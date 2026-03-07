Obavijesti

PRIZORI UŽASA

100 FOTOGRAFIJA RATA Bliski istok gori, Trump zahtijeva 'bezuvjetnu predaju' Teherana

Rat u Iranu u subotu je ušao u svoj drugi tjedan, a neizvjesnost oko završetka neprijateljstava raste, pošto je američki predsjednik Donald Trump zatražio "bezuvjetnu predaju" Teherana, dok Izrael nastavlja napadati Libanon i Iran, koji napade uzvraća.
Aftermath of an Israeli strike on Beirut's southern suburbs
Trumpovi komentari uslijedili su nekoliko sati nakon što je iranski predsjednik Masoud Pezeškian na društvenim mrežama objavio da su neimenovane zemlje započele posredničke napore, što je nakratko potaknulo nade u rješenje sukoba tjedan dana nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran. | Foto: Stringer
Trumpovi komentari uslijedili su nekoliko sati nakon što je iranski predsjednik Masoud Pezeškian na društvenim mrežama objavio da su neimenovane zemlje započele posredničke napore, što je nakratko potaknulo nade u rješenje sukoba tjedan dana nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran. | Foto: Stringer
