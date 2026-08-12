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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

'240 sekundi 24sata: Capak kaže da nema opasnosti, zavod zove vlasnike bunara da se jave

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije preventivno je pozvao vlasnike bunara i korisnike lokalnih vodovoda da im se jave. Četvero Portugalaca isplovilo u malom čamcu u Velebitskom kanalu, za dvoje se traga. Raste broj žrtava u Kolumbiji. Mladi u Hrvatskoj najkasnije napuštaju roditeljski dom. Zadarska policija našla novi dom psu kojeg je policajac na Pašmanu bacio u more.

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'240 sekundi 24sata: Capak kaže da nema opasnosti, zavod zove vlasnike bunara da se jave VIDEO
'240 sekundi 24sata: Capak kaže da nema opasnosti, zavod zove vlasnike bunara da se jave | Video: 24sata/Video
OVO ĆE PAMTITI CIJELI ŽIVOT

NEVJEROJATNA SNIMKA Ovako je izgledala potpuna pomrčina u Španjolskoj, milijuni su uživali

Milijuni ljudi okupili su se na Islandu i u sjevernoj Španjolskoj kako bi svjedočili prvoj potpunoj pomrčini Sunca u zapadnoj Europi u posljednjih 27 godina. Španjolci su poslali 25.000 ljudi kako bi zajamčili sigurnost tijekom gledanja pomrčine. Lola Guerreiro provela je noć u planinama u blizini Arcos de las Salinas u istočnoj Španjolskoj - doma Galactice, najvećeg europskog edukacijskog astronomskog centra, te opservatorija Javalambre — nakon duge vožnje iz Extremadure kako bi promatrala pomrčinu. Kaže da joj je ovo bio višegodišnji san.

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Pomrčina sunca u Španjolskoj VIDEO
Pomrčina sunca u Španjolskoj | Video: 24sata/Reuters
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Brian May stigao u Španjolsku zbog pomrčine sunca! Gitarist grupe Queen je i astrofizičar

Gitarist Queena Brian May (79) stigao je u Španjolsku kako bi pratio pomrčinu sunca. Uoči velikog astronomskog događaja pokazao je kako se priprema za promatranje. Mayu astronomija nije samo usputni interes. Slavni gitarist ujedno je i doktor astrofizike, pa ne čudi što nije želio propustiti jedan od najiščekivanijih astronomskih događaja godine

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Pomrčina Sunca VIDEO
Pomrčina Sunca | Video: 24sata/Reuters
TEŠKI UVJETI

VIDEO Pogledajte trening igrača Hajduka na 'pasjoj' vrućini i rekordu zabilježenom u Splitu

SPLIT - Igrači Hajduka odradili su trening uoči uzvratne utakmice trećeg pretkola Konferencijske lige protiv Žalgirisa. "Bijeli" su na gostovanju pobijedili 5-2 i brane veliku prednost. U Splitu su ovih dana ogromne vrućine, a na dan treninga bilo je rekordnih 40 stupnjeva. Puše i topli vjetar te su uvjeti jako teški za treniranje. Utakmica je u četvrtak u 21 sat

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Trening Hajduka uoči Žalgirisa VIDEO
Trening Hajduka uoči Žalgirisa | Video: Tomislav Gabelić/24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata: Nove reakcije o ekocidu u Lici, za Plenkovića oporba histerizira

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Za Plenkovića oporba histerizira oko otpada u Gospiću, Vladu je prozvao i gradonačelnik Gospića Darko Milinović, posljedice potresa u Kolumbiji, novi podaci o turizmu, Trump o cjepivu za djecu, Hollywood u centru Zagreba...

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Gledajte '240 sekundi 24sata: Nove reakcije o ekocidu u Lici, za Plenkovića oporba histerizira VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata: Nove reakcije o ekocidu u Lici, za Plenkovića oporba histerizira | Video: 24sata/Video
NAKON VENEZUELE KOLUMBIJA

VIDEO JEZIVA SNIMKA Potres uništio barake u Kolumbiji. Vojnici sjeli na pod usred kaosa

Društvenim mrežama dijeli se video koji prikazuje vojnike kako trče iz zgrada u vojnoj bazi u Caliju dok je potres magnitude 7.4 pogodio zapadnu Kolumbiju.

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Potres u Kolumbiji VIDEO
Potres u Kolumbiji | Video: 24sata

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