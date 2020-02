400 ljudi iz Buzeta svaki dan radi u Trstu: Pazimo se virusa

Oko 150 mještana Buzeta i okolice i u utorak je, kao i svakog dana, otišlo na posao u Trst i okolicu. Potvrdili su to naša sugovornica, kao i buzetski gradonačelnik Siniša Žulić.

Dodao da su zbog mjera prevencije od ponedjeljka u Buzetu zabranjeni posjeti tamošnjem Domu za starije.

- Oko 150 ljudi s Buzeštine radi u Italiji. Naravno da blizina pojave korona virusa nije ugodna za naše sugrađane, a osnovne mjere u našim ustanovama, gdje se kreće mnogo ljudi, su pojačane. U vrtićima i školama dodatno se pazi na higijenu. Posebno se radi na pojačanoj dezinfekciji dječjih igračaka i svih površina. Zaposlenici koji rade u Italiji najčešće rade u tvornicama kraj Trsta ili Monfalconea. Ima i onih koji čuvaju starije osobe u Italiji - rekao je gradonačelnik Žulić.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL Najveće gužve na granicama su između 6 i 8 sati, kad polaze, te između 18 i 20 sati, kad se vraćaju s posla. Naša sugovornica iz Buzeta, koja je željela ostati anonimna, u Trstu radi 20-ak godina, a i u utorak se normalno uputila na svoje radno mjesto.

- Na graničnom prijelazu Požane iz Buzeštine, Pazinštine, ali i svih koji gravitiraju prema tom graničnom prijelazu, na posao odlazi nešto manje od 400 ljudi. Radim u Trstu i za sada normalno putujem te nema panike. Svi smo u svojim automobilima jer radimo na različitim mjestima. U ponedjeljak su nas na povratku pitali na granici otkud dolazimo, a kad smo rekli iz Trsta, rekli su da slobodno prođemo. Više se kontroliraju oni koji dolaze iz tzv. ‘crvenih zona’, gdje je potvrđena pojava virusa - kaže sugovornica.

Dodala je da u Trstu ljudi hodaju s maskama, no ne paničare. Trgovine su ipak opustošene, a najviše nedostaje vode, maski, gelova za čišćenje i dezinfekciju ruku. Ljudi kupuju hranu duljeg roka trajanja kako bi se pripremili za moguće karantene.

- Mi računamo da je to malo jača gripa. Od nje se također umire čak i više nego što je zabilježeno do sada od korona virusa. U slučaju zatvaranja granica ponašat ćemo se kao i svi ostali, bez obzira na to što je nama taj posao egzistencija. U Trstu nema javnih priredbi, zatvorena su kina te su ljudi kod kuće i ne rade. Priča se i da će se neke tvornice zatvoriti ako se pojavi virus, a na društvenim mrežama sam vidjela da će u tvornici kod Monfalconea mjeriti temperaturu zaposlenicima - rekla je sugovornica ponavljajući da još nema drame.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL Kaže da se njezini ne boje da će se zaraziti:

- Kako se kući može donijeti gripa, tako i sve ostale bolesti. Nitko to ne donosi svjesno.

