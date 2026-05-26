Obavijesti

News

Komentari 0
BROJNI GOVORNICI

'50 godina župe Nova bila': Promocija monografije u Zagrebu

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
'50 godina župe Nova bila': Promocija monografije u Zagrebu

Večer sjećanja, vjere i zajedništva Hrvata Središnje Bosne

Zaklada Memorijalni centar Hrvata, kao suizdavač monografije „50 godina župe Nova Bila“, organizira predstavljanje ove vrijedne monografije koje će se održati u srijedu, 27. svibnja 2026. godine s početkom u 17 sati u prostoru Nadbiskupijskog pastoralnog instituta, Kaptol 29A.

Monografija autora fra Mogomira Kikića donosi snažno i emotivno svjedočanstvo o pola stoljeća života župe Nova Bila — o vjeri, zajedništvu, stradanjima i nadi hrvatskog naroda Lašvanske doline.

Ova knjiga nije samo kronika jedne župe. Ona je priča o ljudima koji su kroz desetljeća ostali vjerni svom hrvatskom identitetu, čak i u najtežim trenucima novije povijesti.

Posebno mjesto u monografiji zauzima razdoblje Domovinskog rata kada je ratna crkva-bolnica u Novoj Biloj postala simbol opstanka Hrvata Središnje Bosne i mjesto nade za tisuće ljudi.

Na promociji će, uz autora fra Mogomira Kikića, govoriti:
Anto Bilić, ravnatelj Zaklade Memorijalni centar Hrvata
Ante Damjanović, inicijator, suorganizator i sudionik humanitarnog konvoja Bijeli put za Novu Bilu i Bosnu Srebrenu.
general Ilija Nakić, predsjednik Upravnog odbora Zaklade Memorijalni centar Hrvata

Program promocije bit će obogaćen glazbenim i video sadržajima koji će dodatno približiti život, vjeru i povijesni put župe Nova Bila.
Organizatori ističu kako je cilj ove večeri ne samo predstaviti monografiju, nego i poslati snažnu poruku zajedništva hrvatskoga naroda, povezanosti domovine i Hrvata Bosne i Hercegovine te očuvanja povijesne memorije za buduće generacije.

Organizatori pozivaju sve prijatelje Nove Bile, Lašvanske doline i hrvatske kulturne i duhovne baštine da svojim dolaskom uveličaju ovu posebnu večer.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Iranci srušili dron. Izrael pozvao na evakuaciju u Libanonu
IZ MINUTE U MINUTU

Iranci srušili dron. Izrael pozvao na evakuaciju u Libanonu

87. DAN RATA Nakon skoro dva mjeseca prekida vatre, SAD je bombardirao iranske lansere raketa na jugu zemlje i brodove Revolucionarne garde.. Amerikanci su napade opisali kao samoobranu i optužili Iran za postavljanje mina u Hormuz
SKANDAL Šef vatrogasaca tri sata čekao hitnu na Visu, krv je iskašljavao: Nije bilo prijevoza!
TKO JE ZAKAZAO?

SKANDAL Šef vatrogasaca tri sata čekao hitnu na Visu, krv je iskašljavao: Nije bilo prijevoza!

Znate što mi najviše smeta? Što je moj kolega pomogao tolikim ljudima i imao na stotine intervencija. A sad kad je njemu trebalo, sustav je zakazao, rekao je njegov kolega
Dva snažna potresa pogodila su Dalmaciju: 'Bilo je baš jako, cijela kuća se odmah stresla...'
STIGLE I PRVE REAKCIJE

Dva snažna potresa pogodila su Dalmaciju: 'Bilo je baš jako, cijela kuća se odmah stresla...'

Nakon potresa mnogi su se javili u komentare i potvrdili da je podrhtavanje kratko trajalo, ali je bilo glasno

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026