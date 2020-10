Nepredvidiva bolest koja se često otkrije tek u uznapredovalom stadiju

Multipla skleroza relativno je nevidljiva i nepredvidiva bolest, zbog čega se nerijetko otkrije tek u uznapredovalom stadiju. Karakteriziraju je simptomi poput poremećaja kretanja, oslabljenog osjeta, smanjenja vidne oštrine i poremećene ravnoteže

<p>Bolest s tisuću lica, kako često nazivaju ovu kroničnu autoimunu bolest središnjeg živčanog sustava, češće pogađa žensku populaciju, a njen pravi uzrok do danas nije poznat. Smatra se da nastaje kombinacijom čimbenika okoline i genetske sklonosti za <strong>multipla sklerozu</strong>.</p><p>Javlja se kao posljedica<strong> oštećenja mijelinske ovojnice </strong>koja obavija živčana vlakna, a posljedica toga je upalna reakcija. Karakteriziraju je simptomi poput poremećaja kretanja, oslabljenog osjeta, smanjenja vidne oštrine, poremećene ravnoteže i dr. Javlja se u svim životnim dobima, no najčešća je između 18. i 50. godine.</p><p>Na nedavno obilježenom <strong>Nacionalnom danu MS-a</strong> istaknuta je važnost osnivanja prvog hrvatskog MS centra, koji bi oboljelima od multiple skleroze na jednome mjestu omogućio multidisciplinaran pristup, odnosno sve terapijske i dijagnostičke postupke.</p><p>Treba istaknuti i da bolest može izazvati ireverzibilne neurološke probleme, pa je to dodatni razlog zbog kojeg je važno naučiti što prije prepoznati je.</p>