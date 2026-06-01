24HEJ: Novo i do sad neviđeno digitalno iskustvo na 24sata!

Tehnologija danas mijenja društvo brže nego ikad prije. Način na koji komuniciramo, informiramo se i dolazimo do sadržaja transformira se iz mjeseca u mjesec, a digitalne navike korisnika razvijaju se preko noći. Veliku ulogu u toj promjeni ima umjetna inteligencija, ona dramatično mijenja procese kojima ljudi pretražuju informacije, dobivaju odgovore i otkrivaju informacije na internetu.

Promijenio se i model u kojem čitamo. Informacije želimo brže, jednostavnije. Više ne tražimo samo vijesti— očekujemo da iza ekrana bude tehnologija koja razumije što nas zanima, prepoznaje kontekst i omogućuje da do relevantnih informacija dođemo odmah. Spremni smo i na donedavno nezamislivo; zato od danas 24sata imaju moćni i superbrzi AI alat- naš 24HEJ!

Nova generacija digitalnih platformi više nije usmjerena samo na objavu novih i drukčijih formata, nego i na navike otkrivanja, istraživanja i korištenja informacija u svakodnevnom životu. Upravo iz te ideje rađa se 24HEJ — novo digitalno iskustvo koje je stiglo na 24sata. Svi članovi našeg 24Oranža, kluba digitalnih pretplatnika koji pruža pogodnosti i neograničeno čitanje PLUS+ sadržaja, dobit će mogućnost i neograničenog korištenja naše AI tražilice 24HEJ, oni sad bez problema mogu pretražiti naše sadržaje stvarane puna dva desetljeća, doznati podatke iz naših tekstova, priča, videa, sažetak dnevnih vijesti. Ako ste nešto propustili i želite doznati brzo i učinkovito što se zbiva u svijetu, 24HEJ je stvoren upravo za vas!

24HEJ baš svima omogućuje dva upita dnevno, a pretplatnici na 24Oranž dobijaju neograničneno korištenje tog fantastičnog alata, potpuno drugačiji pristup istraživanju podataka koji otvara novo poglavlje unutar 24sata digitalnog ekosustava. To je moderno rješenje prilagođeno načinu na koji današnji korisnici konzumiraju informacije i načinu na koji AI alati, odnosno umjetna inteligencija, postaju dio našeg svakodnevnog online okruženja.

Umjesto dugog pregledavanja rezultata i otvaranja desetaka članaka, 24HEJ omogućuje prirodniji i intuitivniji dolazak do tema, odgovora i sadržaja koji korisnike zanimaju — i to upravo u trenutku kada ih zanimaju.

Riječ je o jednom od najvećih tehnoloških iskoraka 24sata posljednjih godina i projektu koji prati globalne promjene u načinu korištenja digitalnih medija. U našem online svijetu mi ćemo i dalje inzistirati na najboljim i najhrabrijim novinarskim pričama, a uz nove modele pretraživanja, AI alate i interakciju razvijamo inovativno i moćno medijsko okruženje koje donosi 24HEJ.

