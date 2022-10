30 pitanja i odgovora o odvozu otpada u Zagrebu: Kako do vrećica, koje su uštede i kazne

Zagrepčani od danas sami kreiraju račune za usluge odvoza komunalnog otpada. Oni koji ga revno budu odvajali plaćat će paušal od 45 kuna plus iznos koji potroše na kupnju plavih vrećica za miješani otpad. Hoće li to biti dvije kune ili 200 kuna, to je sad na njima. Trebat će vremena da se svi prilagode novom sustavu jer građane još muče mnoga pitanja na koja mi donosimo odgovore.