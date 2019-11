9 ludih Black Friday ponuda koje će srušiti internet!

Loco Shark je Europska internet trgovina koja svoje proizvode šalje po cijelom svijetu, a što nam je posebno upalo u oko, po cijelom svijetu poštarina je besplatna. Ono što nas je kod njih oduševilo je trenutna Black Friday ponuda koju ćemo vam predstaviti prije nego što ponestane zaliha. I sami ćete vidjet zašto smo tako oduševljeni.



Ponuda u internet trgovini je vrlo raznolika i odlučili smo se predstaviti vam ponudu u 3 različita odjeljka koja smo razdijelili na »Zimske proizvode«, »Osnovne proizvode« i »Ljetne proizvode«.



Predstavljamo vam naše favorite:



ZIMSKI PROIZVODI

Kada pomislimo na zimske proizvode sigurno prvo pomislimo na božićne poklone. Ali ne samo dječje poklone!



1. Loco Santa Balls - 6 Božićnih ukrasa za žedne (-38% popusta)

Zimi osim što darujemo djecu, darujemo također i odrasle (ili sami sebe) i našli smo proizvod za odrasle koji je kao naručen za zimske prilike. U našoj ekipi nismo našli osobu koja bi odbila ovakav poklon, ali taj poklon ima samo jednu grešku - biti će sigurno rasprodan i prije Black Fridaya! Loco Santa Balls su proizvod u iznimno lijepoj božićnom pakiranju koji sadrži 6 različitih božićnih kuglica napunjenih džinom!





Kombinacija ukrasa, božićnog duha i džina, koji se svjetluca s božićnog drvca i koji posluži za goste kao aperitiv direktno s vašeg božićnog drvca – fantastično! Jedva čekamo prosinac!



2. Loco Domino Train – Vlak koji slaže domino kockice (-33% popusta)

Drugi proizvod možemo nazvati i „žašto ovaj proizvod nije postojao kada smo mi bili djeca“. Loco Domino Train je igračka koja će oduševiti svako dijete – vlak u kojeg postavite domino kockice, a on ih automatski slaže za sobom, a vi ih pomoću volana slažete u željenom smjeru. Ludnica!





Vjerovatno jedan od komentara na stranici najbolje opisuje igračku: „Rijetko se dogodi da pronadem igračku s kojom se moj sin igra više od jednog tjedna ali sada mi se posrečilo, sin se ne odvaja od vlaka“. Ako bi i sami u ovom trenutku tražili igračku za dijete sigurno bi se odlučili za ovaj vlak.



3. Loco Seat Heater - Grijač sjedala za automobil (-43% popusta)

Zadnji proizvod, iz kategorije zimskih proizvoda kojeg smo odabrali, sigurno će vas ugodno zagrijati (i to u vašem automobilu) u ovim hladnim danima. Svi mi koji nismo odvojili mnogo novca za svoj automobil, zimi se suočavamo s problemom hladnoće u autu. Nemamo grijanja sjedišta u automobilu, a auto se zagrije tek na pola puta do posla pa se smrzavamo i više nego što bi trebali. Ta poteškoća može biti riješena pomoću Loco Seat Heatera – udobnog grijača sjedala za automobil!





Osim što zagrijava, Loco Seat Heater je i udoban za sjedenje, a pomoću regulatora namjestite sebi temperaturu koja vam odgovara i zagrijete sjedište za samo 30 sekunda! Smrzavanja u automobilu uz Loco Seat Heater više nema – čak ni za nas, vlasnike jeftinijih automobila!

OSNOVNI PROIZVODI

Svog favorita među „Osnovnim proizvodima“ nismo dugo tražili. A nećete ga ni vi.



4. Loco Monkey - Kreativna kutija za maramice (-40% popusta)

Prilikom brzog pregleda proizvoda na stranici u „oko nam je upao“ proizvod Loco Monkey koji nas je nasmijao do suza. Loco Monkey je plišana igračka koja se može objesiti, u nju se mogu staviti papirnate maramice i po potrebi ih povlačiti – iz stražnjice! Iako se možda nekom čini neukusno, moramo priznati da je jedan od najoriginalnijih proizvoda koje smo vidjeli u zadnje vrijeme.





Sigurni smo da je odličan i kao poklon i da je većina ljudi kojim se pokloni taj proizvod, njim oduševljena što se može vidjeti i po komentarima na internet stranici. Trenutno se mogu naručiti majmuni u smeđoj i rozoj boji. Mi smo bili oduševljeni i sami smo naručili jednu!



5. Loco Sleep Mask - Pametna bluetooth maska za spavanje s ugrađenim slušalicama (-40% popusta)

Nakon što smo se dobro nasmijali uz prethodni proizvod, nastavili smo gledati sljedeće proizvode na stranici i našu pozornost je privukla maska za spavanje Loco Sleep Mask. Riječ je o super udobnoj maski za spavanje koja ima ugrađene bluetooth slušalice kako bi je mogli koristiti za vrijeme meditacije (maskom prekrijete oči i pustite glazbu za meditiranje). Maska je odlična i za putovanje avionom, a najučinkovitija je za one osobe koje imaju problema sa spavanjem jer mobitel mogu ostaviti u susjednoj sobi i pomoću maske lakše zaspati, ali ne i prespavati jutarnju budilicu.





Provjerili smo dolazi li do poteškoća zbog zračenja, ali s bluetooth tehnologijom zračenje je mnogo manje nego da mobitel stoji uz vas dok spavate. To je bio glavni razlog zbog čega je maska dobila „palac gore“ od nas.



6. Loco Foot Scrubber – Za pranje i njegu stopala (-35% popusta)

Kao zadnjeg iz skupine „Osnovnih proizvoda“ izabrali smo proizvod koji samo »na prvi pogled« djeluje bezsmisleno. Kada smo dodatno pročitali o proizvodu i malo bolje razmislili, shvatili smo da je to zapravo odličan proizvod i jednostavno rješenje za pranje i njegu stopala. Ime proizvoda je Loco Foot Scrubber, a proizvod se zalijepi za dno kade ili tuša te služi za njegu i pranje stopala bez dodatnog saginjanja.





Jeste li i vi, kao i mi, pomislili – zašto se ne bi jednostavno sagnuli? Razumijemo vas, ali nakon pročitanih komentara došli smo do zaključka da je proizvod namijenjem starijim osobama koje imaju poteškoće s kralježnicom. Svi koji su koristili proizvod rekli su da su njim bili oduševljeni i da je kao stvoren za njih.



Nažalost, ograničeni smo s prostorom ovog članka i moramo zaključiti sa zanimljivim proizvodima iz ove kategorije i prijeći na sljedeću kategoriju - ljetne proizvode! Iako vam u ovom trenutku možda nisu zanimljivi, isplati se iskoristiti visoke popuste koji su takvi baš zato jer smo izvan sezone!



LJETNI PROIZVODI

Došli smo dakle i do zadnje kategorije koju smo nazvali „Ljetni proizvodi“. Proizvodi koji spadaju u ovu kategoriju, za razliku od prethodnih, najbolje će vam koristiti za vrijeme vrućih ljetnih dana. Kada pomislimo na ljeto, prve 3 stvari koje nam padnu na pamet su: vrućina, zabava i komarci! Zbog toga smo se odlučili na ova 3 proizvoda:



7. Loco Air Cooler - Mini prijenosna klima (-60% popusta)

Loco Air Cooler je mini prijenosna klima koja će vam pomoći ohladiti manji prostor, npr.: prostor oko radnog stola, kauč ispred televizora ili krevetić vašeg djeteta. Jednostavna je za prijenos, a radi pomoću USB kabela kojeg možete priključiti direktno u struju ili u vaš laptop (ili powerbank) te ju tako možete prenositi sa sobom gdje god želite. Po mišljenju kupaca klima najbolje radi ako se u nju umjesto hladne vode dodaju kockice leda, na taj način će uspjeti reproducirati hladniji zrak. U usporedbi s prirodnim ventilatorom, mini prijenosna klima Loco Air Cooler na testu je dosegnula 4°C nižu temperaturu (ako gledamo na to da je idealna razlika između vanjske i unutarnje temperature 5°C, to je najbolje moguće rješenje koje ne ugrožava zdravlje jer ne prouzrokuje nastanak štetnih plinova).



Neki kupci su pohvalili mogućnost korištenja klime i kao noćne lampice za djecu, jer sa strane ima ugrađeno LED osvjetljenje u različitim bojama. Ukoliko se želite ohladiti u vrućim ljetnim danima, a osjetljivi ste na rad jake klime i odmah se razbolite kad je upalite, ovo je odlično rješenje za vas.



8. Loco Buncho Balloons – 300 vodenih balona koji se sami zavežu (-50% popusta)

U zatvorenom prostoru smo se uspjeli ohladiti, a sada je vrijeme da se ohladimo i zabavimo vani. Loco Buncho Balloons vas čekaju da ih napunite u nekoliko sekunda i započnete napad. O čemu je riječ? Primiti ćete 3 pakiranja vodenih balona, koji sadrže više od 300 vodenih balona. Baloni se pune u manje od 60 sekunda i sami se zavežu.





Jeste li ikada kao dijete sanjarili da vam netko napravi stotine vodenih balona, bez vezivanja? Snovi su postali stvarnost za vašu djecu (i za vas). Još jedna važna činjenica – baloni su napravljeni od prirodne gume (ne od plastike) i biološki su razgradljivi!



9. Loco Bite Help - Uklanja svrbež uboda komaraca (-50% popusta)

Sada kada imamo sve spremno za dobru zabavu i za rashlađivanje za vrijeme vrućih ljetnih dana, sjetimo se što nam još može uništiti ljetno uživanje? Odgovor je kao na dlanu – komarci. Komarci su jedna od nedaća koje nam mogu uništiti ljetni dan. Uvečer zbog njih ne možemo zaspati zbog svrbeža, a za stolom nemamo ni minutu mira od njih jer neprestano lete oko nas. Komarci su postali otporni na sve kreme, sprejeve, repelente i jednostavno ne znamo što više učiniti kada se oni pojave preko ljeta. Sada postoji rješenje i zove se Loco Bite Help. Proizvod je oduševio sve jer je njegova upotreba jednostavna i učinkovita.





Kao što je već poznato, otrov komaraca je termobilan, tj. ako ga zagrijemo i temperatura naraste iznad 60°C, otrov se razgradi i svrbež nestane. Ukoliko mjesto uboda želimo zagrijati nad otvorenom vatrom ili upaljačem može doći do velikih opeklina jer ne možemo regulirati temperaturu. Loco Bite Help pomoću jednog klika zagrije metalni vrh koji prislonimo na ubod komarca i u nekoliko sekunda svrbež potpuno nestane. Fantastičan je i nezaobilazan dodatak za ljetni odmor, kampiranje i aktivnosti na otvorenom!



Došli smo do kraja pregleda ovih inovativnih (i neobičnih) proizvoda internet trgovine Loco Shark. U kombinaciji s njihovom ljubaznom telefonskom podrškom i uvjetima garancije, moramo priznati da sada razumijemo svo oduševljenje ovom internet trgovinom koja je došla i na područje Hrvatske u lokalnom jeziku i s lokalnom potporom kupcima.



Sve proizvode možete pogledati i naručiti preko hrvatske internet trgovine www.LocoShark.com/hr ili telefona 099 425 7254.



