Želite izbjeći kvarenje hrane i uštedjeti na struji? Hladnjak držite na ovoj temperaturi

Hladnjak je jedan od najvažnijih kućanskih uređaja jer održava našu hranu svježom i sigurnom za konzumaciju, ali pravilno postavljena temperatura ključna je da bi se to i ostvarilo. Previsoka temperatura može uzrokovati kvarenje hrane i razvoj bakterija, a preniska može nepotrebno trošiti energiju, pa čak i oštetiti neke namirnice. Podešavanjem temperature za jedan stupanj možete smanjiti potrošnju energije i do 5%. Mišljenje da je sve u redu dok se hladnjak uobičajeno glasa i dok je mlijeko koje ujutro iz njega vadimo za kavu hladno na dodir, zapravo je pogrešno! Jeste li znali da postoje jasno propisane smjernice koje određuju da bi temperatura hladnjaka trebala biti 4 stupnja ili niža?

Foto: Shutterstock

Zašto je optimalna temperatura u hladnjaku važna?

Riječ je o temperaturi koja u hrani onemogućuje razvoj štetnih i za zdravlje opasnih bakterija. Bakterije preferiraju uvjete unutar "opasne temperaturne zone" (5–60°C), a namirnice kontaminirane bakterijom B. cereus mogu izazvati povraćanje, mučninu i proljev, obično nakon konzumacije kuhanih žitarica, riže, tjestenine, mesa, povrća ili mliječnih proizvoda. Treba napomenuti da se broj opasnih bakterija unutar opasne temperaturne zone već nakon 20 minuta udvostručuje. Simptomi se javljaju unutar nekoliko sati, a uzrokuje ih toksin koji bakterija luči u hrani ili u crijevima. Najproblematičniji dio ove priče je podatak da su njihovi toksini termostabilni, što znači da preživljavaju kuhanje i mogu uzrokovati ozbiljnije komplikacije osjetljivim ljudima. Veliko europsko istraživanje, koje je nedavno proveo tim francuskih znanstvenika, ipak upućuje na to da većina Europljana ne prati ove važne smjernice. U studiji iz 2024., objavljenoj u recenziranom časopisu Food Microbiology, istraživači su otkrili da prosječan kućni hladnjak radi na oko 6,4°C.

Za održavanje idealne temperature hladnjaka važno je voditi računa o okolnoj temperaturi i mjestu postavljanja. Razine vlage unutar hladnjaka također igraju veliku ulogu u očuvanju hrane. Previše vlage potiče rast plijesni i kvarenje, a preniska vlaga isušuje namirnice i smanjuje im trajnost. Rješenje su pravilna ventilacija, odvlaživači i hladnjaci s mogućnošću podešavanja vlage po odjeljcima, posebno za odvajanje svježih namirnica od kuhanih. Dodatno, valja izbjegavati stavljanje vruće hrane u hladnjak i nepotrebno često otvaranje vrata.

Pripazite na ove namirnice

Kad smo već kod temperature i hrane, neke namirnice nikako ne podnose hladnoću jer u hladnjaku gube okus, teksturu i svježinu. Rajčice postaju brašnaste i bezukusne, krumpir pretvara škrob u šećer, pa dobiva slatkast okus i gnjecavu strukturu, a luk gubi hrskavost i prenosi svoj intenzivan miris na druge namirnice. Češnjak na hladnom brzo vene, krastavci omekšaju i propadnu, a avokado uopće ne može dozreti. Sve njih bolje je čuvati na sobnoj temperaturi, u smočnici ili ormariću.

Za razliku od njih, jaja i meso obavezno moraju biti u hladnjaku jer se brzo kvare i mogu uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme. Jaja se najbolje drže na srednjoj polici, gdje je temperatura stabilna, a ne u vratima. Meso treba skladištiti u najhladnijem dijelu hladnjaka, idealno u donjoj ladici, kako bi se spriječilo kapanje sokova po drugim namirnicama i smanjio rizik od bakterija. Za dodatnu sigurnost preporučuje se koristiti zatvorene posude ili antibakterijske podloške.

Foto: Shutterstock

Zdrav hladnjak, zdravi računi za struju

Osim na sigurnost hrane, pravilna briga o hladnjaku i drugim kućanskim uređajima može značajno utjecati na potrošnju energije. Redovita provjera i održavanje uređaja, kao i njihovo racionalno korištenje, smanjuju nepotrebno opterećenje sustava hlađenja. Time se ne samo produljuje vijek trajanja aparata nego se smanjuju računi za električnu energiju, čime se istodobno štiti okoliš. Želite li uštedjeti na računima za struju, nemojte hladnjak postavljati na nižu temperaturu nego što je potrebno jer time nepotrebno trošite električnu energiju.

Foto: Shutterstock

Upamtite, idealno je da vaš hladnjak bude podešen na temperaturu od oko 3°C, a zamrzivač na -18°C. Ako vaš hladnjak ima termostat, podesite ga na tri stupnja. Ako ima samo brojčanik s brojevima od jedan do deset, kupite jeftini termometar za hladnjak i prilagodite kotačić dok temperatura ne pokaže željene vrijednosti. Čak i podizanje temperature za samo jedan stupanj može smanjiti potrošnju električne energije do 5%. I za kraj, redovito odmrzavajte hladnjak i zamrzivač da biste osigurali njihovu optimalnu učinkovitost. Sloj leda otežava hlađenje, zbog čega uređaj mora raditi jače i troši više struje. Također, tri-četiri puta godišnje pomaknite hladnjak od zida i usisajte zavojnice straga. Prašina i prljavština otežavaju izmjenu topline, pa motor mora raditi pod većim opterećenjem. Ovim jednostavnim koracima produljit ćete vijek trajanja uređaja i uštedjeti energiju.

Ovo su samo neki od praktičnih savjeta ENNA grupe koji za cilj imaju potaknuti promjenu svakodnevnih navika koje dugoročno donose uštede i pridonose očuvanju okoliša.