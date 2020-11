A gdje će pečat? Šef japanske vlade želi ih sve iskorijeniti

Novi premijer Yoshihide Suga želi digitalizirati zemlju, ali suočio se s velikim 'otporom' pečata, kojih ima od plastičnih, koji se masovno proizvode, do rukom ugraviranih i vrlo cijenjenih drvenih

<p>Novi japanski premijer proglasio je rat, ali nema opasnosti od međunarodnog sukoba. Meta njegova gnjeva je skromni i maleni pečat poznat kao hanko. </p><p>Možda se to čini paradoksalno za zemlju koja se često smatra futurističkim tehnološkim rajem, ali japanska poslovna i upravna birokracija teško su ovisne o papirnatim dokumentima, a njih se verificira pečatom. </p><p>To nas vraća na hanko, pečate koji se koriste za sve od dostavnica do smrtovnica. Postali su problem kad se u vrijeme pandemije shvatilo da mnogi Japanci ne mogu raditi od kuće jer su morali fizički pečatirati dokumente u uredu. </p><p>Novi premijer <strong>Yoshihide Suga</strong> želi digitalizirati zemlju, ali suočio se s velikim 'otporom' pečata, kojih ima od plastičnih, koji se masovno proizvode, do rukom ugraviranih i vrlo cijenjenih drvenih koji se koriste za posebne prigode.</p><p>Majstor izrade pečata <strong>Takahiro Makino</strong>, koji mukotrpno gravira mijaturna slova i znakove u svaki unikatni primjerak koji izradi, nije pretjerano zabrinut Suginom namjerom.</p><p>- Ne trebamo se koristiti stvarima koje nisu nužne, ali s druge strane, ono što vrijedi će preživjeti bez obzira na sve - rekao je Makino u svojoj radionici u središtu Tokija. Na svaki pečat on pažljivo gravira ime osobe ili tvrtke koja će ga koristiti.</p><p>Čvrsti ručno izrađeni pečati poput Makinova koštaju nekoliko stotina dolara i roditelji ih često poklanjaju djeci kad postanu punoljetna. Znak je to da postaju odgovorni odrasli.</p><p>Svaki unikatni pečat registrira se u gradskoj vijećnici i može se provjeriti njegova autentičnost na dokumentima. </p><h2>Pečat i na digitalno</h2><p>Za svakodnevno pečatiranje ljudi se koriste manjim, jeftinim pečatima koji se masovno proizvode. Pečatiranje je često ključan dio svakodnevne rutine uredskog radnika. To je upravo ono što Suga želi iskorijeniti. </p><p>- Inzistirat ću na tome da se pečati ne koriste za administrativne postupke, osim ako to nije apsolutno opravdano - rekao je. </p><p>Primjere pretjerane upotrebe nije teško pronaći pa je tako ministar uprave <strong>Taro Kono</strong> pokazao dokument s više od 40 pečata različitih dužnosnika. </p><p>Pečati se ponekad traže i za digitalne transakcije.</p><p>- Jednom su me tražili da stavim pečat na prazan papir, skeniram ga i prikačim na račun za struju - smije se građanka<strong> Sayuri Wataya</strong>. </p><p>Vladin plan je već urodio nekim plodom pa je tako japanska policija objavila da više neće zahtijevati obavezno pečatiranje 'običnih' dokumenata. Tvrtka Hitachi najavila je, pak, da ukida hanko u unutarnjoj komunikaciji. </p><p>Neki, međutim, upozoravaju da je gomile papirologije koje guše japanske tvrtke i vladine urede imaju duboko ukorijenjene razloge. </p><h2>Tipkanje umjesto pečata</h2><p>Ravnatelj Japanskog istraživačkog instituta <strong>Takayuki Watanabe</strong> pečate vidi kao dio japanske hijerarhijske poslovne strukture. </p><p>Da bi dobio odobrenje za svoju odluku, zaposlenik treba dobiti pečat svih kolega iznad sebe, jednog po jednog, rekao je. I nema preskakanja onih u sredini. </p><p>Pečat najvišeg u hijerarhiji obično je na vrhu lijeve strane dokumenta, a niži zaposlenici se nižu ispod, kao da se 'klanjaju'. Kad cijeli tim stavi pečat, to pokazuje da je donijeta kolektivna odluka. "Nitko u Japanu ne želi preuzeti odgovornost", kaže Watanabe. </p><p>Dodaje da vladina kampanja protiv pečata neće imati smisla ako se ne promijeni takav mentalitet. </p><p>- Čak i ako digitaliziraju papirologiju, na kraju će pritiskati tipke na računalu jednako mnogo kao da pečatiraju - rekao je. </p>