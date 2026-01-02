NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
'240 sekundi' 24sata! Selfie smrti u Dubrovniku, mnogi iz švicarskog bara i dalje kritično
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Muškarca iz BiH valovi su povukli dok se fotografirao na stijenama kupališta Buža, a par sati kasnije uspjeli su izvući njegovo tijelo. U Švicarskoj su prskalice na šampanjcu vjerojatni uzrok tragičnog požara. Spriječili katastrofu na Dunavu, uspjeli odsukati baržu. Čevero ozlijeđene djece s amputiranim prstima i opeklinama u Klaićevoj. Građani odsad mogu ugovoriti besplatni račun.