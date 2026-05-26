'50 godina župe Nova bila': Promocija monografije u Zagrebu

Zaklada Memorijalni centar Hrvata, kao suizdavač monografije „50 godina župe Nova Bila“, organizira predstavljanje ove vrijedne monografije koje će se održati u srijedu, 27. svibnja 2026. godine s početkom u 17 sati u prostoru Nadbiskupijskog pastoralnog instituta, Kaptol 29A.

Monografija autora fra Mogomira Kikića donosi snažno i emotivno svjedočanstvo o pola stoljeća života župe Nova Bila — o vjeri, zajedništvu, stradanjima i nadi hrvatskog naroda Lašvanske doline.

Ova knjiga nije samo kronika jedne župe. Ona je priča o ljudima koji su kroz desetljeća ostali vjerni svom hrvatskom identitetu, čak i u najtežim trenucima novije povijesti.

Posebno mjesto u monografiji zauzima razdoblje Domovinskog rata kada je ratna crkva-bolnica u Novoj Biloj postala simbol opstanka Hrvata Središnje Bosne i mjesto nade za tisuće ljudi.

Na promociji će, uz autora fra Mogomira Kikića, govoriti:

Anto Bilić, ravnatelj Zaklade Memorijalni centar Hrvata

Ante Damjanović, inicijator, suorganizator i sudionik humanitarnog konvoja Bijeli put za Novu Bilu i Bosnu Srebrenu.

general Ilija Nakić, predsjednik Upravnog odbora Zaklade Memorijalni centar Hrvata

Program promocije bit će obogaćen glazbenim i video sadržajima koji će dodatno približiti život, vjeru i povijesni put župe Nova Bila.

Organizatori ističu kako je cilj ove večeri ne samo predstaviti monografiju, nego i poslati snažnu poruku zajedništva hrvatskoga naroda, povezanosti domovine i Hrvata Bosne i Hercegovine te očuvanja povijesne memorije za buduće generacije.

Organizatori pozivaju sve prijatelje Nove Bile, Lašvanske doline i hrvatske kulturne i duhovne baštine da svojim dolaskom uveličaju ovu posebnu večer.