24sata u lipnju rušio rekord za rekordom: Hvala što nas čitate!

Portal 24sata u lipnju je dosegnuo brojku od nevjerojatnih 1,671 milijuna jedinstvenih korisnika te broj pregleda stranica koji je prešao čak 222 milijuna. Za usporedbu, 24sata ima duplo veći broj pregleda stranica od prvog konkurenta.

Posljednji ovako veliki iskorak imali smo u veljači 2017. godine kada su se čak tri portala iz Styria grupacije našla na vrhu ljestvice, a 24sata.hr je tada brojem jedinstvenih korisnika srušio rekord hrvatskog interneta. Prema Gemiusu, portal 24sata je tada dosegnuo čak 1,543.625 jedinstvenih korisnika odnosno 28,332.544 posjeta.

Nešto više od godinu dana kasnije opet smo srušili rekorde. I to nekoliko njih. Ostvarena je najveća brojka ukupnog vremena provedenog na portalima 24sata, a u godinama ona iznosi 540 godina i 94 dana – što je 2,4 puta više vremena od prvog konkurenta. Uz to, osim što je tijekom cijele ove godine vodeći u broju posjeta stranicama, u lipnju je ostvaren i najveći broj posjeta od 31,8 milijuna, što je 1,5 puta više od prvog konkurenta. Rekordan dan u povijesti 24sata bio je 27. lipanj kada smo prešli brojku od gotovo 700.000 jedinstvenih korisnika koji su toga dana na portalima 24sata proveli ukupno 21 godinu i 292 dana. Da je lipanj po mnogočemu bio najuspješniji mjesec do sada govori i brojka od 600.000 pregleda na YouTubeu, što je također ovogodišnji rekord. 24sata uvjerljivi je lider i na društvenim mrežama s više od 1,3 milijuna Facebook fanova, što je gotovo pola milijuna više odnosu na prvog konkurenta, a na toj društvenoj mreži ostvaren je i rekord u pregledu videa ove godine – 22,1 milijun!

Veliki digitalni iskorak 2013.

24sata.hr početkom 2008. godine postaje jednim od najposjećenijih hrvatskih portala (Izvor: gemiusAudience, srpanj 2008.), sa 130.000 jedinstvenih posjetitelja dnevno. Nakon naglog rasta posjećenosti u lipnju 2013. godine, portal postaje vodeći na tržištu i u kontinuitetu se na vodećoj poziciji zadržava više od četiri godine (Izvor: gemiusRating, 2013-2018.)

Više od 70 svjetskih priznanja

Predanost i kvalitetan rad prate i brojne nagrade koje 24sata donose titulu najnagrađivanije medijske kuće u regiji. Projekti 24sata oduševljavaju žirije prestižnih svjetskih udruženja poput INMA-e, WAN-IFRA, Digiday, Native Advertising Institute i mnogih drugih pa tako 24sata ukupno broji preko 70 međunarodnih i regionalnih priznanja, a samo ove godine novih 13 našlo je svoje mjesto na našim policama! U 2017. godini native studio 24sata ponio titulu najnagrađivanijeg na svijetu (nagrađivaniji od Bilda, Forbesa i ostalih svjetskih kuća), a ove godine najnovija nagrada s dodjele Digiday Media Awards Europe proglašava native studio 24sata europskim studijem godine.

Najjači ženski multimedijalni brand

Portal miss7 u nešto manje od godinu dana postojanja uspio ponijeti titulu vodećeg ženskog multimedijalnog brenda te je najposjećeniji ženski portal na tržištu s 1.511.616 posjetitelja mjesečno (Izvor: Google Analytics, travanj 2018)

JoomBoos ima 400.000 pretplatnika

Nakon niza osvojenih nagrada i svjetskih priznanja, JoomBoos je brojkom od 400.000 pretplatnika krajem lipnja postao hrvatski YouTube kanal koji okuplja najviše pripadnika generacije Z i millennialsa te najbrže rastući kanal s originalnim sadržajem. S gotovo milijun jedinstvenih gledatelja svakog mjeseca, JoomBoos nosi epitet najjače medijske platforme u regiji za generacije Z i Y koja okuplja top influencere.

Vodeći regionalni sustav mjerenja

Najpouzdanijim sustavom za mjerenje posjećenosti hrvatskih web stranica pokazao se Gemius Audience koji je postao standard u internetskom istraživanju, a koji su prihvatile sve relevantne medijske agencije, internetski mediji i oglašivači u državama istočne i srednje Europe. Podaci ovog istraživanja posjećenosti hrvatskih web-stranica su usporedivi i javno dostupni na web-adresi: https://rating.gemius.com/hr.

Deset portala koje Hrvatska obožava

24sata kontinuirano razvija svoju digitalnu mrežu. Danas broji ukupno 10 portala i brandova koji pokrivaju sve dobne i interesne skupine – 24sata, Express, miss7, JoomBoos, Klokanica, Zdrava Krava, Autostart, Goal, Gastro, BlogBuster.