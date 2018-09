A mnogi su joj hrlili: Njezini bi prosci završili raskomadani...

One su svojom okrutnošću i monstruoznošću šokirale svijet. Zlodjela koja su učinila prenerazila su svakoga tko je čuo za njih. One su uživale u mučenjima i užasima i malo koga su štedjele.. Donosimo vam specijal o najokrutnijim ženama u povijesti

Sa 183 centimetra visine i preko 90 kila Amerikanka norveškog podrijetla Belle Gunness bila je veoma snažna žena. A bila je i lukava, promućurna, snalažljiva i probitačna. I silno zla. Žena koja nije dopuštala da joj bilo što stane na put. Svoje žrtve ubijala je zbog novca koji je dobivala od osiguranja. Ubila je između 25 i 40 ljudi.

Nikad nije uhvaćena, a ostaci velikog broja njezinih žrtava nađeni su pod ruševinama njezine izgorjele kuće. Ubila je oba svoja muža, svoju djecu i posvojenu i većinu svojih prosaca koji bi se javljali na njezine oglase u kojima je tražila muža. Uspavala bi ih kavom u koji je stavljala sedativ ili pak kloroformom, odnijela ih u podrum, te ubila mesarskim nožem.

Foto: screenshot/Youtube

Belle Sorenson Gunness rođena kao Brynhild Paulsdatter Storseth a poznata kao 'Vražja Belle' rođena je 1859. u Norveškoj. Bila je najmlađa od osmero djece. Sa 18 godina dok je bila trudna otišla je na ples i tamo je napao muškaraca i udario ju u trbuh. Pobacila je.

Muškarac koji je bio iz bogate obitelji nikad nije osuđen za napad. Oni koji su poznavali Belle rekli su da se nakon toga jako promijenila. Muškarac koji ju je napao kasnije je umro. Navodno od raka želuca. Belle, koja je bila siromašna, počela je raditi na farmi i uskoro je skupila novac i otputovala u Ameriku 1881. godine. U toj zemlji je stekla 'slavu'.

U Chicagu se udala za Antona Sorensona i s njim dobila četvero djece. Dvije kćeri umrle su u ranom djetinjstvu, navodno od kolitisa koji ima vrlo slične simptome kao i trovanje. Obje djevojčice su bile osigurane i nakon njihove smrti roditelji su dobili novac. Nakon toga su posvojili jednu djevojčicu. Sorenson je umro u 1900. godine baš na dan kada su mu istekle dvije police životnog osiguranja.

Prvi liječnik koji je pregledao truplo rekao je da je muškarac bio otrovan. No liječnik obitelji je rekao da je Sorenson imao bolesno srce te da je umro od zastoja srca. Obdukcija nije napravljena jer smrt nije bila "dovoljno sumnjiva". Dan nakon muževog sprovoda Belle je tražila novac od osiguranja. Dobila je 8500 dolara i s tim novcem kupila farmu u Indiani .

Foto: Handout

No ubrzo nakon što se uselila, kuća je izgorjela. Preselila je u La Porte i ubrzo se udala za udovca Petera Gunnessa. Vjenčali su se 1902. godine, samo tjedan dana nakon što je Peterova kćer koja je bila beba umrla u sumnjivim okolnostima dok je bila sama s Bellom.

U prosincu iste godine umro je i Peter. Belle je tvrdila da mu je na glavu s police pala mašina za izradu kobasica i ubila ga. Godinu dana kasnije Peterov brat uzeo je stariju Peterovu kćer Swanhild k sebi i ona je jedino dijete koje je preživjelo život s Belleom. Nakon Peterove smrti dobila je između 3.000 i 4.000 dolara. Pokrenuta je istraga oko Peterove smrti, no Belle je uspjela uvjeriti istražitelje da je nevina.

