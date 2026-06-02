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'240 sekundi 24sata': Uhitili boksača Martinjaka, pozadina kadrovskih smjena u Zagrebu
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Velike kadrovske promjene u Gradu Zagrebu, iz kojeg kažu da smjene nemaju veze s neposluhom oko blokade i dočeka rukometaša. Uhićen boksač Martinjak. Banožić na sudu s dvije nove odvjetnice. Prijavili vlasnika pizzerije u Drnišu, gdje je radio ubijeni Luka. Inflacija blago usporila.