40 godina zatvora za ubojstvo Tupaca! Naručitelj je osuđen, ali još se ne zna tko je pucao

Bivši vođa bande Duane "Keffe D" Davis u utorak je osuđen na kaznu zatvora od 40 godina zbog organiziranja ubojstva hip-hop zvijezde Tupaca Shakura 1996. u Las Vegasu čime je okončan sudski postupak u slučaju ubojstva koje je desetljećima ostalo neriješeno. Svjedočeći kroz suze pred sutkinjom Carli Kierny u sudnici u Las Vegasu, Shakurova mlađa sestra Sekyiwa Shakur rekla je da je majka Tupaca odgajala da postane aktivist za ljudska prava te da se prema njemu odnosila kao prema osobi koja ima potencijal promijeniti svijet.

"Vjerovao joj je", kazala je Sekyiwa Shakur. "Otisnuo se u svijet kako bi to učinio. I vjerujem da bi u tome uspio."

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Pokretanje videa... VIDEO Bivši vođa bande Duane "Keffe D" Davis u utorak je osuđen na kaznu zatvora od 40 godina zbog organiziranja ubojstva hip-hop zvijezde Tupaca Shakura 1996. u Las Vegasu čime je okončan sudski postupak u slučaju ubojstva koje je desetljećima ostalo neriješeno. | Video: Reuters

Sve do Davisova uhićenja 2023., ubojstvo Shakura, koji je smrtno stradao na suvozačkom mjestu terenca kojim je upravljao direktor njegove diskografske kuće Marion „Suge” Knight, gotovo je tri desetljeća bilo jedan od najpoznatijih neriješenih slučajeva ubojstva u Sjedinjenim Američkim Državama.

Ubojstvo, kojim je ušutkan jedan od komercijalno najuspješnijih i najutjecajnijih rap izvođača, dodatno je učvrstilo sliku nasilja koje je prožimalo hip-hop kulturu 1990-ih, a istodobno je raspirilo zloglasno rivalstvo između rap scene istočne i zapadne obale SAD-a, poznato kao sukob „gangsta” rapa.

Unatoč presudi Davisu, pitanje o tome tko je ispalio smrtonosne hice u 25-godišnju rap legendu nikada nije dobilo konačan odgovor. Trojica koja su s Davisom bila u automobilu su u međuvremenu preminula.

Davisu se sudilo zbog organiziranja ubojstva, koje je, prema optužnici, trebalo osvetiti premlaćivanje njegova nećaka koje su počinili Shakur i članovi reperove pratnje u kasinu MGM Grand na Las Vegas Stripu 7. rujna 1996. godine.

Davis je izjavio da će se žaliti na presudu.

Svijet nije zaboravio

Policija je rekla da je duže vrijeme sumnjala na Davisa, ali da nije imala dovoljno dokaza da ga optuži dok nije u medijima počeo govoriti o događaju te dok nije objavio memoare, koji zajedno sa snimkama njegovih tajnih sastanaka s istražiteljima, čine većinu dokaza tužiteljstva.

Obraćajući se Davisu u utorak, sutkinja Kierny rekla je da njegove tvrdnje o tome kako se promijenio od 1990-ih nisu bile dovoljne.

„Nemate pravo oduzeti čovjeka njegovoj obitelji”, rekla je Kierny, misleći na Shakura. „Svijet ga nikada nije zaboravio.”

Ubojstvo nakon tučnjave u kazinu

Sukob u kasinu proizašao je iz neprijateljstva između dviju uličnih bandi s područja Los Angelesa – South Side Compton Cripsa, čijim se vođom Davis sam predstavljao, i Mob Pirua, skupine povezane sa Shakurom, Knightom i njihovom diskografskom kućom Death Row Records.

Pripadnici obiju skupina te su se večeri našli u Las Vegasu kako bi gledali boksački meč za naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji između Mikea Tysona i Brucea Seldona.

Prema iskazu koji je Davis poslije dao policiji tijekom istrage drugog slučaja, a na koji se tužiteljstvo pozvalo tijekom suđenja za ubojstvo, samo nekoliko sati nakon tučnjave u kasinu Davis je uveo svojeg nećaka i još dvojicu suradnika u bijeli Cadillac te krenuo tražiti Shakura i Knighta, odlučan da poravna račune.

Davis je rekao da je pištolj predao dvojici muškaraca koji su sjedili iza njega u Cadillacu. Jedan od njih otvorio je vatru kroz prozor kada su sustigli vozilo u kojem su bili Knight i Shakur.

Tupac Shakur je pogođen četiri puta, a preminuo je u bolnici šest dana poslije. Iako Davis nikada nije bio optužen da je osobno ispalio hice koji su usmrtili Shakura zakon savezne države Nevade dopušta da se osoba optuži za ubojstvo kao sudionik u zločinu.

Trojica muškaraca koji su te večeri bili s Davisom u Cadillacu u međuvremenu su preminula.