300 STRANICA STRAVE. Izrael objavio detalje seksualnog nasilja Hamasa nad ženama

Više od dvije i pol godine nakon Hamasovog napada na Izrael 7. listopada, posebno imenovano Civilno povjerenstvo za zločine Hamasa nad ženama i djecom objavilo je u utorak dosad najopsežnije izvješće koje dokumentira sustavno korištenje seksualnog nasilja, silovanja od strane te terorističke skupine tijekom napada.

Među ključnim nalazima izvješća na 300 stranica nalaze se primjeri grupnog silovanja, seksualnog nasilja radi teroriziranja obitelji, pa čak i slučajevi u kojima su rođaci i žrtve bili prisiljeni obavljati seksualne radnje jedni nad drugima.

„Ovo izvješće vidim kao prijelomni trenutak, trenutak prije i poslije, jer jednom kada bude objavljeno, više se neće postavljati pitanje je li se to dogodilo, nego kakve su posljedice”, izjavila je Cochav Elkayam-Levy, predsjednica povjerenstva, u intervjuu za The Jerusalem Post uoči objave izvješća.

Rekla je da je njezin tim, sastavljen od odvjetnika, istraživača te medicinskih i forenzičkih stručnjaka, neumorno radio kako bi „osigurao da [žrtve] više neće biti propitivane i da više neće biti utišane”.

Pod naslovom Silenced No More (Više nećemo šutjeti), izvješće, koje će činiti osnovu povijesnog arhiva slika i svjedočanstava o brutalnoj ofenzivi, dolazi usred stalnog poricanja ili umanjivanja događaja od strane vodećih dužnosnika i aktivista za ljudska i ženska prava, koji i dalje osporavaju da su Hamasovi teroristi izveli dobro planiran i sustavan napad koristeći seksualno nasilje za teroriziranje svojih žrtava.

Snimali su žrtve kako bi bili sigurni da svijet zna što se događa”, istaknula je Elkayam-Levy, ukazujući na to da digitalna dokumentacija koju su sami teroristi podijelili 7. listopada čini temelj izvješća.

„Osjećali smo duboku obvezu da razotkrijemo sve”, rekla je. „Bio je to seksualni teror iznimne okrutnosti, a smatram da je jedan važan aspekt toga bila digitalna dokumentacija – činjenica da su zločini slavljeni.”

Elkayam-Levy kao jedan od primjera navodi video 22-godišnje Shani Louk, koja je oteta s festivala Nova, kako polugola i izobličena leži na stražnjem dijelu kamioneta okružena naoružanim teroristima koji tuku i pljuju njezino mrtvo tijelo.

Ipak, unatoč takvim ranim dokazima, kao i uvjerljivim svjedočanstvima očevidaca i pripadnika hitnih službi, mnogi takozvani stručnjaci diljem svijeta odbili su priznati da se seksualno nasilje dogodilo ili da je korišteno kao sredstvo terora.

„To je bio trenutak koji nas je sve slomio”, rekla je Elkayam-Levy. „Nisu to poricali samo trolovi na društvenim mrežama. Poricali su to ljudi poput profesorice Judith Butler, koja je rekla: 'Nisam sigurna; nisam vidjela dokaze silovanja.' Kada je ikada feministička znanstvenica na taj način propitivala žrtvu silovanja? Kada uopće pitamo: 'Nisam vidio dokaze tvog silovanja'?”

'Seksualno nasilje je zločin koji se najviše poriče'

Elkayam-Levy je priznala da je „seksualno nasilje uvijek zločin koji se najviše poriče... ali [u ovom slučaju] vidjeli smo novu razinu poricanja od strane onih koji bi trebali vjerovati, i to nas je natjeralo da shvatimo da moramo stvoriti nešto potpuno drugačije.”

Pravna znanstvenica i zagovornica ljudskih prava rekla je da je povjerenstvo radilo na tome da prikupi i dokumentira sve materijale „na najpedantniji način”.

„Koristili smo prethodno napisana izvješća kao smjernice za prikazivanje dokaza koje smo prikupili. Sve smo povezali, arhivirali i sačuvali svaki podatak na način da se ti zločini nikada ne mogu poreći”, rekla je.

„Ne možemo se početi boriti protiv ovog [poricanja] ako ne izložimo što se dogodilo”, dodala je Elkayam-Levy, navodeći da su među najuznemirujućim nalazima bili slučajevi u kojima su „članovi obitelji bili seksualno zlostavljani ili im se prijetilo jedni pred drugima... bili su prisiljeni činiti seksualne radnje jedni nad drugima.”

Uz sustavno seksualno nasilje koje je postalo bolno očito kroz njihovo istraživanje, stručnjaci civilnog povjerenstva skovali su i potpuno novi koncept: kinocid. Elkayam-Levy ga opisuje kao „sustavno mučenje i nasilje nad obiteljima... kin kao obiteljska veza i cide kao oznaka za sustavnost tog čina.”

„Dok smo pregledavali i analizirali videozapise, počeli smo uočavati obrazac”, rekla je. „Vidite snimke obitelji i trenutke kada teroristi ulaze u kuće... ponekad su uzimali mobitele samih žrtava i počeli prenositi njihovo mučenje... kada vidite oca ili majku shrvane, kako vrište, djecu koja vrište ili mole za život... ti trenuci su nas natjerali da shvatimo da vidimo nešto što treba definirati.”

Nakon što je prepoznala ovaj fenomen, Elkayam-Levy je rekla da je počela zvati druge pravne stručnjake i znanstvenike diljem svijeta pitajući ih postoji li već termin za ovu vrstu mučenja. Otkrila je da, iako se to događalo u više drugih konfliktnih zona, uključujući akcije Islamske države protiv jezidske populacije u Iraku i Siriji, nije postojala formalna definicija takvog terora.

Objašnjava da je imenovanje takvih zločina pomoglo žrtvama, ne samo u Izraelu, da pronađu pravi jezik za izražavanje.

„Sada im zapravo pomažemo kao vještaci u slučajevima koji se vode ovdje u Izraelu kako bi same obitelji bile priznate kao žrtve terora, jer je ovo bio jedinstven teror usmjeren na obitelji”, rekla je Elkayam-Levy.

Unatoč golemim dokazima da su se 7. listopada dogodili sustavno seksualno nasilje, silovanje i kinocid, Elkayam-Levy kaže da se poricanje nastavlja, uključujući i neke dužnosnike u Ujedinjenim narodima koji odbijaju prihvatiti da su se takvi zločini dogodili.

Vjeruje da su takva poricanja pomogla u raspirivanju antisemitizma na globalnoj razini, ali se nada da će razotkrivanje ovih zločina pomoći u podršci žrtvama silovanja svugdje, kojima se, čak i 2026. godine, ne vjeruje automatski.

Elkayam-Levy je također rekla da su upravo takva poricanja omogućila Civilnom povjerenstvu da nastavi s radom čak i dok je otkrivalo iznimno jeziva i uznemirujuća svjedočanstva, uključujući ona osoba koje su bile otete i držane kao taoci više mjeseci.

„Činjenica da znanstvenici nastavljaju izražavati sumnju i govoriti 'pokažite mi dokaze' razlog je zašto smo nastavili prikupljati svjedočanstva i stvarati arhiv onoga što se dogodilo prema najstrožim međunarodnim standardima”, rekla je, dodajući da im je cilj osigurati da se to „više ne može poreći”.

„Ne možemo spriječiti ono što nije poznato, zar ne?” upitala je Elkayam-Levy. „Ne možemo ni početi sprječavati buduće strahote ako zanemarimo istinu o onome što se dogodilo, ako ne znamo kakva je bila priroda i dinamika tih zločina.”

Elkayam-Levy se nada da će izvješće – sa svojim sveobuhvatnim, pedantno dokumentiranim arhivom – usvojiti i koristiti međunarodne organizacije i parlamenti diljem svijeta kako bi priznali razmjere Hamasovih zločina počinjenih 7. listopada, kao i u dvije godine nakon toga, dok su taoci bili u Gazi.

„Ono što želimo vidjeti je formalno priznanje i usvajanje izvješća i njegovih nalaza”, rekla je, dodajući da „sada čuvaju snagu za tu bitku”.