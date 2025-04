24sata uživo iz Vatikana: Trg sv. Petra u znaku tišine i molitve. 'Putovali smo više od 10 sati'

Rijeke ljudi slijevaju se u Rim i Vatikan kako bi odali počast preminulom Papi Franji. Iz mnogih krajeva svijeta stižu brojni autobusi, pa tako i iz Hrvatske. Stižu vidjeti njegovo tijelo koje će biti izloženo sutra na Trgu sv. Petra.

POGLEDAJTE VIDEO:

Naša ekipa zatekla je vjernike ispred crkve sv. Jeronima u Rimu gdje je u utorak u 18.30 sati održana sveta misa na Hrvatskom jeziku. Molili su za Papu Franju i nitko od njih, kako su nam kazali, nije osjećao umor iako su putovali preko deset sati.

Župnik Danijel Hačko iz crkve sv. Vida u Brdovcu kazao je da nikada osobno nije upoznao Papu.

Vjernici iz Hrvatske u posjeti Vatikanu | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Put je trajao i više jer smo prije bili u Padovi, a potom je autobus s župljanima došao u Rim. Molili smo na misi koja je održana na našem jeziku, za Papu. Molilo se danas, molit će se danima i mjesecima. Osam godina sam svećenik. S jedne strane kada sam čuo za smrt Pape osjetio sam veliku tugu, ali s druge strane radost, jer mi kršćani kažemo da je to jedna milost jer je umro blaženom smrću u Velikom tjednu nakon Uskrsa. Za mene osobno on je bio čovjek velikoga srca i čovjek koji ostavio velikog traga u crkvi. Dirnuo je mnoga srca i približio je crkvu mnogima. Senzibilizirao je čitav svijet. Ostajemo tu do petka i molit ćemo svaki dan, a ako nešto uspijemo dogovoriti s agencijom, i u subotu ćemo biti na pogrebu - kazao je Hačko.

Foto: Alkis Konstantinidis

U molitvi za papu pridružili su mu se njegovi župljani pa i Dragica Pernar koja je plakala kada je čula za vijest da je Papa Franjo preminuo.

- Ovog Papu sam jako voljela zato što je bio suvremeni duhovnjak. Aplicirao je život laika i jednako je vrjednovao svako živo biće. Svi su mu bili, kako bi moji Zagorci rekli, “od krvi i mesa”. Ja znam gdje je njegova duša, tamo gore - rekla je suznih očiju.

Vjernici iz Hrvatske u posjeti Vatikanu | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL