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POTRESNE SCENE

100 SLIKA TUGE Ovo su žrtve krvnika Mladića iz Srebrenice

Ratni zločinac Ratko Mladić je preminuo u pritvoru. Bitno je da je ostao u zatvoru do kraja života kako mu je određena kazna", kazala je za "Avaz" Kada Hotić. Neka smo dočekali da 'krepa' za naših života", kazala je Šuhra Malić kojoj su ubijena dva sina
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Obilježvanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici
Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić oglasio se nakon smrti pravomoćno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, poručivši kako njegova smrt ne mijenja povijesne činjenice niti može izbrisati posljedice genocida u Srebrenici. Suljagić se prisjetio susreta s Mladićem u Potočarima u srpnju 1995. godine, kada je, kako je naveo, već bilo odlučeno što će se dogoditi ljudima koji su se ondje nalazili. | Foto: Armin Durgut/PIXSELL
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Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić oglasio se nakon smrti pravomoćno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, poručivši kako njegova smrt ne mijenja povijesne činjenice niti može izbrisati posljedice genocida u Srebrenici. Suljagić se prisjetio susreta s Mladićem u Potočarima u srpnju 1995. godine, kada je, kako je naveo, već bilo odlučeno što će se dogoditi ljudima koji su se ondje nalazili. | Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Komentari 14

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