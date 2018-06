Znate li kakav dojam ostavlja obrijano lice, a kakav brada?

Brada je nedvojbeno jedna od najpopularnijih modnih "komada" svih vremena, ali kao i sa svim aspektima mode, trendovi se mijenjaju, stilovi dolaze i odlaze, a neki novi modni izričaji preuzimaju glavnu riječ. Bez obzira radi li se o gustoj, trodnevnoj ili potpuno obrijanoj bradi, muškarci se, ovisno o vlastitim preferencijama ili o aktualnom trendu, priklanjaju nekom od stilova. Međutim, neovisno o trendovima, svaki stil brade ostavlja određeni dojam na druge...

Kako društvo gleda na brade?

Iako je gusta brada nekoć bila rezervirana samo za starije (naročito 1920-ih i 1930-ih) već desetljećima ju nose i mlađi muškarci. Razlog njenoj popularnosti vjerojatno je osjećaj muževnosti koji im daje, no kakav dojam ostavlja na druge? Prema istraživanju objavljenom u časopisu Behavioral Ecology muškarci s bradom doživljavaju se dominantnijima i zrelijima, ali i agresivnijima te zastrašujućima iako ne moraju doista biti takvi. Naime, brada signalizira više testosterona pa takve muškarce percipiramo kao potencijalne agresivce, a samim time i kao dominantnije u društvu. Suprotno tome, muškarci s obrijanim licem doimaju se mladolikima, pristupačnijima i društvenijima, pa tako i sigurnijima za razgovor.

Što žene preferiraju?

Dok neka istraživanja pokazuju da se ženama muškarci s bradom doimaju muževnijima te spremnijima za dugu vezu i očinstvo, druga pak tvrde da su im obrijani muškarci privlačniji. Istina je, ipak, da to ovisi od žene do žene iako se u posljednje vrijeme vraća trend iz 50-ih i 60-ih pa su sve popularniji muškarci s glatko obrijanim licem. U to je vrijeme bilo nezamislivo da je muškarac neobrijan jer bi čak i s trodnevnom bradom izgledao zapušteno i neuglađeno, pa je glavni trend bila svježe obrijana brada što vjerno prikazuje serija Momci s Madisona u kojoj su svi glumci "sređeni". No neovisno o trendu, ženama nije važan samo izgled već i higijena. - Muškarci s bradom ostavljaju dojam kao da ne posvećuju dovoljno pažnje osobnoj higijeni, a ujedno izgledaju zapušteno - ističe Vedrana M. (30).

I dok će se brojne žene složiti s time (kao i istraživanja koja su dokazala da je brada puna bakterija), druge će i dalje preferirati muškarce s bradom. No činjenica jest da je obrijano lice čišće od brade, stoga brinete li o higijeni, ipak redovito posegnite za britvicom. Povrh toga, lakše je njegovati lice bez brade, a i manje su šanse za nastanak prištića. Ako ste ipak zagovornik guste ili poluguste brade tada imajte na umu da takva brada zahtjeva svakodnevno stiliziranje i njegu kako bi bila lijepa i uredna, a usto ju je potrebno svakodnevno i prati kako bi bila čista. U svakom slučaju, jednostavnije je održavati glatko lice nego bradu, pa imajte i to na umu ako ju odlučite pustiti.

via GIPHY

Utječe li brada na zapošljavanje?

Ovo je pitanje na koje vjerojatno svi muškarci žele znati odgovor. Međutim, pravog odgovora zapravo nema jer to ovisi o tvrtki u kojoj se želite zaposliti i onome tko zapošljava. U idealnom svijetu šanse za zaposlenje trebale bi ovisiti samo o vašim sposobnostima i znanju, međutim, svi znamo da se knjiga najprije sudi po koricama, pa će ponekad upravo vaš izgled utjecati na to hoće li vas netko zaposliti ili ne. Ono što možete učiniti jest da se prije razgovora za posao informirate o tvrtki i njenim svjetonazorima.

Radi li se o konzervativnom poduzeću ili korporaciji, najbolje će biti da na razgovor otiđete svježe obrijani jer ćete tako pokazati da ste uredni i da brinete o svom izgledu. Naime, brada bi kod konzervativnih ljudi mogla ostaviti pogrešan dojam neurednosti i nemarnosti za izgled, iako to ne mora biti istina. S druge strane, ciljate li na neko liberalnije i kreativnije radno mjesto, brada vam vjerojatno neće biti minus. Ipak, vrijedi spomenuti zanimljiv članak s portala CBS News prema kojemu većina korporativnih direktora nema bradu, a malo onih koji ju imaju osnivači su vlastitih tvrtki, pa za njih nepisano pravilo "obrij se ako želiš dobar posao" ne vrijedi. Stoga, ciljate li na neku višu poziciju u korporaciji, sjetite se toga.

Usto, imajte na umu i prije spomenutu percepciju drugih - muškarce bez brade drugi doživljavaju otvorenijima i pristupačnijima, pa ćete obrijani vjerojatno lakše stvoriti dobre kolegijalne odnose gdje god se zaposlili.

Kakvu bradu vi preferirate i što mislite o muškarcima bez brade? Djeluju li doista pristupačnijima i društvenijima?