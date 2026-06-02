Obavijesti

News

Komentari 0
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

'240 sekundi 24sata': Uhitili boksača Martinjaka, pozadina kadrovskih smjena u Zagrebu

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Velike kadrovske promjene u Gradu Zagrebu, iz kojeg kažu da smjene nemaju veze s neposluhom oko blokade i dočeka rukometaša. Uhićen boksač Martinjak. Banožić na sudu s dvije nove odvjetnice. Prijavili vlasnika pizzerije u Drnišu, gdje je radio ubijeni Luka. Inflacija blago usporila.

Pokretanje videa...

'240 sekundi 24sata': Uhitili boksača Martinjaka, pozadina kadrovskih smjena u Zagrebu VIDEO
'240 sekundi 24sata': Uhitili boksača Martinjaka, pozadina kadrovskih smjena u Zagrebu | Video: 24sata/Video
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

'240 sekundi 24sata': Ucjena, zapaljeni auti i detalji filmskog bijega s plahtama u V. Gorici

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Plahte su popustile pod njihovim bijegom, a samo 12 sati kasnije već su bili u rukama policije. Župan Kožić osuđen zbog ručka doktorima. Uhićen i Lazar Dojković zbog mita nogometnom sucu koji je policajac. Grgić opet gradonačelnik Nove Gradiške. Kaotično stanje u Bejrutu

Pokretanje videa...

'240 sekundi 24sata': Ucjena, zapaljeni auti i detalji filmskog bijega s plahtama u V. Gorici VIDEO
'240 sekundi 24sata': Ucjena, zapaljeni auti i detalji filmskog bijega s plahtama u V. Gorici | Video: 24sata/Video
SAMO JAKO

VIDEO 'Zrende' su omiljene na treningu Hrvatske! Evo kako se 'vatreni' spremaju za Belgiju

RIJEKA - Hrvatska je u punom sastavu odradila trening uoči prijateljske utakmice protiv Belgije koju će odigrati u utorak. Susret počinje u 18 sati na Rujevici, a izbornik Zlatko Dalić rekao je kako će utakkmicu početi Luka Modrić, Mateo Kovačić i Joško Gvardiol. Također, najavio je i kako će Hrvatska istrčati u formaciji s tri stopera. Na treningu svi izgledaju "zapeto" i angažman je maksimalan

Pokretanje videa...

Trening hrvatske nogometne reprezentacije u Rijeci VIDEO
Trening hrvatske nogometne reprezentacije u Rijeci | Video: Hrvoje Tironi/24sata
'AS S KLUPE: POWERED BY CARLSBERG'

Lovre Kalinić: 'Utakmica s Islandom bila je povijesna i za mene i za moju obitelj'

Lovre Kalinić o utakmici s Islandom na Svjetskom prvenstvu 2018. Cijelu epizodu podcasta ‘As s klupe: Powered by Carlsberg’ pogledajte na YouTube kanalu 24sata

Pokretanje videa...

Lovre Kalinić: 'Utakmica s Islandom bila je povijesna i za mene i za moju obitelj' VIDEO
Lovre Kalinić: 'Utakmica s Islandom bila je povijesna i za mene i za moju obitelj' | Video: 24sata Video
NA GOAT LIGI

VIDEO Pogledajte trenutak nokauta hrvatskog boksača na malonogometnom turniru

Marko Martinjak (35) predstavnik je nogometne ekipe koja se natječe u Goat ligi te je trebala igrati finale, ali je izbačena zbog incidenta. Martinjak se posvađao s jednim od igrača druge momčadi finala te ga je udario glavom u glavu. Igraču je navodno pukla arkada, a Goat liga poslala je priopćenje u kojem je navela da je ta momčad diskvalificirana. Finale je prekinuto

Pokretanje videa...

Udarac Martinjaka glavom VIDEO
Udarac Martinjaka glavom | Video: YouTube
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Kreće borba za najmoćniju volontersku poziciju zemlji

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Kreće bitka za najmoćniju volontersku poziciju u zemlji između Varvodića i Primorca, fijasko pravilnika i dvojnom radu liječnika, Anđelina je izmislila iznudu od 7 milijuna eura, veliki neredi u Parizu nakon pobjede PSG-a u finalu Lige prvaka...

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi 24sata': Kreće borba za najmoćniju volontersku poziciju zemlji VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata': Kreće borba za najmoćniju volontersku poziciju zemlji | Video: 24sata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026