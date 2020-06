5 komada sportske opreme bez kojih ne smijete ići na more!

Želite li ovog ljeta provesti aktivan odmor? Onda nikako ne smijete otići od kuće, a da u prtljažniku auta ne ponesete opremu za ove popularne vodene sportove!

<p>Stiže ljeto, a s njim i potraga za idealnim ljetovalištem u kojem ćete napokon prodisati punim plućima i zaboraviti na dosadne uredske dane. Sigurni smo da na ljetovanju želite imati dobar smještaj, divnu plažu i prekrasnu okolicu koju ćete s guštom istraživati. No, zašto ove godine ne biste iskoristili odmor za uživanje u nekom od <strong><a href="https://www.hervis.hr/store/Svi-sportovi/Plivanje-Ronjenje/c/2_schwimmen_tauchen?utm_source=24sata&utm_medium=referral&utm_campaign=vodni-sporti-junij2020&utm_content=vodna-oprema" target="_blank">vodenih sportova</a></strong>? Donosimo vam popis adrenalinskih aktivnosti koje će oduševiti i djecu i odrasle!</p><h2>1. SUP</h2><p>Supanje je relativno nov vodeni sport koji svakog ljeta okuplja sve više poklonika jer jako zabavan, lako se nauči i odlična je tjelovježba. Baš kao što se može zaključiti iz prijevoda, <strong><a href="https://www.hervis.hr/store/Svi-sportovi/Plivanje-Ronjenje/SUP-daske/c/3_schwimmen_tauchen_sup?utm_source=24sata&utm_medium=referral&utm_campaign=vodni-sporti-junij2020&utm_content=vodna-oprema" target="_blank">SUP</a></strong> (skraćeno od engl. Stand Up Paddling) je uspravno veslanje na surferskoj dasci koje zapravo pokreće doslovno sve vrste mišića, a da to ni ne osjetite. Također poboljšava ravnotežu, kondiciju i kardiovaskularno zdravlje, a budući da se provodi na svježem zraku i u prirodi ima smirujući učinak na psihičko stanje te smanjuje stres.</p><p>SUP je odlična zabava za cijelu obitelj – s njim se možete uputiti do obližnjeg otočića ili skrivene plaže, istražiti podmorje uz obalu, pa čak i vježbati jogu ili otići na piknik na pučini. Sve što vam treba su SUP daska, veslo, dobra volja, krema za sunčanje i kapa za glavu.</p><h2>2. Kajak</h2><p>Vožnja kajakom može biti solo ili grupna aktivnost. Sami odlučite želite li istražiti okolicu u potrazi za skrivenim uvalama i spiljama sami ili u društvu prijatelja i obitelji. Baš kao i kod SUP-a, kajaku je potrebno veslanje da bi se kretao po površini vode. Nekada je veslač trebao biti u dobroj kondiciji da bi mogao veslati kajakom na duge staze, međutim sve su promijenili modeli na napuhavanje koji su brži, ekonomičniji i lakše se prenose.</p><h2>3. Maska za ronjenje i peraje</h2><p>Ronjenje nikada nije prestalo biti primamljivo jer se pod morem nalazi cijeli jedan svijet na koji često zaboravimo. Zavirite u jadransko podmorje, svjedočite nesvakidašnjem životu i izronite školjke i neobične kamenčiće koji će postati vaša najdraža uspomena s ljetovanja – sve zahvaljujući kvalitetnim maskama za ronjenje sa i bez disalica i perajama.</p><h2>4. Čamac za napuhavanje</h2><p>Postanite morski vuk na jedan dan i povezite se u čamcu na napuhavanje. Veslanjem dođite na obližnji otočić, istražite grebene i manje posjećene uvale ili jednostavno uživajte na pučini. Ovakvi čamci naročito su popularni kod obitelji s djecom kojoj izležavanje na plaži brzo dosadi. Stabilni su, prostrani i spremni su za upotrebu u svega par minuta uz pomoć pumpe.</p><h2>5. Madrac za napuhavanje</h2><p>Izležavanje na madracu na napuhavanje možda i ne spada u vodeni sport, ali tko se sprema na plažu, nije spreman ako ne ponese svoj luftić! I ove će godine plaže biti modna pista za divovske šarene napuhance. Jednorozi, labudi i plamenci bili su senzacija prošlih sezona, dok će ovog ljeta najpopularniji biti oni madraci na napuhavanje za više ljudi. Pažnju će privlačiti i madraci u obliku omiljene hrane poput pizze ili tropskog i egzotičnog voća, te u obliku koktela, sirenina repa ili lica preslatkog psa. Što god mislili, luftići su neizostavni rekvizit na plaži! Nema ništa bolje nego plutati, upijajući zrake sunca i jednostavno uživajući.</p><p>Za razliku od drugih sportskih aktivnosti, vodeni sportovi podrazumijevaju i nabavu određene, adekvatne opreme, bez obzira na to planiramo li boraviti u vodi ili na vodi. Sve za ovih pet predloženih aktivnosti možete pronaći u <strong><a href="https://www.hervis.hr/store/Svi-sportovi/Plivanje-Ronjenje/c/2_schwimmen_tauchen?utm_source=24sata&utm_medium=referral&utm_campaign=vodni-sporti-junij2020&utm_content=vodna-oprema" target="_blank">Hervisu</a></strong>, vodećoj trgovini sportske opreme u Europi!</p>