'240 sekundi 24sata: Capak kaže da nema opasnosti, zavod zove vlasnike bunara da se jave

OVO ĆE PAMTITI CIJELI ŽIVOT

NEVJEROJATNA SNIMKA Ovako je izgledala potpuna pomrčina u Španjolskoj, milijuni su uživali Milijuni ljudi okupili su se na Islandu i u sjevernoj Španjolskoj kako bi svjedočili prvoj potpunoj pomrčini Sunca u zapadnoj Europi u posljednjih 27 godina. Španjolci su poslali 25.000 ljudi kako bi zajamčili sigurnost tijekom gledanja pomrčine. Lola Guerreiro provela je noć u planinama u blizini Arcos de las Salinas u istočnoj Španjolskoj - doma Galactice, najvećeg europskog edukacijskog astronomskog centra, te opservatorija Javalambre — nakon duge vožnje iz Extremadure kako bi promatrala pomrčinu. Kaže da joj je ovo bio višegodišnji san.

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