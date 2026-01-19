'240 sekundi 24sata': Oštećeni spoj ključ španjolske tragedije?

ZAVIJENI U CRNO
VIDEO Pogledajte snimke strave u Španjolskoj: Raste broj mrtvih
Španjolska je zavijena u crno nakon jedne od najgorih željezničkih nesreća u posljednjem desetljeću. U nedjelju navečer, u blizini mjesta Adamuz u južnoj pokrajini Córdobi, sudarila su se dva brza vlaka, pri čemu je prema posljednjim informacijama poginulo najmanje 39 osoba, a više od 150 ih je ozlijeđeno. Spasilačke ekipe satima su izvlačile preživjele i tijela iz smrskanih vagona, dok su vlasti pokrenule istragu o uzroku nesreće
Sudar vlakova u Španjolskoj
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Trump 'udario' visoke carine 'neposlušnim' zemljama u EU
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Trump prijeti carinama. Smrt u austrijskim lavinama. Tisuće mrtvih u Iranu. Ukida se penalizacija mirovina. Teslin kip opet sporan. Stiže novi hladni val
Gledajte '240 sekundi' 24sata
DVOJE LJUDI POGINULO
VIDEO Snježni kaos u Rusiji: Kamčatku prekrila četiri metra snijega, ljudi kopaju tunele...
RUSIJA - Na ruskom poluotoku Kamčatki dvije su osobe u šezdesetim godinama poginule nakon što ih je zatrpao snijeg koji se obrušio s krovova, potvrdilo je lokalno ministarstvo za izvanredne situacije. Regiju je pogodilo najobilnije snježno nevrijeme u više od 30 godina, a snijeg je dosezao visinu i do četiri metra. Snimke s Kamčatke prikazuju gotovo potpuno zatrpane automobile, blokirane ulaze u stambene zgrade te snježne tunele koje su stanovnici morali prokopati kako bi izašli iz svojih domova. Oluja je paralizirala promet, zatvorila ceste, izazvala kašnjenja i otkazivanja letova te zaustavila javni prijevoz. Hitne službe uklanjale su snijeg s krovova kako bi spriječile urušavanje, dok su stanovnici upozoreni da ne putuju bez potrebe. Lokalni mediji javljaju i o nestašicama hrane te poteškoćama u nabavi lijekova.
Dvije osobe su poginule u rekordnim snježnim padalinama koje su donijele nekoliko metara snijega ruskoj Kamčatki
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Hitna na Rebru pred kolapsom
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Hitni prijem na Rebru pred kolapsom. Krenuli pregledi za obvezni vojni rok. Ustaško skandiranje u Splitu izazvalo reakcije. APN traži prazne stanove za najam. Turizam u EU raste, Hrvatska pri dnu. Alarm zbog mikroplastike u Jadranu. Prosvjedi protiv Trumpa u Danskoj i na Grenlandu. Vukovar reže plaće gradskim zaposlenicima. Film “Svadba” rasprodan prije premijere. Livakovićev povratak u Dinamo pod upitnikom. Barco stigao u Rijeku, prvi Peruanac u HNL-u.
Gledajte '240 sekundi' 24sata
VELIKO POSTIGNUĆE HRVATA
EKSKLUZIVAN VIDEO Pogledajte fantastičnu čestitku Kramariću!
Luka Modrić, Ivan Perišić, Domagoj Duvnjak, Josip Šimunić i mnogi drugi čestitali su Andreju Kramariću na rekordu kojim je postao Hrvat s najviše utakmica u Bundesligi
Čestitke Kramariću na rekordu u Bundesligi
