'240 sekundi' 24sata: Trese se većina oko Dabre i kreću izvidi. Zašto su Bibinjci protiv generala

NAJVAŽNIJE VIJESTI

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Skandalozna snimka DP-ovca Josipa Dabre. Veličao Pavelića Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Krapinsko-zagorski župan Kolar očito odugovlači, kupuje vrijeme i pogoduje investitoru, kazala je vlasnica zemljišta pored Zaboka na čijem vlasništvu se trebaju graditi ogromne sunčane elektrane. Iako je resorno ministarstvo utvrdilo da su izdane dozvole nezakonite, župan nije proveo naputke ministarstva. Zastupnik DP-a Dabro pjevao je o Paveliću kao vođi svih Hrvata i eurima kitio tamburaše. Sramotna snimka HDZ-ovog koalicijskog partnera nastala je tijekom pokladnog jahanja u Komletincima. U pokladno vrijeme običaj je spaljivanja "krnje", kojoj se pripisuju sve nedaće iz protekle godine. U Kaštel Sućurcu spaljen je lik zastupnice Orešković, u Benkovcu gradonačelnika Zagreba Tomaševića. Ne odustajem od obrazovanja žena, kazala je ekskluzivno za 24sata jedna od članica pokreta otpora koji prkosi talibanima u Afganistanu. Dion Drena Beljo postaje novi vođa Dinama. Zabio je već 17 golova ove sezone...

