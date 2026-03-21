DIMONA
20 ranjenih u napadu blizu glavne izraelske nuklearke
Čitanje članka: < 1 min
Iran je u sklopu operacije 'Pravo obećanje 4' bombardirao izraelski grad Dimona blizu kojeg se nalazi istoimena nuklearna elektrana, glavna u cijelom Izraelu.
Pokretanje videa...
Prema prvim informacijama, lakše je ranjeno 20 ljudi. Raketa je izravno pogodila zgradu u gradu, prema spasilačkim službama. U napadu je ranjen 10-godišnji dječak od šrapnela.
Dimona u pustinji Negev ima posebno mjesto u izraelskom nuklearnom programu. 13 kilometara dalje nalazi se nuklearni istraživački centar Shimon Peres u Negevu, kolokvijalno poznat kao reaktor u Dimoni, prva nuklearka u povijesti Izraela i mjesto gdje je počeo izraelski nuklearni program.
