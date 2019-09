A gdje si ti bio sa 13?! Ovi se tinejdžeri bore za spas Zemlje

Klimatska kriza provlači se kroz sve pore medijske kulture, ali i kroz političke govore. U to iz pravih razloga. Zbog klimatskih promjena po ljeti osjećamo nesnosne vrućine, a bit će još i gore. Mladi su sve aktivniji na području borbe protiv klimatskih promjena, što baca svjetlo na bolju budućnost mladih generacija.

Generacija Z pobrinula se da ima svoje predstavnike u ogromnom zadatku, a to je - spasiti planet od budućeg uništenja.

Gretu Thunberg (16) iz Švedske ste već upoznali nakon što je 'zapalila' UN svojim govorom, a mi smo malo istražili i pronašli još mladih aktivista kojima se trebamo diviti jer već tako mladi brinu za svoju Zemlju...

Tinejdžerska klimatska aktivistica Greta Thunberg u ponedjeljak je otvorila UN-ov summit o klimi osudom svjetskih vođa da su propustili poduzeti snažne mjere u borbi protiv klimatskih promjena, bijesno im se obrativši riječima: "kako se usuđujete", prenosi Reuters. "To je sve krivo. Ne bih ni trebala biti ovdje, već u školi na drugoj strani oceana, no svi vi dolazite nama mladima i u nama tražite nadu. Kako se usuđujete? Ukrali ste mi snove i moje djetinjstvo ispraznim riječima", kazala je Thunberg, vidljivo emotivna i potresena. Inače, švedska aktivistkinja za zaštitu okoliša, nominirana je za Nobelovu nagradu za mir zbog svoje borbe protiv klimatskih promjena.

Katie je izvršna direktorica organizacije Future Coalition, najveće mreže mladih u SAD-u koja je već organizirala dva prosvjeda za klimatske promjene, u dobi od 19 godina. Eder je za Teen Vogue rekla kako je njena pravda za okoliš krenula u šestom razredu osnovne škole, nakon što je pogledala 'An Inconvenient Truth', dokumentarni film iz 2006. godine koji se temelji na predavanjima američkog političara Ala Gorea o globalnom zatopljenju i klimatskim promjenama.

- Kao još mlađa osoba, uvijek sam mislila da je moj plan za budućnost posve očekivan. Kako mogu planirati budućnost kad naši vođe ne rade isto i ostavljaju sljedećim generacijama planet na kojem se neće moći živjeti? - zapitala se 17-godišnja Jamie Margolin, inače suosnivačica i sudirektorica Zero Hour, pokreta koji je zadužen za to da daje glas generaciji Z u vezi klimatskih promjena. Margolin vjeruje kako je ključ pravednosti u rukama klimatskih promjena. Otkad je osnovala pokret 2017., organizirala je i nekoliko prosvjeda, akcija lobiranja i slično.

Nadia je također suosnivačica i jedan od direktorica, kao i kreativna direktorica pokreta Zero Hour. Pridružila se Margolin u oživljavanju te akcije, a za nju, životinje su bile prve kojima se inspirirala za borbu protiv klimatskih promjena.

- Kada sam doznala da neke vrste izumiru zbog klimatskih promjena, znala sam da moram nešto poduzeti - kazala je Nazar za Teen Vogue. Kao predana vegetarijanka smatra da je industrijska poljoprivreda zanemaren aspekt klimatskog kretanja, a ona čini 14,5 posto emisije stakleničkih plinova u atmosferu.

- Korporacije su toliko iskvarile naš životni stil i učinile toliko otrovnih stvari normalnima, da one ne štete samo našem planetu, već i ljudima i divljini na Zemlji - dodala je.

Otkad je pomogla organizirati Štrajk mladih za klimu u Washingtonu ove godine, Nazar je postala jedna od glavnih u Marylandu koja vodi pokret protiv klimatskih promjena.

.

S dubokom željom da promijeni svijet, Isra se prvotno upoznala s klimatskim promjenama u srednjoj školi, kada je mogla naučiti više o planeti i okolišu. Tada se pridružila prijateljici Haven Coleman i zajedno s njom osnovala US Youth Climate Strike, pokret mladih čija je prva demonstracija okupila na tisuće ljudi.

Sa samo 14 godina, Alexandria Villaseñor, već je pokazala kako se treba boriti za klimatske promjene. Poznata je po svojim individualnim prosvjedima petkom ispred zgrade UN-a, taj dan ne ide u školu i sjedi na klupi ispred zgrade. Njezin je prosvjed počeo jer se htjela solidarizirati s Gretom Thunberg i njenoj borbi u Europi. Villaseñor je također uključena u US Youth Climate Strike i osnivačica je Earth Uprising, organizacije koja se također bori protiv klimatskih promjena. Za Teen Vogue je rekla kako je njen aktivizam počeo kratko nakon razornog požara u Kaliforniji prošle godine. U to vrijeme je posjećivala obitelj u sjevernoj Kaliforniji.

- Patim od astme i za svaki slučaj i moju sigurnost, tada me obitelj poslala nazad u New York. Kada sam se vratila, počela sam istraživati koja je poveznica između klimatskih promjena i požara i saznala da šumski požari gore dulje i topliji su, upravo zbog klimatskih promjena. Vidjela sam i jedan od Gretinih govora i počela sa svojim prosvjedom - izjavila je Alexandria.

Ljenjivci su bili glavni motiv zašto je Haven Coleman uletjela u ekološki aktivizam. Izjavila je da je katalizator za njenu borbu bila lekcija iz petog razreda o sječi šuma.

- Bila sam toliko bijesna jer smo učinili svijet toliko bolesnim i povrijedili toliko mnogo ljudi. Znala sam da se ne radi samo o spašavanju ljenjivaca, nego o spašavanju svih organizama koji žive na Zemlji - rekla je Coleman za Teen Vogue.

- Počela sam se sve više educirati, zatim svoje roditelje, a onda i djecu u različitim školama radeći prezentacije. Počela sam razgovarati s političarima, govoreći na skupovima i priredbama. Radila sam sve što sam mogla - dodala je. Budući da se aktivizmom bavi od svoje desete godine, njen prijelaz na osnivanje vlastite organizacije usmjerene na klimu bio je prirodan.

Uz to što je direktor organizacije Earth Guardians koji okuplja mlade u borbi protiv klimatskih promjena i autor knjige We Rise, Xiuhtezcatl je jedinstveni klimatski aktivist koji koristi svoj glas za borbu protiv klimatskih promjena. Djeluje kao hip hop umjetnik i kao ekolog te vodi globalni pokret mladih posvećen zaštiti zemlje. Sada mu je 19, ali svoj je aktivizam prepoznao sa šest godina, govoreći o klimatskim promjenama širom svijeta. Čak je dobio i nagradu od tadašnjeg predsjednika SAD-a Baracka Obame, i to sve prije 20. godine. Možda je najpoznatiji po svojoj tužbi protiv američke vlade. Te 2015. je tvrdio da savezna vlada nije uspjela ograničiti učinke klimatskih promjena, a također je, na lokalnoj razini, radio na uklanjanju pesticida iz javnih parkova u Koloradu. Martinez će 2020. moći glasati na svojim prvim predsjedničkim izborima, a za Teen Vogue je rekao da će podržati senatora Bernieja Sandersa.

Jayden je postala jedna od velikih 'igračica' u borbi protiv klimatskih promjena, a još uvijek ide u srednju školu. Jedna je od 21 ljudi, uključujući Martineza koji tuži saveznu vladu, zajedno sa svojom majkom. Jayden je također sudjelovala u prosvjedima protiv cjevovoda u svojoj rodnoj Louisiani.

My name is Jayden Foytlin and I'm fighting for #Louisiana not to go underwater #youthvgov pic.twitter.com/N3uTnQPo8H