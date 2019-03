A pisalo da je voće: Pronašli kokain vrijedan 77 mil. dolara

Na sanducima je pisalo da sadrže sušeno voće iz Kolumbije, međutim detaljniji pregled njujorških agenata pokazao je da se u kontejneru nalazi i 1450 kilograma kokaina.

Najveća je to zapljena kokaina u lukama New Yorka i New Jerseyja u proteklih 25 godina, a kako prenosi NBC, ulična vrijednost droge je 77 milijuna dolara.

Foto: HANDOUT

Kontejner je stigao u luku 28. veljače, a kokain je bio skriven iza kutija sušenog voća. Nije poznato je li kokain trebao ostati u SAD-u ili produljiti za Europu.