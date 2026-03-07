100 FOTOGRAFIJA RATA Bliski istok gori, Trump zahtijeva 'bezuvjetnu predaju' Teherana

Rat u Iranu u subotu je ušao u svoj drugi tjedan, a neizvjesnost oko završetka neprijateljstava raste, pošto je američki predsjednik Donald Trump zatražio "bezuvjetnu predaju" Teherana, dok Izrael nastavlja napadati Libanon i Iran, koji napade uzvraća.
Trumpovi komentari uslijedili su nekoliko sati nakon što je iranski predsjednik Masoud Pezeškian na društvenim mrežama objavio da su neimenovane zemlje započele posredničke napore, što je nakratko potaknulo nade u rješenje sukoba tjedan dana nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran.
"Neće biti dogovora s Iranom osim BEZUVJETNE PREDAJE!" napisao je Trump u petak na svojoj platformi Truth Social.
"Nakon toga i izbora VELIKOG I PRIHVATLJIVOG vođe, mi i mnogi naši divni i vrlo hrabri saveznici i partneri neumorno ćemo raditi kako bismo Iran vratili s ruba uništenja, čineći ga ekonomski većim, boljim i jačim nego ikad prije", dodao je.
Trump je ponudio različita objašnjenja svojih ratnih ciljeva, povećavajući mogućnost širenja sukoba koji se već proširio daleko izvan iranskih granica, potresao globalna financijska tržišta i doveo do naglog porasta cijena nafte.
Iran je odgovorio napadom na Izrael i više zaljevskih država u kojima se nalaze američke vojne instalacije.
U američko-izraelskim napadima ubijena su najmanje 1332 iranska civila a ranjene su tisuće ljudi, prema riječima iranskog veleposlanika pri UN-u Amira Saeida Iravanija. U iranskim napadima u Izraelu je ubijeno 11 ljudi. Također je poginulo šest američkih vojnika.
U subotu rano ujutro viđene su rakete kako lete prema Izraelu, a izraelska vojska je izjavila da je identificirala projektile lansirane iz Irana prema Izraelu. Eksplozije su se mogle čuti dok se izraelska obrana aktivirala kako bi oborila nadolazeću iransku vatru.
Ubrzo nakon baražne vatre, izraelska vojska je izjavila da je započela val napada usmjerenih na infrastrukturu u glavnom gradu Teheranu. Izrael je također napao susjedni Libanon, gdje je, kako je rekao, pogađao iranske i Hezbolahove ciljeve.
Teheranska zračna luka Mehrabad je pogođena, izvijestila je poluslužbena novinska agencija Tasnim. Slijetanja su nastavljena u međunarodnoj zračnoj luci Dubai, prema web stranici za praćenje zrakoplovstva Flightradar24.
U petak je Izrael izjavio da je 50 njegovih ratnih zrakoplova pogodilo bunker u Iranu koji još uvijek koristi njegovo vodstvo ispod uništenog teheranskog kompleksa ubijenog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija.
Izrael je proširio rat u Libanonu, bombardirajući u petak Bejrut nakon što je naredio neviđenu evakuaciju cijelih južnih predgrađa glavnog grada. Izrael tvrdi da je cilj bombardiranja u Libanonu iskorijeniti Hezbolah, šijitsku miliciju koja je dominantna frakcija u libanonskoj politici od 1980-ih.
