Obavijesti

News

Komentari 0
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

'240 sekundi' 24sata! Ovotjedni put bivšeg inspektora: S lovišta pa sve do istražnog zatvora

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: S lovišta na zadržavanje, ispitivanje pa istražni zatvor. Takav je ovotjedni put bivšeg glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića. On i njegov kum Dragan Krasić idu na 30 dana iza rešetaka u Remetincu.Oni koji se opuste i skrenu sa zakonitog ponašanja moraju odgovarati, rekao je premier Plenković o Mikuliću. 32-godišnjak iz Bošnjaka kraj Županje dobio 30 godina za ubojstvo susjeda čije je tijelo bacio u bunar. Desničari prosvjedovali ispred stana Dalije Orešković, ona je sišla među njih,a ministar Medved joj poručio da ublaži izjave...

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Ovotjedni put bivšeg inspektora, s lovišta pa sve do istražnog zatvora 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Ovotjedni put bivšeg inspektora, s lovišta pa sve do istražnog zatvora | Video: 24sata Video
MUK I TIŠINA

VIDEO Ovako je Poljud ispratio igrače Hajduka u svlačionicu

HAJDUK - VARAŽDIN 1-1 Splićani su željeli pobjedom isprati gorak okus iz prošlog kola i teškog poraza od Rijeke (5-0), ali tvrdi Varaždinci osvojili su bod. Na Poljudu nakon završetka dvoboja nije bilo previše zvižduka, ali tišinom su navijači Hajduka demonstrirali razočaranje

Pokretanje videa...

Hajduk - Varaždin 00:56
Hajduk - Varaždin | Video: Tomislav Gabelić/24sata
SAŽETAK HAJDUK - VARAŽDIN

VIDEO Pogledajte fantastičan gol Duvnjaka, Šegin precizan udarac i crveni karton Boršića!

HAJDUK - VARAŽDIN 1-1 Dočekali su Splićani Varaždince sa željom da isperu gorak okus s utakmice protiv Rijeke i rekordnog poraza, ali gosti su osvojili bod. Marko Livaja odigrao je pola sata, Duvnjak zabio golčinu, a Hajduk možda izgubio prvo mjesto - ako Dinamo pobijedi Goricu

Pokretanje videa...

Hajduk - Varaždin 01:14
Hajduk - Varaždin | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
OSUMNJIČEN ZA MITO

Odvjetnici Andrije Mikulića: 'On se dobro drži, iznio je obranu'

Bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić danas je bio na ispitivanju u Uskoku zbog korupcije. Osumnjičen je, uz još troje ljudi, zbog mita. Cijela priča je povezana s istragom koju je Uskok pokrenuo početkom godine zbog nezakonitog zbrinjavanja otpada. Nakon ispitivanja, javnosti su se obratili njegovi odvjetnici Ivan Stanić i Nikola Mandić. -On se dobro drži, sve je pojasnio. Iznosio je obranu, a sada ćemo vidjeti što će dalje biti. Stav obrane je da on nije kriv - rekli su odvjetnici.

Pokretanje videa...

Ivan Stanić i Nikola Mandić 01:54
Ivan Stanić i Nikola Mandić | Video: Luka Safundžić/24sata
SAŽETAK: VUKOVAR - OSIJEK 2-2

VIDEO Derbi začelja za prste polizati! Pogledajte sve golove s dramatične utakmice...

VINKOVCI - Vukovar i Osijek remizirali su (2-2) u 15. kolu HNL-a. Bila je to sjajna i uzbudljiva utakmica u kojoj su Osječani dvaput vodili golovima Jakupovića i Omerovića, ali je Vukovaru bod donio Jurilj s dva gola
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Zaštita u zamjenu za keš i meso. Kako je pao Andrija Mikulić...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić, njegov kum Dragan Krasić te vlasnici kamenoloma Ivica Vugrinec i Goran Večković ispitani su u Uskoku. Potonja dvojica, kako doznaju 24sata su za svoje kamenolome od Mikulića i Krasića tražili zaštitu od Državnog inspektorata za što su im u dva navrata dali 120 tisuća eura i veće količine svježeg mesa i pršuta. Odgojiteljica vrtića s istoka Hrvatska objavljivala fotografije djece na internet stranicama za pedofile. U zatvoru je od početka studenog. Plenković o smjenama u državnim poduzećima. Andrij Jermak, desna ruka Volodimira Zelenskog, podnio ostavku usred korupcijskog skandala. 'Procurio' dizajn dresa 'vatrenih' za Svjetsko prvenstvo u SAD-u. Hajdukov trener Garcija: "Ne znam hoće li Livaja startati protiv Varaždina"...

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Zaštita u zamjenu za keš i meso. Kako je pao Andrija Mikulić... 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Zaštita u zamjenu za keš i meso. Kako je pao Andrija Mikulić... | Video: 24sata Video

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025