodnje.
- Radili smo voćne proizvode i prije, ali ne s toliko voća. Trebalo je postići da sladoledna smjesa bude potpuno stabilna i da okus bude isti kroz cijeli proizvod - objašnjava nam.
Puni okus, manje kalorija
Iako naziv “sorbet” mnoge asocira na tvrđi i ledeniji desert, ovaj proizvod potpuno odudara od te klasične definicije.
- Htjeli smo postići da bude pun okusa, kremast i osvježavajući istodobno. To je bio najveći izazov - kaže Mrša.
Sorbet uz to ima 0 posto masti, zbog čega je posebno zanimljiv svima koji traže laganiji desert za ljetne dane, ali se ne žele odreći okusa. U Ledu ističu kako je upravo balans između manjeg broja kalorija i bogatog okusa bio ključ razvoja cijelog proizvoda.
Od ljudi, za ljude
U cijelu priču uključeni su svi odjeli unutar kompanije – od razvoja i proizvodnje, nabave, planiranje do marketinga i prodaje.
No, posebno zanimljiv detalj krije se upravo iza pakiranja Sorbeta. Ambalaža je nastala kroz projekt “Designed by People”, u kojem su s dizajnerima sudjelovali i potrošači. Projekt okuplja ljude različitih zanimanja i iskustava koji kroz kreativni proces sudjeluju u razvoju proizvoda i vizualnog identiteta.
Kada potrošači aktivno sudjeluju u razvoju proizvoda, veća je vjerojatnost da ćemo stvoriti proizvod koji odgovara njihovim stvarnim očekivanjima i potrebama. Upravo zato odlučili smo uključiti stvarne potrošače u cijeli razvojni proces", objašnjavaju iz Leda
I dok proizvodne linije neumorno rade, jasno je da iza svakog sladoleda stoji mnogo više od običnog recepta. Tu su godine iskustva, testiranja, tehnologija, logistika i stotine ljudi koji sudjeluju u procesu kako bi proizvod na kraju završio u škrinji trgovine. A sudeći prema temperaturama koje nas čekaju, čini se da će ovog ljeta upravo Sorbet biti jedan od glavnih izbora osvježenja.
Svi imamo one dane kad je odlazak u teretanu, jutarnje trčanje ili odabir zdravijeg obroka pravi izazov. Ali isto tako imamo i trenutke kad unatoč svemu napravimo korak za sebe, ostanemo dosljedni svojim ciljevima ili jednostavno pronađemo zdrav balans između discipline i uživanja.
Mi to zovemo malom pobjedom.
Podijelite s nama svoju priču o maloj pobjedi – bilo da ste usvojili novu zdravu naviku, vratili se treninzima nakon duže pauze, ostvarili osobni rekord ili naučili uživati bez osjećaja krivnje. Najinspirativnije priče nagrađujemo punom torbom Ledo Sorbeta!
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