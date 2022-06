A nakon oluje stiže... sunceee! Spremaj ralice, navuci kupaće

Nakon tuče koja je sinoć pogodila Krapinsko-zagorsku županiju, Zagreb i okolicu te nanijela ogromne štete. Za vikend nas očekuje stabilno i toplo vrijeme.

Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom očekuje nas danas. Kasno poslijepodne i osobito navečer su na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti uz više oblaka lokalno mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar na kopnu većinom slab, a na Jadranu najprije slaba i na sjevernom dijelu umjerena bura, od sredine dana zapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 32 °C, objavio je DHMZ.

Za vikend nas očekuje pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Vjetar na kopnu slab, na Jadranu slab do umjeren zapadni i jugozapadni, prema otvorenom moru sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 21, na Jadranu između 19 i 24, dok će najviša dnevna uglavnom biti od 29 do 33 °C.

Na Jadranu pretežno sunčano uz ljetne vrijednosti temperature zraka, što će biti dobra prilika za osvježenje u moru gdje će temperatura biti većinom od 21 do 23 stupnja.

