24sata u Španjolskoj: Ovo je prizor koji treba vidjeti. Ceste su bile blokirane zbog pomrčine

U srijedu je svijet svjedočio potpunoj pomrčini sunca. Tijekom potpune pomrčine Sunca, Mjesec se kreće između Zemlje i Sunca potpuno zaklanjajući Sunce. Potpuna pomrčina je prošla iznad Arktičkog oceana, Grenlanda, Islanda, Atlantskog oceana, Portugala i sjeverne Španjolske.

Pokretanje videa... VIDEO Pomrčina sunca u Španjolskoj | Video: Čitatelj 24sata

Ljudi vide potpunu pomrčinu Sunca kada Mjesec u potpunosti blokira Sunčevu svjetlost, što znači da se nalaze u umbri (središnjoj sjeni) Mjesečeve sjene, a djelomičnu pomrčinu Sunca kada je blokiran samo dio svjetlosti, što znači da se nalaze u penumbri (polusjeni) Mjesečeve sjene.

>>> UŽIVO Pogledajte kako izgleda potpuna pomrčina sunca



Foto: Veronika Miloševski/24sata

Ovaj nevjerojatan fenomen pratili smo u S'Arenalu na Mallorci. Problem je bio pronaći naočale jer je svugdje bilo rasprodano. Na kraju smo ih dobili u hotelu.

Plaza je već oko 19:30 bila puna, a nakon 19 je stiglo baš jako puno ljudi. Mi smo čekali sat i pol pomrčinu. Ona je trajala neke 3 minute. Naglo se zacrnilo sve, ljudi su pljeskali i vikali.

Definitivno nešto što treba vidjeti uživo. Trenutak za pamćenje. Svi su fotkali pomrčinu, a kad se sunce ponovo počelo vidjeti ljudi su opet krenuli pljeskati. Za par minuta su se svi razišli s plaze. Bilo je ljudi koji su se i kupali dok je trajala pomrčina. Helikopter je čitavo vrijeme letio iznad plaze., a ceste su bile blokirane za promet.