24sata doznaju: Korlaet sutra ide svjedočiti u Uskok o aferi Hipodrom, uskoro i Tomašević

Uskok će sutra ispitati zagrebačkog dogradonačelnika Luku Korlaeta kao svjedoka u aferi Hipodrom, saznaju 24sata. Tijekom sljedećih dana će biti ispitan i gradonačelnik Tomislav Tomašević, ali i članovi Upravnog vijeća Ustanove za upravljanje sportskim objektima(USO).

Prošli tjedan je uhićen direktor USO-a Kosta Kostanjević zbog plaćanja 1,8 milijuna eura za lažne usluge zaštitara na Hipodromu tvrtki Eurolex zaštita. Uskok je ranije objavio da je novac isplaćen za čak 242.000 sati rada iako je prvotno bilo ugovoreno sedam puta manje. Direktor je u istražnom zatvoru, a u njegovu slučaju treba ispitati 15 svjedoka.

S Kostanjevićem koji je u istražnom zatvoru je i Slavko Galić iz Eurolex zaštite, a sumnjiči se i njegov sin, bivši predsjednik uprave Domagoj Galić. Na dan uhićenja, Galić mlađi je bio u Bosni i Hercegovini i zato nije priveden. Njegovi odvjetnici su najavili da će se vratiti i da nije u bijegu, ali se to do danas nije dogodilo, pa će za njim biti raspisana i tjeralica. Kod Galića treba ispitati 175 svjedoka.

Uskok je objavio da su dio tako izvučenog novca Kostanjević i Galići međusobno podijelili iako oni negiraju krivnju. Policija je pribavila i izvode Kostanjevićeva računa, a prema kojima nije trošio svoju plaću osim za otplate kredita koje je imao za stan i automobile. Novi stan je Kostanjević kupio odmah nakon potpisivanja ugovora s Eurolex zaštitom, a za njega je dignuo kredit od 144.000 eura.

Korlaet je prvi na redu za ispitivanje iz vrha gradske uprave jer je iz gradskog proračuna odobrena isplata novca. Puno se spekuliralo o tome koja je uloga Korlaeta u cijelom slučaju, a on će to sutra imati i priliku objasniti istražiteljima. Kako smo objavili, u svibnju prošle godine je Upravno vijeće odobrilo dodatnih više od dva milijuna eura Kostanjeviću za zaštitare, a gradonačelnik ih je branio da niti oni niti on sam nisu mogli znati raspored zaštitara i da se radi o preplaćenom poslu.