'240 sekundi' 24sata! Selfie smrti u Dubrovniku, mnogi iz švicarskog bara i dalje kritično

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Šok na skijalištu u Švicarskoj: 47 mrtvih, stotine ozlijeđenih... Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Najmanje 47 ljudi je poginulo, a više od sto ozlijeđeno u eksploziji na dočeku nove godine u luksuznom skijalištu Crans-Montana na jugozapadu Švicarske. Prve bebe u 2026. Vid u Varaždinu i Nikol u Rijeci. Crni niz u prometu na Silvestrovo i prvi dan nove godine -petero poginulih u manje od 24 sata. Hrvatski rafalei konačno hrvatsko nebo. Za vrijeme obuke naš zračni prostor nadzirale su Italija i Mađarska...

