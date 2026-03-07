100 FOTOGRAFIJA RATA Bliski istok gori, Trump zahtijeva 'bezuvjetnu predaju' Teherana

"Neće biti dogovora s Iranom osim BEZUVJETNE PREDAJE!" napisao je Trump u petak na svojoj platformi Truth Social. "Nakon toga i izbora VELIKOG I PRIHVATLJIVOG vođe, mi i mnogi naši divni i vrlo hrabri saveznici i partneri neumorno ćemo raditi kako bismo Iran vratili s ruba uništenja, čineći ga ekonomski većim, boljim i jačim nego ikad prije", dodao je. | Foto: Abdulla Al Bedwawi/UAE President