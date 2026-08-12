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SUNCE JE NESTALO

24sata u Španjolskoj: Ovo je prizor koji treba vidjeti. Ceste su bile blokirane zbog pomrčine

Piše Veronika Miloševski,
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24sata u Španjolskoj: Ovo je prizor koji treba vidjeti. Ceste su bile blokirane zbog pomrčine
Foto: Borja Suarez
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Ovaj nevjerojatan fenomen pratili smo na Mallorci.

U srijedu je svijet svjedočio potpunoj pomrčini sunca. Tijekom potpune pomrčine Sunca, Mjesec se kreće između Zemlje i Sunca potpuno zaklanjajući Sunce. Potpuna pomrčina je prošla iznad Arktičkog oceana, Grenlanda, Islanda, Atlantskog oceana, Portugala i sjeverne Španjolske.

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Pomrčina sunca u Španjolskoj VIDEO
Pomrčina sunca u Španjolskoj | Video: Čitatelj 24sata

Ljudi vide potpunu pomrčinu Sunca kada Mjesec u potpunosti blokira Sunčevu svjetlost, što znači da se nalaze u umbri (središnjoj sjeni) Mjesečeve sjene, a djelomičnu pomrčinu Sunca kada je blokiran samo dio svjetlosti, što znači da se nalaze u penumbri (polusjeni) Mjesečeve sjene.

>>> UŽIVO Pogledajte kako izgleda potpuna pomrčina sunca
 

Foto: Veronika Miloševski/24sata

Ovaj nevjerojatan fenomen pratili smo u S'Arenalu na Mallorci. Problem je bio pronaći naočale jer je svugdje bilo rasprodano. Na kraju smo ih dobili u hotelu. 

Plaza je već oko 19:30 bila puna, a nakon 19 je stiglo baš jako puno ljudi. Mi smo čekali sat i pol pomrčinu. Ona je trajala neke 3 minute. Naglo se zacrnilo sve, ljudi su pljeskali i vikali. 

NAPRAVIMO NEBESKU GALERIJU! Odlučili ste snimiti pomrčinu Sunca? Šaljite nam svoje snimke
Odlučili ste snimiti pomrčinu Sunca? Šaljite nam svoje snimke

Definitivno nešto što treba vidjeti uživo. Trenutak za pamćenje. Svi su fotkali pomrčinu, a kad se sunce ponovo počelo vidjeti ljudi su opet krenuli pljeskati. Za par minuta su se svi razišli s plaze. Bilo je ljudi koji su se i kupali dok je trajala pomrčina. Helikopter je čitavo vrijeme letio iznad plaze., a ceste su bile blokirane za promet.

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