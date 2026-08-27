100 SLIKA TUGE Ovo su žrtve krvnika Mladića iz Srebrenice

Ratni zločinac Ratko Mladić je preminuo u pritvoru. Bitno je da je ostao u zatvoru do kraja života kako mu je određena kazna", kazala je za "Avaz" Kada Hotić. Neka smo dočekali da 'krepa' za naših života", kazala je Šuhra Malić kojoj su ubijena dva sina
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Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić oglasio se nakon smrti pravomoćno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, poručivši kako njegova smrt ne mijenja povijesne činjenice niti može izbrisati posljedice genocida u Srebrenici. Suljagić se prisjetio susreta s Mladićem u Potočarima u srpnju 1995. godine, kada je, kako je naveo, već bilo odlučeno što će se dogoditi ljudima koji su se ondje nalazili.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić oglasio se nakon smrti pravomoćno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, poručivši kako njegova smrt ne mijenja povijesne činjenice niti može izbrisati posljedice genocida u Srebrenici. Suljagić se prisjetio susreta s Mladićem u Potočarima u srpnju 1995. godine, kada je, kako je naveo, već bilo odlučeno što će se dogoditi ljudima koji su se ondje nalazili. |
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić oglasio se nakon smrti pravomoćno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, poručivši kako njegova smrt ne mijenja povijesne činjenice niti može izbrisati posljedice genocida u Srebrenici. Suljagić se prisjetio susreta s Mladićem u Potočarima u srpnju 1995. godine, kada je, kako je naveo, već bilo odlučeno što će se dogoditi ljudima koji su se ondje nalazili.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
- Gledao sam ga u oči u srpnju 1995. godine, u Potočarima. Gledao sam čovjeka koji je već odlučio što će se dogoditi ljudima oko mene, uključujući i dominantnu većinu ljudi koje sam poznavao", poručio je Suljagić, piše Dnevni avaz.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Mladić je preminuo u 84. godini života u pritvoru, gdje je služio kaznu doživotnog zatvora. Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju pravomoćno ga je osudio za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine počinjene tijekom rata u BiH.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Suljagić je istaknuo kako je za njega najvažnija činjenica da ljudi koji su stradali po Mladićevoj zapovjednoj odgovornosti nisu dobili priliku doživjeti starost.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
"Kako god, on je umro u zatvoru, osuđen za genocid i druge najteže zločine. Ljudi koje je poslao u smrt nisu dobili priliku da ostare. To je jedina činjenica o njegovoj smrti koja mi je važna", kazao je.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Dodao je kako nakon Mladićeve smrti slijedi još teži dio posla – očuvanje istine i sjećanja na žrtve.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
"Sada preostaje teži dio posla: da ne dopustimo da zajedno s njim umru istina, odgovornost i sjećanje. Mladićeva smrt je još jedan trenutak u kojem moramo odlučiti što ćemo pamtiti i, još važnije, što nećemo dopustiti da bude izbrisano", zaključio je Suljagić.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL