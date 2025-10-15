15. dan blokade: Sutkinja blokirala Trumpov plan da otpusti tisuće vladinih radnika

Savezna sutkinja u Kaliforniji naredila je u srijedu administraciji američkog predsjednika Donalda Trumpa da zaustavi masovna otpuštanja tijekom djelomične blokade vlade dok ne razmotri tvrdnje sindikata da je to nezakonito. Na saslušanju u San Franciscu, sutkinja Susan Illston prihvatila je zahtjev dvaju sindikata da privremeno blokira otpuštanja u više od 30 agencija.

Direktor Bijele kuće za proračun Russell Vought rekao je da bi više od 10.000 saveznih zaposlenika moglo ostati bez posla zbog blokade vlade, koja je u srijedu ušla u 15. dan.

Illston je citirala niz Trumpovih i Voughtovih izjava koje po njezinu mišljenju pokazuju jasne političke motive za otpuštanja, kao na primjer kada je Trump rekao da će meta biti "demokratske agencije".

"To se ne radi u pravnoj državi. Mi ovdje imamo zakone, a ono o čemu se ovdje govori nije u okviru zakona", rekla je sutkinja, koju je imenovao bivši demokratski predsjednik Bill Clinton.

Illston je rekla da se slaže sa sindikatima da administracija nezakonito koristi blokadu vlade, koja je počela 1. listopada, kako bi provela svoju agendu rezanja savezne vlade.

Obavijest o otkazu do sada je dobilo oko 4100 zaposlenika u osam agencija, po sudskim dokumentima.

Sindikati saveznih i državnih zaposlenika tvrde da blokada vlade ne opravdava otkaze jer je većina saveznih zaposlenika poslana na neplaćeni dopust.

Trumpovi republikanci imaju većinu u oba doma Kongresa, ali trebaju najmanje sedam glasova demokrata za usvajanje zakona o financiranju vlade u Senatu, gdje demokrati traže produljenje subvencija za zdravstveno osiguranje. Demokrati poručuju da neće popustiti pod Trumpovim pritiskom.