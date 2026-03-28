72 napeta sata s Plenkovićem: Htio je da paket mjera bude spreman za ponedjeljak...
Dok je premijer bio u Bruxellesu, u Vukovarskoj 78, u uredu ministra gospodarstva Ante Šušnjara, iz sata u sat pristizali su novi izračuni o cijenama i gorivu. U petak je Plenković sazvao prvi sastanak...
Prošloga vikenda na Markovu trgu radni ritam nije poznavao stanke. U zgradama Vlade svjetla su ostajala upaljena duboko u noć, a konzultacije su se smjenjivale u kontinuiranom nizu, bez uobičajenih pauza. U takvom intenzitetu rada, uz tek kratke predahe, oblikovan je deseti paket mjera s jasnom ambicijom, ublažiti učinke globalne energetske krize na hrvatske građane i gospodarstvo.