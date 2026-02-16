NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
'240 sekundi' 24sata: Trese se većina oko Dabre i kreću izvidi. Zašto su Bibinjci protiv generala
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Izvidi DORH-a oko Dabre, nižu se osude. Visi većina? Tisuće na ulicama u Sarajevu. 800 prigovora na studiju utjecaja na okoliš za farmu u Sisku. Bibinje protiv Čermaka. Gdje je problem s tabletima u školama?