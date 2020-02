A1 kod Maslenice u 11 godina bila je zatvorena čak 575 puta

Autocesta A1, u dionici Karlovac - Zadar - Split, službeno je otvorena 26. lipnja 2005. godine. Mnogi su se nadali da će se izgradnjom autoceste smanjiti odsječenost Dalmacije s ostatkom središnje Hrvatske. No ekstaza otvorenjem nove autoceste, potrajala je do prve jače bure, kada se zbog sigurnosti cesta od tunela Sv. Rok do Maslenice zatvara. Posljednjih sedam godina, dionica se sve češće zatvarala, a 2019. godine, oborila je vlastiti rekord te je bila zatvarana najviše puta otkad je otvorena, a to je čak 68 puta. Odnosno 498 sati ili čak 21 dan, piše Morski.hr

Od siječnja 2008. do prosinca 2019. godine, izmjereno je čak 575 zatvaranja dionice Sv. Rok - Maslenica, s trajanjem od gotovo 7126 sati, odnosno 297 dana ili gotovo 10 mjeseci. Sporna dionica, najmanje se zatvarala 2013. godine, kad je izmjereno samo 29 zatvaranja u trajanju od 362 sata, odnosno 15 dana. No, 2012. godine, dionicom se nije smjelo prometovati čak 813 sati (34 dana).

Zanimljivo je kako je upravo Maslenički most, izgrađen 1998. godine, mjesto gdje je izmjerena najveća brzina bure u Hrvatskoj, koja je iznosila uraganskih 248 km/h. Stručnjaci tvrde da je glavni problem taj što vjetar ne puše poprečno, već 10-15 stupnjeva u smjeru pružanja mosta. Najvjetrovitije područje na spornoj dionici je između Maruna i Crne drage, a srednja godišnja brzina vjetra ondje doseže 32 km/h. Sama izgradnja nula Sv.Rok iznosila je oko milijardu i pol kuna, još milijarde otišle su na izgradnju autoceste preko vijadukta, nadvožnjaka te Masleničkog mosta, što ovu dionicu čini najskupljim dijelom autoceste A1, stoga svako njeno zatvaranje košta milijune, piše Morski.hr.

