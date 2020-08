\u00a0

\u00a0

\u00a0















\u00a0

\u00a0

\u00a0

\u00a0

\u00a0









\u00a0

\u00a0







\u00a0

\u00a0

\u00a0



































. \u062a\u062a\u0639\u0627\u0645\u0644 \u0641\u0631\u0642 \u0627\u0644\u062a\u062f\u062e\u0644 \u0627\u0644\u0633\u0631\u064a\u0639 \u0628\u0645\u062f\u064a\u0631\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0637\u0648\u0627\u0631\u0626 \u0648\u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0645\u0629 \u0628\u0634\u0631\u0637\u0629 \u0623\u0628\u0648\u0638\u0628\u064a \u062d\u0627\u0644\u064a\u064b\u0627 \u0645\u0639 \u0625\u0646\u0641\u062c\u0627\u0631 \u064a\u062a\u0648\u0642\u0639 \u0627\u0646\u0647 \u0646\u0627\u062a\u062c \u0639\u0646 \u062a\u0645\u062f\u064a\u062f\u0627\u062a \u063a\u0627\u0632 \u0627\u0644\u064a\u0648\u0645 \u0627\u0644\u0623\u062b\u0646\u064a\u0646 \u0641\u064a \u0645\u0637\u0639\u0645 \u0628\u0628\u0646\u0627\u064a\u0629 \u0628\u0634\u0627\u0631\u0639 \u0631\u0627\u0634\u062f \u0628\u0646 \u0633\u0639\u064a\u062f \u0628\u0623\u0628\u0648\u0638\u0628\u064a \u0623\u062f\u0649 \u0627\u0644\u0649 \u0625\u0635\u0627\u0628\u0627\u062a \u0628\u064a\u0646 \u0627\u0644\u0628\u0633\u064a\u0637\u0629 \u0648\u0627\u0644\u0645\u062a\u0648\u0633\u0637\u0629 \u0648\u062a\u0645 \u0646\u0642\u0644\u0647\u0627 \u0627\u0644\u0649 \u0627\u0644\u0645\u0633\u062a\u0634\u0641\u064a \u0644\u062a\u0644\u0642\u064a \u0627\u0644\u0639\u0644\u0627\u062c . \u0648\u0643\u0627\u0646 \u0642\u062f \u0648\u0631\u062f \u0628\u0644\u0627\u063a \u0625\u0644\u0649 \u063a\u0631\u0641\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0645\u0644\u064a\u0627\u062a \u0635\u0628\u0627\u062d \u0627\u0644\u064a\u0648\u0645 \u0628\u0634\u0623\u0646 \u0627\u0646\u062f\u0644\u0627\u0639 \u0627\u0646\u0641\u062c\u0627\u0631 \u0641\u064a \u0645\u0637\u0639\u0645 \u0648\u0639\u0644\u0649 \u0627\u0644\u0641\u0648\u0631 \u062a\u062d\u0631\u0643\u062a \u0641\u0631\u0642 \u0627\u0644\u062a\u062f\u062e\u0644 \u0627\u0644\u0633\u0631\u064a\u0639 \u0628\u0645\u0631\u0643\u0632 \u0627\u0644\u0641\u0644\u0627\u062d \u0628\u0645\u062f\u064a\u0631\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0637\u0648\u0627\u0631\u064a \u0648\u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0645\u0629 \u0628\u0634\u0631\u0637\u0647 \u0627\u0628\u0648\u0638\u0628\u064a\u00a0 \u0648\u062a\u0628\u0627\u0634\u0631 \u062d\u0627\u0644\u064a\u0627 \u0627\u0644\u0641\u0631\u0642 \u0645\u0647\u0627\u0645\u0647\u0627 \u0641\u064a \u0627\u062e\u0644\u0627\u0621 \u0627\u0644\u0633\u0643\u0627\u0646 \u0628\u0635\u0648\u0631\u0629 \u0622\u0645\u0646\u0629 \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0628\u0646\u0627\u064a\u0629 \u0648\u062a\u0637\u0648\u064a\u0642 \u0627\u0644\u0645\u0643\u0627\u0646 \u0644\u0636\u0645\u0627\u0646 \u0633\u0644\u0627\u0645\u0629 \u0627\u0644\u062c\u0645\u0647\u0648\u0631 . #\u0641\u064a_\u0623\u0628\u0648\u0638\u0628\u064a \u200f#InAbuDhabi #\u0623\u0628\u0648\u0638\u0628\u064a_\u0623\u0645\u0646_\u0648\u0633\u0644\u0627\u0645\u0629 \u200f#Abudhabi_safe_and_secure #\u0627\u0644\u0625\u0645\u0627\u0631\u0627\u062a #\u0623\u0628\u0648\u0638\u0628\u064a #\u0634\u0631\u0637\u0629_\u0623\u0628\u0648\u0638\u0628\u064a #\u0623\u062e\u0628\u0627\u0631_\u0634\u0631\u0637\u0629_\u0623\u0628\u0648\u0638\u0628\u064a #\u0627\u0644\u0625\u0639\u0644\u0627\u0645_\u0627\u0644\u0623\u0645\u0646\u064a \u200f#UAE #AbuDhabi #ADPolice #ADPolice_news \u200f#security_media





A post shared by Abu Dhabi Police \u0634\u0631\u0637\u0629 \u0627\u0654\u0628\u0648\u0638\u0628\u064a (@adpolicehq) on Aug 31, 2020 at 12:37am PDT