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RUŠENJE NATJEČAJA

24sata doznaju: Stigle prve dvije žalbe na izbor Maksimira, jedna stvar je veoma neobična

Piše Ivan Pandžić,
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24sata doznaju: Stigle prve dvije žalbe na izbor Maksimira, jedna stvar je veoma neobična
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DKOM samo objavljuje da su žalbe pristigle, bez ikakvih dodatnih detalja do donošenja odluke, primjerice koji je pravni interes žalitelja i postoji li on uopće. Dva čovjeka su morala izdvojiti ovaj visoki iznos kako bi se žalili...

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) danas je objavila da su na javnu nabavu za izgled i projektiranje novog stadiona Maksimir stigle dvije žalbe. Postupak za idejno rješenje i kasnije projektiranje je provođen kao međunarodna javna nabava i stiglo je 88 radova iz cijelog svijeta. Izabrano rješenje Maksimira s otvorenim kutevima arhitekata Tommasa Fantinija i Alberta Rossija iz studija VG13 Architects je naišlo na brojne kritike, te je i premijer Andrej Plenković najavio da bi bilo najbolje ponoviti natječaj jer je javnost protiv izabranog rješenja. Kako smo objavili, čak i da nisu stigle žalbe, u Vladi ne bi prihvatili rješenje koje je prvonagrađeno i ne bi s Gradom platili dodatnih 12 milijuna eura za projektiranje Talijanima. 

Ali dvije žalbe otvaraju mogućnost poništenja natječaja, ili Državna komisija može naložiti naručitelju da ponovno razmotri odabir. Može i odbiti žalbe.  Međutim, DKOM ne procjenjuje arhitektonsku vrijednost, oblik, rješenja, izgled ili tehnička rješenja i ne ocjenjuje koje je bolje ili lošije. Oni samo gledaju je li natječaj proveden zakonito i u skladu s uvjetima natječaja, te jesu li u skladu s tim uvjetima nečije ponude bezrazložno odbačene ili nerazmatrane.

POGLEDAJTE SVIH 88 NATJEČAJA ZA MAKSIMIR:

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Kako se javilo 88 arhitektonskih ureda/arhitekata, očekivalo bi se da je netko od njih podnio ove žalbe. Međutim, dvije odvojene žalbe su podnijele dvije fizičke osobe: Ante Slišković i Luka Frljužec. Niti jednog nismo našli u službenom ovlaštenom imeniku arhitekata, a postoji više osoba različitog zanimanja s tim imenima.

DKOM samo objavljuje da su žalbe pristigle, bez ikakvih dodatnih detalja do donošenja odluke, primjerice koji je pravni interes žalitelja i postoji li on uopće. Žalbe se mogu odbaciti ili prihvatiti. 

Međutim, ono što je sigurno je da su dvojica žalitelja moraju uplatiti pozamašne iznose kako bi podnijeli žalbu. Ukupna procijenjena vrijednost nabave je 13,9 milijuna eura. Na nagrade pet prvonagrađenih radova je otišlo 976.000 eura, a najskuplji dio je projektiranje koje iznosi više od 12 milijuna eura, a tu je i projektantski nadzor. Projektiranje bi trebao dobiti studio čiji je rad izabran, ali kao što smo rekli, Vlada već na to neće pristati. No, zbog velike vrijednosti nabave, svaki od žalitelja je trebao uplatiti 66.360 eura naknade, odnosno za dvije odvojene žalbe je to iznos od 132.720 eura. Ako žalba prođe, naručitelj, u ovom slučaju Grad Zagreb treba nadoknaditi žalitelju taj iznos. Ako ne prođe, iznos ostaje u državnom proračunu. 

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Upravo naknada, ali i nesklonost arhitekata za žalbe kada se radi o izboru Ocjenjivačkog suda su razlog zašto su žalbe rijetke. 

Inače, rok za žalbe je do ponedjeljka i bit će poznato hoće li se još netko žaliti. A tek nakon odluke o ove dvije žalbe i objave te odluke će se vidjeti s kojim pravnim argumentima su podnesene. 

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Komentari 14
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